Вся надежда на Джано или бестиарий Розы Сябитовой. Колонка Отара Кушанашвили

В воскресенье я узнаю про Карреру самое главное: если он проиграет, а очень сильно похоже на то, что не просто продует, а его испепелят нещадно, про него можно будет сказать грузинской поговоркой: «не более полезен, чем стеклянный молоток».

Воскресный матч много интереснее и вашего Балотелли с хмурой рожей солиста «Металлики», и вашего Шпрыгина с его не менее выразительной физиономией «случайно на свободе», и даже моего землячка Лепса, беспардонно проталкивающего дочь в «Голосе».

Карреру обставят. Возможно, отставят (такое в этой конторе заведение, не привыкать), как Брэдушку Питташвили его бывшая, анорексичная истеричка, и даже Рейнгольд, которому итальянец зело нравится, не сомневаюсь, тут же скажет, что от парня проку, как от ведра без днища.

Жизнь вообще становится более эпичной, состав атмосферы меняется, Алекно вчера был героем, сегодня утром ему влепили двойку, хорошо хоть, в лицо не харкнули, но лично мне нужно, чтобы Каррера победил.

Пусть Каррера против Луческу - ноль без палочки, Кай Метов против Кобзона, стекло против алмаза, Кончаловский против Спилберга. Пусть его внезапный статус, которым его, рагаццо на посылках, могли одарить только в моей стране перевертышей, приносит ему «блаженное чувство парения» (самое время вставить, справедливости заради, как я разочарован в Аленичеве: и он, и он та-а-акой, оказывается, умный задним числом, аж страшно!); пусть все расчеты, которые покоятся на примитивных наблюдениях, вопят о том, что «Спартак», да еще без главного «психа» Комбарова, будет бит, как женихи-невесты Розой Сябитовой. Пусть.

Но «Спартак» должен победить, чтобы мне было интересно смотреть наш чемпионат.

Прости, дорогой мой товарищ Дзюба.

А для того чтобы победить ТАКОЙ «Зенит», надо сделаться левиафаном из звягинцевского бестиария, разом метеором и сталактитом, гениально играть партизанскую решимость, «включать дурочку» по запросу, как Е.Ваенга в интернете, верить в себя, словно депутат Милонов.

Как сказал новоиспеченный телекомментатор Широков про нападающего Кокорина: «Двигается он хорошо, и голова у него хорошая, не умеет только забивать».

Сказал про Кокорина - а получилось, что про всех, даже про себя.

Вся надежда на моего, на Джано, который днями обрадовал меня вопросом, а кто такой Луческу; парень готов.