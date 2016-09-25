«Ниао Дзу Дзо. Не знаю, что это значит». СКА не оставил шансов «Куньлуню»
Армейцы помогли Игорю
Шестеркину наконец-то сыграть на ноль, а сам вратарь попытался заговорить на
китайском языке.
«Куньлунь» забивает, но нелегально
В день первого матча после возвращения с Кубка мира Олегу
Знарку понадобился литр кофе. На акклиматизацию главному тренеру СКА и сборной
России всего полтора дня. Хотя СКА обязан выигрывать у «Куньлуня» в любом
состоянии.
Первые два периода самые активные у гостей – третье звено
китайцев с бывшими игроками СКА Сергеем Перетягиным и Алексеем Поникаровским.
Первый играл в Петербурге шесть лет назад, а второй еще в прошлом году выступал
за армейцев и собирался заканчивать карьеру именно здесь. Но после сезона у
украинско-канадского форварда появилось предложение от «Куньлуня» – и он
продолжил.
Весь матч впечатление, что армейцы играют в большинстве:
преимущество у СКА тотальное, но до 15-й минуты забить не получается. В итоге
спасает не абстрактная, а вполне конкретная реализация лишнего: Антон Белов
передачей с фланга находит на пятаке Сергея Широкова – и проблема первой шайбы
решена.
Во втором игровом отрезке гости идут в атаку чуть активнее и
сразу получают наказание в виде контратаки Никиты Гусева. Разница в классе
очевидна, а единственный хоккеист в составе «Куньлуня», который успевает за
атаками соперника – как раз голкипер Андрей Макаров. У него 24 сэйва из 27
возможных. В третьем периоде российский вратарь не справился с Вадимом
Шипачевым, который буквально расстрелял вратаря и забил свою первую шайбу после
возвращения с Кубка мира.
У «Куньлуня» редко, но что-то опасное тоже возникает: в
третьем периоде у них получается симпатичный розыгрыш большинства. На последней
минуте шайба даже в воротах Шестеркина! Правда, попадает она туда нелегально:
Олег Яшин облокачивается на ворота, приподнимает их – а шайба проскальзывает в
щелочку между льдом и нижней опорой. Самый смешной эпизод дня!
По правилам «Куньлунь» не может забить уже 10 периодов
подряд. Команде явно не хватает ресурсов. Выходом из ситуации может стать
удовлетворение просьбы клуба о расширении собственной заявки на сезон до 30
игроков. А пока по результатам китайская команда лучше только совсем
безнадежной на старте регулярки «Кузни».
Олег Знарок: Дацюка увидим через неделю-полторы
– «Куньлунь» – хорошая команда, они агрессивно лезли на
ворота, но ребята не давали им бросать, много бросков блокировали. В целом
провели хороший матч, – делится впечатлениями Игорь Шестеркин.
– У «Куньлуня»
прозвище «Красная звезда», СКА – тоже звезда. Чувствовалось, что это
дерби?
– Нет. Коллектив хороший, но вроде третью игру они подряд не могут забить. У них все будет впереди, еще сыгрываются.
– Какой стиль у
китайского клуба?
– Вы что за вопросы мне задаете? Может, мне еще по-китайски что-нибудь сказать? – смешит журналистов вратарь. – Ниао Дзу Дзо. Не знаю, что это значит.
– Шестеркин играет в
последних матчах – это означает, что сейчас делаете ставку на него? Почему не
играет Коскинен? – спрашивают Олега Знарка.
– В следующем матче он будет играть.
– Когда увидим
Дацюка?
– Неделя. Может, полторы, – это означает, что Дацюк точно пропустит выездную серию Загреб – Братислава и может вернуться к домашней серии, которая начнется 6 октября матчем с ЦСКА.
Илья Ковальчук: Не согласен, что канадцев не одолеть
Пока Дацюк лечит травму, обязанности капитана выполняет Илья
Ковальчук. «Куньлуню» форвард не забил, но он готов, как часто бывает,
критически поговорить о матче.
– Сегодня мы были чересчур гостеприимными, – резюмирует
Ковальчук. – Сыграли не самый лучший матч, но самое главное, что сыграли на
ноль. За это надо зацепиться.
– Следили за Кубком
мира?
– Конечно, по утрам показывали лучшие моменты, смотрели все вместе.
– Согласны с мнением,
что нынешних канадцев никак не обыграть?
– Почему никак не одолеть? Не согласен, – Илья даже повышает тон.
– За финалом
наблюдаете?
– Нет, сейчас у СКА много игр. Надо высыпаться.
– Обсуждали со
сборниками турнир? Чего не хватило сборной России?
– Мы на эту тему не общались. Ребята приехали расстроенными, поэтому зачем капать на свежую мозоль. Надо сейчас концентрироваться на игре в СКА и показать здесь хорошую игру.
Владимир Юрзинов: Постепенно будем царапаться за результат
Главный тренер китайского клуба после почти каждого матча
говорит об одних и тех же проблемах: травмы и отсутствие голов.
– Жалко, что не удалось зацепиться за игру, ребята
старались, боролись, – оценивает игру Юрзинов. – Все-таки есть травмы, много
играем в три пятерки одними и теми же игроками. Чтобы играть с серьезными
соперниками, нам необходимо несколько хороших форвардов топ–уровня, которые
могли бы забивать. Это проблема, но претензий к команде нет. У нас морально
устойчивая команда, стараемся каждый матч проводить до конца. Сегодня СКА был
сильнее.
– Для вас сложно
строить команду с нуля?
– Мы очень тщательно подбирали игроков, бюджет не позволяет брать тех, кого мы могли бы. Главное – не делать глобальных ошибок. Каждый период подготовки, исходя из разного количества игроков, приходилось все тщательно взвешивать – небольшие ошибки были бы очень чреваты. Очень важный момент, что удалось создать костяк команды. Сегодня играли три китайских игрока, а в Череповце их было четыре, они подтягиваются. Важно, чтобы был дух в команде. Постепенно будем царапаться, цепляться за результат.
Следующий шанс что-то выцарапать лучше, чем два предыдущих: московский «Спартак».
Матч
СКА - Куньлунь Ред Стар - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Широков (Белов, Яковлев), 14:33 (1:0). Гусев (Хафизуллин), 25:23 (2:0). Шипачёв (Чудинов, Хафизуллин), 47:46 (3:0).
Место и дата
29 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция