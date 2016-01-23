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«Легкость, одухотворенность, спокойствие». Правила катания Марии Сотсковой

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Мария Сотскова. Фото Михаила Шарова
Мария Сотскова. Фото Михаила ШароваИсточник: Sovsport.ru

Российская фигуристка Мария Сотскова уверенно выиграла свой первый старт сезона - Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, опередив, в том числе, Юлию Липницкую. Что, впрочем, не сенсация — ведь на последнем чемпионате России Мария победительницу олимпийского командного турнира уже обыгрывала. И не только ее — позади тогда остались и чемпионка личных олимпийских соревнований Аделина Сотникова, и экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

С Сотниковой 16-летняя Сотскова теперь тренируется в одной группе — в межсезонье она перешла от своего первого тренера Светланы Пановой к Елене Буяновой. О пользе ежедневного «спарринга» с олимпийской чемпионкой, о новых программах и о многом другом Мария рассказала в интервью «Советскому спорту».

«Цели кого-то обыграть в Братиславе не было»

- Не совсем справилась с задачей чисто исполнить обе программы, но для начала сезона в целом неплохо, - оценивает свое выступление в Братиславе Сотскова. - В произвольном прокате, думаю, сделала все, что могу на данный момент. В короткой программе была помарка на каскаде лутц-тулуп, этим недовольна.

- Помарка от волнения вылезла?

- Нет, не могу сказать, что я волновалась. Просто так получилось.

- Среди участниц были сильные соперницы — та же Юлия Липницкая. Как ощущения от того, что обыграла олимпийскую чемпионку?

- Вообще цели кого-то обыграть у меня здесь не было. Главное было справиться со своим прокатом. Сделать все, что я могу. А места уже судьи распределяют. Вообще перед стартом стараюсь не думать о соперницах.

- По трансляции казалось, что обстановка на соревнованиях была как на тренировке — пустые трибуны.

- На произвольной программе зрители были, повеселее стало, а вот на короткой — да, пустые трибуны. Ощущение, что не для кого кататься. Это, конечно, тяжело.

- Как настраиваться, когда пустые трибуны — представлять, что они полные?

- Можно так сделать, а можно просто от всего отключиться, думать о том, что тебе надо делать свое дело и не обращать ни на что внимание. Нужно уметь абстрагироваться от обстановки.

- Во время проката от всего отключаетесь и все делаете на автомате — или думаете об элементах?

- Думаю, конечно. Перед выступлением много раз прокатываю в голове программу, и во время проката перед прыжками думаю и как бы мысленно исполняю их.

«Услышала музыку Шнитке к короткой программе и поняла, что будет сложно»

- В нынешнем сезоне ваши программы на музыку Шнитке с серьезной и сложной хореографией. Комфортно в них себя ощущаете?

- Короткая программа, конечно, для меня сложновата. Там более ломаные движения, музыка гораздо быстрее. Ее мне катать труднее. А в произвольной программе образ мне очень близок. Легкость, одухотворенность, спокойствие — здесь просто надо получить удовольствие от катания.

- В прошлом году вы на льду были колдуньей, были Джульеттой — то есть играли достаточно понятные роли. Сейчас, когда катаетесь, представляете в голове идею программы — или просто исполняете хореографические движения под музыку?

- В короткой программе идея есть. Я пытаюсь выбраться из скорлупы, освободить себя, это мне дается тяжело. В произвольной программе образа как такового нет. Я там пытаюсь жить музыкой, передавать движениями каждую нотку, каждый акцент.

- Музыка Шнитке считается непростой для понимания. Сомнения, когда ее предложили, были?

- Когда я услышала музыку для короткой программы, то поняла, что будет сложно. Музыка, можно сказать, нервная, дерганая, в ней много акцентов. А произвольную я прочувствовала сразу. Это моя музыка.

- Понравилось работать с Петром Чернышевым? Это же был ваш первый опыт постановки программ с ним.

- Было очень интересно, безусловно, очень понравилось. Из его уроков хореографии я много для себя вынесла. Очень интересный специалист.

«Пора показывать взрослое катание»

- Визуально показалось, что вы за это лето повзрослели и выросли. Прыгать тяжелее не стало?

- Этим летом в росте я, на самом деле, не прибавила. Так что мое тело по сравнению с прошлым сезоном не изменилось. Вот прошлым летом да — выросла очень сильно. Поэтому сейчас никаких изменений в технике нет. А вот новая обстановка, новый тренер — это все присутствует. И я думаю, что мне эти перемены пошли только на пользу. Мне не было тяжело, я не испытала никаких сложностей — все новое только помогало.

- Сама работа с новым тренером в подготовительный период чем-то отличалась от того, что было раньше?

- Нет, в принципе, все было почти так же. Особенность была в том, что Елена Германовна для меня человек новый — и я для нее новая ученица. Она своим взглядом замечала мои недостатки, и мы их старались исправить.

- Например?

- Она сказала, что мне нужно прибавить в компонентах катания, и я с ней, конечно, согласна. Сезон для меня серьезный, я перешла из юниоров во взрослое катание, и мне пора его показывать. И взрослую хореографию, и хорошее скольжение.

- Именно это было основным фронтом работ в межсезонье?

- Да, когда я перешла к Елене Германовне, элементы мне не переделывали, прыжки остались такими же. В основном делали упор на скольжение. Плодотворно со мной работал Максим Завозин — скользили с ним каждый день. И очень много занималась хореографией с Ириной Анваровной Тагаевой. Отрабатывали буквально каждый жест программы.

- Программы представляют сейчас финальную версию?

- Нет, думаю, это не предел моих возможностей. Постараюсь накатать их еще лучше.

- Как работается на одном льду с Аделиной Сотниковой?

- Очень здорово. У Аделины взрослое, широкое катание. Старалась за ней тянуться все это время. Да и вообще хорошо, когда на льду находятся взрослые спортсмены, а не маленькие. У нас в группе катаются еще и Адьян Питкеев, и Саша Самарин. В том числе благодаря этому я и в скорости катания прибавила. И в целом это помогает.

- С Аделиной, судя по «Инстаграму», вы особенно подружились.

- Да. В принципе, мы и раньше хорошо общались, но теперь каждый день видимся, поэтому, конечно, подружились.

- Цель сезона максимальная — попасть на чемпионаты Европы и мира?

- Ради этого все лето готовилась. Сейчас, конечно, цели другие — хорошо выступить на этапах Гран-при, отобраться в финал Гран-при. Но на чемпионате России, безусловно, хочу показать высокий уровень катания и попасть в тройку. Даже так скажу — в число двух сильнейших фигуристок.

- Успешное начало сезона — признак того, что это реально?

- Конечно. Элементы все делают одинаково. Мне нужно догонять лидеров в качестве катания, получать высокие оценки за компоненты. В этом ничего невозможного нет.

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