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«Ниао Дзу Дзо. Не знаю, что это значит». СКА не оставил шансов «Куньлуню»

Максим Шитиков, Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Игорь Шестеркин не пропустил от "Куньлуня"
Игорь Шестеркин не пропустил от "Куньлуня"Источник: Spb.Sovsport.ru

Армейцы помогли Игорю Шестеркину наконец-то сыграть на ноль, а сам вратарь попытался заговорить на китайском языке.

«Куньлунь» забивает, но нелегально

В день первого матча после возвращения с Кубка мира Олегу Знарку понадобился литр кофе. На акклиматизацию главному тренеру СКА и сборной России всего полтора дня. Хотя СКА обязан выигрывать у «Куньлуня» в любом состоянии.

Первые два периода самые активные у гостей – третье звено китайцев с бывшими игроками СКА Сергеем Перетягиным и Алексеем Поникаровским. Первый играл в Петербурге шесть лет назад, а второй еще в прошлом году выступал за армейцев и собирался заканчивать карьеру именно здесь. Но после сезона у украинско-канадского форварда появилось предложение от «Куньлуня» – и он продолжил.

Весь матч впечатление, что армейцы играют в большинстве: преимущество у СКА тотальное, но до 15-й минуты забить не получается. В итоге спасает не абстрактная, а вполне конкретная реализация лишнего: Антон Белов передачей с фланга находит на пятаке Сергея Широкова – и проблема первой шайбы решена.

Во втором игровом отрезке гости идут в атаку чуть активнее и сразу получают наказание в виде контратаки Никиты Гусева. Разница в классе очевидна, а единственный хоккеист в составе «Куньлуня», который успевает за атаками соперника – как раз голкипер Андрей Макаров. У него 24 сэйва из 27 возможных. В третьем периоде российский вратарь не справился с Вадимом Шипачевым, который буквально расстрелял вратаря и забил свою первую шайбу после возвращения с Кубка мира.

У «Куньлуня» редко, но что-то опасное тоже возникает: в третьем периоде у них получается симпатичный розыгрыш большинства. На последней минуте шайба даже в воротах Шестеркина! Правда, попадает она туда нелегально: Олег Яшин облокачивается на ворота, приподнимает их – а шайба проскальзывает в щелочку между льдом и нижней опорой. Самый смешной эпизод дня!

По правилам «Куньлунь» не может забить уже 10 периодов подряд. Команде явно не хватает ресурсов. Выходом из ситуации может стать удовлетворение просьбы клуба о расширении собственной заявки на сезон до 30 игроков. А пока по результатам китайская команда лучше только совсем безнадежной на старте регулярки «Кузни».

Олег Знарок: Дацюка увидим через неделю-полторы

– «Куньлунь» – хорошая команда, они агрессивно лезли на ворота, но ребята не давали им бросать, много бросков блокировали. В целом провели хороший матч, – делится впечатлениями Игорь Шестеркин.

– У «Куньлуня» прозвище «Красная звезда», СКА – тоже звезда. Чувствовалось, что это дерби?
– Нет. Коллектив хороший, но вроде третью игру они подряд не могут забить. У них все будет впереди, еще сыгрываются.

– Какой стиль у китайского клуба?
– Вы что за вопросы мне задаете? Может, мне еще по-китайски что-нибудь сказать? – смешит журналистов вратарь. – Ниао Дзу Дзо. Не знаю, что это значит.

– Шестеркин играет в последних матчах – это означает, что сейчас делаете ставку на него? Почему не играет Коскинен? – спрашивают Олега Знарка.
– В следующем матче он будет играть.

– Когда увидим Дацюка?
– Неделя. Может, полторы, – это означает, что Дацюк точно пропустит выездную серию Загреб – Братислава и может вернуться к домашней серии, которая начнется 6 октября матчем с ЦСКА.

Илья Ковальчук: Не согласен, что канадцев не одолеть

Пока Дацюк лечит травму, обязанности капитана выполняет Илья Ковальчук. «Куньлуню» форвард не забил, но он готов, как часто бывает, критически поговорить о матче.

– Сегодня мы были чересчур гостеприимными, – резюмирует Ковальчук. – Сыграли не самый лучший матч, но самое главное, что сыграли на ноль. За это надо зацепиться.

– Следили за Кубком мира?
– Конечно, по утрам показывали лучшие моменты, смотрели все вместе.

– Согласны с мнением, что нынешних канадцев никак не обыграть?
– Почему никак не одолеть? Не согласен, – Илья даже повышает тон.

– За финалом наблюдаете?
– Нет, сейчас у СКА много игр. Надо высыпаться.

– Обсуждали со сборниками турнир? Чего не хватило сборной России?
– Мы на эту тему не общались. Ребята приехали расстроенными, поэтому зачем капать на свежую мозоль. Надо сейчас концентрироваться на игре в СКА и показать здесь хорошую игру.

Владимир Юрзинов: Постепенно будем царапаться за результат

Главный тренер китайского клуба после почти каждого матча говорит об одних и тех же проблемах: травмы и отсутствие голов.

– Жалко, что не удалось зацепиться за игру, ребята старались, боролись, – оценивает игру Юрзинов. – Все-таки есть травмы, много играем в три пятерки одними и теми же игроками. Чтобы играть с серьезными соперниками, нам необходимо несколько хороших форвардов топ–уровня, которые могли бы забивать. Это проблема, но претензий к команде нет. У нас морально устойчивая команда, стараемся каждый матч проводить до конца. Сегодня СКА был сильнее.

– Для вас сложно строить команду с нуля?
– Мы очень тщательно подбирали игроков, бюджет не позволяет брать тех, кого мы могли бы. Главное – не делать глобальных ошибок. Каждый период подготовки, исходя из разного количества игроков, приходилось все тщательно взвешивать – небольшие ошибки были бы очень чреваты. Очень важный момент, что удалось создать костяк команды. Сегодня играли три китайских игрока, а в Череповце их было четыре, они подтягиваются. Важно, чтобы был дух в команде. Постепенно будем царапаться, цепляться за результат.

Следующий шанс что-то выцарапать лучше, чем два предыдущих: московский «Спартак». 

Матч

СКА - Куньлунь Ред Стар - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Широков (Белов, Яковлев), 14:33 (1:0). Гусев (Хафизуллин), 25:23 (2:0). Шипачёв (Чудинов, Хафизуллин), 47:46 (3:0).

Место и дата

29 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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