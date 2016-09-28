Арсен-долгожитель. Венгер отмечает 20-летие работы в «Арсенале»

Sovsport.ru вместе со всем прогрессивным человечеством отмечает эту знаменательную дату.

Ровно 20 лет назад, 1 октября 1996 года Арсен Венгер подписал контракт с «Арсеналом», официально заступив на должность главного тренера команды. Вы помните, что тогда происходило в вашей жизни, если, конечно, на тот момент уже появились на свет? А что, вполне резонное уточнение. Например, нападающий «Манчестер Сити» Келеши Ихеаначо, забивавший в этом сезоне в манчестерском дерби, 1 октября 1996-го как раз родился.

Вспоминая то время, кажется, что это было совершенно другой мир. Да так, собственно, оно и было.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО В МИРЕ В 1996 ГОДУ

- В России только-только закончилась первая чеченская война – 31 августа генерал Александр Лебедь и Аслан Масхадов подписали в Хасавюрте соглашение о прекращении огня. Обоих сейчас уже нет в живых…

- В стране, совсем недавно принятой в Совет Европы, введен мораторий на смертную казнь. 6 сентября последний раз приведен в действие смертный приговор.

- В октябре 1996-го переизбранный летом на второй срок президент России Борис Ельцин ложится на операцию по аортокоронарному шунтированию сердца.

- Буквально за месяц до назначения Венгера, 1 сентября, начало вещание первое российское спутниковое телевидение – «НТВ+».

- В ноябре в Японии начинаются первые продажи DVD дисков и проигрывателей. Вы еще пользуетесь этим видом носителей?

- Компания Аpple Computer приобрела фирму NeXT, принадлежащую Стиву Джобсу. Начинается разработка операционной системы IOS Х.

- Главный музыкальный хит, доносящийся буквально из каждого утюга – это Macarena дуэта Los del Rios. Ее танцуют или пытаются танцевать более менее все. Татьяна Буланова уходит от имиджа плачущей девушки и выпускает бодрый танцевальный боевик «Ясный мой свет». Другие нетленки того года – это «Погода в доме» Ларисы Долиной и «Ах, какая женщина» группы «Фристайл».

- В том же году в прокат выходят такие фильмы, как «День независимости» с Уиллом Смитом, «Английский пациент», «На игле» и первая «Миссия невыполнима». В России Александр Рогожкин на волне успеха «Особенностей национальной охоты» снимает картину «Операция «С Новым годом».

- В чемпионате России по футболу московский «Спартак», ведомый Георгием Ярцевым и называемый журналистами «пионеротрядом», ведет отчаянную борьбу за медали с матерыми «Аланией» и «Ротором». 2 октября красно-белые благодаря голам Тихонова и Цымбаларя победили в Набережных Челнах «КАМАЗ».

- В сентябре завершился Кубок мира по хоккею. Раздираемая скандалами и дрязгами сборная России в полуфинале уступила команде США, которая берет и главный приз, переиграв в финале Канаду. По сути, американцы впервые всерьез заявили о себе. Самым ценным игроком турнира признан вратарь сборной США Майк Рихтер.

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ ВЕНГЕРА В «АРСЕНАЛЕ»

Можно и дальше погружаться в атмосферу того времени, ностальгируя все больше. Но лучше привести немного цифр, подчеркивающих монументальность фигуры Венгера, благо к юбилею их подготовили немало. Вот десять, на наш взгляд, наиболее интересных.

- за эти 20 лет «Арсенал» выиграл 15 титулов. Это больше, чем «Ливерпуль» (11), но меньше, чем «Манчестер Юнайтед» (28) и «Челси» (21).

- за эти годы «Арсенал» ни разу не опустился в чемпионате Англии ниже 4-го места. У всех основных конкурентов подобное было хотя бы раз.

- Венгер проработал в АПЛ 240 месяцев. Все остальные 19 нынешних тренеров команд премьер-лиги в сумме 259. То есть всего на 19 больше.

- француз возглавляет «Арсенал» уже 20 лет. Второе место по продолжительност и стажа работы в одной команде из тех, что выступают сейчас в элите, занимают Эдди Хау из «Борнмута» и Шон Дайш из «Бернли» - всего три года и 11 месяцев. В «Челси» за это время сменилось, например, аж 17 главных тренеров.

- 758 матчей в премьер-лиге провел Венгер в качестве главного тренера. Больше – только у Алекса Фергюсона (810). Если задержится еще на сезон – обгонит легенду «МЮ».

- 162 футболиста сыграли за «Арсенал» в эпоху Венгера. Среди основных конкурентов меньше прошло только через «МЮ» - 159. В «Ливерпуле», например, таких 192.

- 48 из этих игроков провели за «Арсенал» 100 и более матчей. Это лучший показатель среди всех английских топ-клубов. На втором месте «Челси» - 40 таких игроков. Текучка кадров – это не про Венгера, но мы это и так знали.

- за эти годы Венгер потратил на приобретение футболистов 687 миллионов фунтов. Это меньше, чем потратили все основные конкуренты «Арсенала» за эти годы. Так, «Челси» потратил 1 миллиард 396 миллионов фунтов, «Манчестер Сити» - миллиард и 266 миллионов, «МЮ» - 1 миллиард 144 миллиона, «Ливерпуль» - миллиард и 22 миллиона.

- лишь 2 раза за все эти годы «Арсенал» потратил на новичков свыше 60 миллионов фунтов за сезон. Самое дорогое приобретение – Месут Озил, за которого «Реалу» в 2013-м было уплачено 40 миллионов фунтов.

- сразу 8 игроков из нынешнего состава «Арсенала» (включая резервистов) родились после того, как Венгер возглавил «канониров».

ЛУЧШИЕ ЦИТАТЫ ВЕНГЕРА

За 20 лет работы в Англии Венгер много чего наговорил, хватит на целую книгу. Мы выбрали пять лучших, по нашему мнению, цитат француза.

«Футбольная команда – как красивая женщина. Если вы не будете говорить ей, что она красива, она об этом забудет».

«Я не жадный. Если бы вы провели со мной одну ночь, вы бы это поняли».

«Когда я окажусь на небесах, Господь Бог спросит меня: «Чем ты занимался в жизни?» Я отвечу: «Пытался выигрывать футбольные матчи». Он скажет: «Это все?» Но, послушайте, это и есть вся история моей жизни».

«Не имеет никакого значения, сколько денег вы заработали. Вы все равно будете есть три раза в день и спать только на одной кровати».

«Я испытываю гордость от того, что люди возвращаются домой со стадиона счастливые после 90 минут игры. Жизнь прекрасна – и это главное. Именно для этого и нужен профессиональный футбол».