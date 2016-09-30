Дмитрий Куликов: Тот гол Кросби на моей совести. Я выключился из игры (видео)

Обозреватель Sovsport.ru побывал на дебютном матче Дмитрия Куликова в «Буффало» - и чуть не пришел в ужас.





Ну ладно, 1:8 в таком матче понять можно. Это все-таки предсезонная игра, составы непонятны, а у «Торонто» все залетало. Хотя на арене в Буффало собралось под 10 тысяч зрителей, и такой хоккей им смотреть было обидно. Главный тренер «клинков» Дэн Байлсма ходил очень грустным в раздевалке и наверное, вспоминал свои счастливые дни в «Питтсбурге», где такой кошмар даже нельзя было представить.

Дмитрий Куликов получил только «-1» за полезность, хотя были защитники, кто заработал «-3» и даже «-5». Куда хуже, что в третьем периоде Колин Грининг применил силовой прием против россиянина, и Куликов ударился об ребро калитки. От жуткой боли Дима катался по льду, и за него стало страшно.

«ОБ ЭТОМ МАТЧЕ НАДО ЗАБЫТЬ»

- Испугались за вас в том эпизоде в конце матча. Что там было? – спросил я Куликова, когда пресс-атташе вывел его в раздевалку после лечебных процедур.

- Вроде жив-здоров остался. Дверь на скамейку запасных была открыта. Думал, влечу в борт, а попал в калитку. Такого со мной не было никогда! Но всё случается впервые.

- Сумбурный для вас день: 1:8 от «Торонто», чуть травму не получили. А ведь это ваш дебют за «Буффало».

- Сумбурный – подходящее слово. Что тут скажешь, не получился у меня первый матч. И у всей команды тоже. Скомкано играли. Не выходили передачи, шайбы отскакивали всегда к сопернику. Ладно, будем работать. Надо забыть о матче и дальше учить систему.

- Сколько у вас было времени на то, чтобы во все это въехать? Профсоюз игроков дает четыре дня отдыха тем, кто выступал на Кубке мира.

- Два дня я разбираюсь с тактикой, запоминаю разные комбинации.

- Главный тренер Дэн Байлсма что-то вдумчиво рассказывает?

- Да, было время с ним пообщаться. Мы вместе видео смотрели. И так получилось, что через два дня – первый матч за «Буффало».

- Насколько существенная разница от того, что было во «Флориде»?

- Много нового. Почти всё! Тем более лето ушло на самоподготовку, потом – Кубок мира, который тоже проходил по другой системе. Сейчас вливаюсь в новую команду, которая играет в определенном стиле. Тяжело, но буду стараться все запомнить. Выучить полностью рисунок игры.

«С КАНАДЦАМИ БЫЛ ШАНС»

- Когда подводили итоги Кубка мира, о сборной России сказали, что команда оставила не самое плохое впечатление. А в полуфинале с Канадой был шанс зацепиться. Хотя о «кленовых листьях» говорили, что они непобедимы.

- Конечно, был шанс! И не думаю, что проигрыш в полуфинале стал для нас удовлетворительным результатом. Все хотели попасть в финал и завоевать Кубок мира. Никто в раздевалке не ставил промежуточные задачи.

Мы могли вытянуть матч с Канадой. Вели 2:1, но стали осторожнее играть, отбрасываться, отдавать им шайбу и инициативу.

- Я разговаривал с Каспарайтисом и попросил его оценить эпизод, когда Кросби отобрал у вас шайбу и забил первый гол. Дарюс сказал так: «Там просто несчастный случай. Куликов уже ехал в атаку, а шайба перепрыгнула через клюшку. Кросби оказался тут как тут. Нельзя сказать, что Дмитрий испугался. Он даже не видел, что Сидни был сзади».

- Я бы тоже сказал, что несчастный случай. В первую очередь там был проброс. Один судья поднял руку, сигнализируя об этом. А второй арбитр перед тем, как Марченко подбежал к шайбе, сказал, что нет. Этот момент на моей совести. Я выключился из игры. И потом шайба ко мне в центр отскочила и прыгнула через клюшку. Чисто техническая ошибка. Вот так бывает…

- Вам понравился этот турнир? Александр Овечкин заметил, что Кубок мира интересный, но мы видим летний хоккей.

- Мне понравился турнир. Хорошая организация. И в сборной России все было на высшем уровне. Не думаю, что Кубок мира был странен из-за того, что проводится в начале сезона. Все хоккеисты без травм, находятся в хорошей физической форме. Единственное – нет еще игровой практики. Но для этого давались три товарищеские встречи, чтобы вкатиться и разобраться с системой.

- Насколько защитник играет увереннее, когда за его спиной такой вратарь как Сергей Бобровский? Кстати, он признался, что сбросил 8 кг в межсезонье. Это ему помогло?

- У каждого хоккеиста есть комфортный вес, в котором ему нравится играть. Если Бобровский скинул 8 кг, то значит, ему так лучше. Это все по самочувствию.

Вообще Сергей провел супертурнир. Всегда был спокойным, даже если возникал опасный момент или мы допускали ошибку. Была уверенность, что он поймает шайбу.

- Вы смотрели финалы Кубка мира?

- Очень мало.

- Что делает канадцев особенными?

- У них все доведено до автоматизма. Игроки занимают ведущие роли в своих клубах. При этом понимают ответственность, что в сборной где-то нужно жертвовать своими интересами. Тут уже роль может меняться, надо выполнять грязную работу, сражаясь на каждом участке льда. Ну и система у Канады налажена хорошо.

«ИГРАЛИ КОФФИ И БУРК – ТЕПЕРЬ БУДУ Я»

- Вы выбрали номер 77 в «Буффало», а ведь под ним в НХЛ выступали Пол Коффи, Рэй Бурк. Не боитесь груза ожиданий?

- Не понимаю смысла вопроса, - улыбнулся Куликов.

- Это как для форварда взять номер 99.

- Тут нельзя брать номер семь, под которым я выступал раньше – он висит под потолком арены. Коффи и Бурк играли? Теперь я буду играть. Какие проблемы? – засмеялся Дмитрий.

- Что чувствует хоккеист, когда живет много лет в Майами, выступает за «Флориду», получает большой контракт – и тут его меняют куда-то в Буффало? Это ведь реальный облом.

- Наоборот, я смотрю на это позитивно. Обмен как новая страница моей карьеры.

- Вы готовы поддержать слова Овечкина, что поедете на Игры в Корею в любом случае?

- Я не думаю об этом. Еще далеко до Олимпиады.