Александр Лифанов: Понять коня непросто...

В воскресенье в Москве состоится Кубок Кремля. Он пройдет в формате смешанной эстафеты, и одним из четырех российских участников станет Александр Лифанов — чемпион юношеских Олимпийских игр 2014 года. Представляем восходящую звезду мирового современного пятиборья.

«Юношеская Олимпиада стала переломным моментом»

- Александр, в современное пятиборье в любом городе, и у вас в Самаре в том числе, трудно попасть так, как попадают в футбол или хоккей. С чего начался ваш путь в этот вид спорта?

- Сначала начал заниматься гимнастикой, но она мне быстро надоела. Потом в футбол пошел. Сходил один раз, моя команда проиграла со счетом 0:42. Решил, что это тоже не мое. Занимался и шахматами, причем довольно успешно. Дошел до первого юношеского разряда за год. Но потом понял, что хочется чего-то более подвижного. В общем, одновременно ходил в четыре-пять секций, но в итоге забросил все, кроме борьбы и плавания. Года через четыре сделал выбор в пользу бассейна. А там еще тренировались пятиборцы. Проплыл с ними на соревнованиях — сказали, можешь приходить в школу, заниматься бесплатно. Начал бегать, потом стрельбу и фехтование подключили.

- Из этого рассказа складывается картина, как вы только и перемещаетесь из бассейна в зал, из зала на дорожку. Но при этом смогли закончить школу с золотой медалью. Как так?

- Все подстраивал под школу. Учился с утра до часа дня, потом спорт. Домой приходил часов в девять вечера. Уроки делал. Конечно, надоедало, с младшим братом чуть ли не ревели от всего этого. Тяжело было от постоянной рутины.

- В школе послаблений не делали?

- Может быть, только класса с девятого, когда уже чего-то добился. Меня даже гордостью школы называли. Точнее, языковой гимназии, я там учился.

- Но послабления могли быть только если справлялся?

- Да, я экзамены хорошо сдавал. Даже когда к ЕГЭ готовился, уехал на месяц на сборы, потом выступал на турнирах. Репетиторы помогли — все сдал.

- Чтобы выносить все эти тяготы, должна быть мотивация. В чем она заключалась у вас? Кумир, на которого хотелось быть похожим? Стремление выиграть что-то серьезное?

- Сразу даже не отвечу... Первый раз я попал в сборную, когда учился в девятом классе, и подумал — вот, все меня считают крутым, это здорово. Наверное, это двигало. Потом стал выигрывать соревнования. Но все равно, до момента, когда я отобрался на юношескую Олимпиаду 2014 года, у меня было четкое понимание, что пойду дальше учиться. А как только выиграл ее — понял, что уже хочется стать олимпийским чемпионом не только среди юношей. Это был переломный момент.

«С Лесуном соревноваться тяжело — он умный спортсмен»

- На юношеской Олимпиаде вы победили еще и в драматичной борьбе — отыгрываться пришлось.

- Когда я перед «комбайном» шел четвертым, понимал, что стану вторым или третьим, потому что бегу и стреляю лучше соперников. В золоте, конечно, был не уверен. Но для меня тогда любая медаль была бы счастьем. А когда стал первым — эмоции вообще ощутил непередаваемые. После обычных соревнований, даже если победа, на следующий день уже обо всем забываю. А Олимпиада сподвигла к покорению новых высот. До сих пор в памяти — огромное количество зрителей, торжественная обстановка, музыка...

- В вашем виде спорта торжественная обстановка — редкость, чаще соревнования проходят в тишине и при пустых трибунах.

- Есть такое. Особенно на юниорских чемпионатах Европы — их то Польша, то Болгария на своих базах проводят. На чемпионатах мира все-таки посерьезней организация. Сейчас вот в Египте выступал — столько волонтеров, болельщиков много.

- Если бы занимались чем-то более популярным — в вашем возрасте и с вашими достижениями уже могли бы быть звездой. Нет обиды, что занимаетесь видом спорта, который находится, так скажем, чуть-чуть на задворках?

- Не задумываюсь об этом, спокойно к этому отношусь. Тем более что и видов спорта, которые были бы мегапопулярны, у нас немного. Меня поддерживают друзья, близкие, мне этого достаточно. Главное — статус. Выиграл ты чемпионат мира — значит, ты лучший в своем деле.

- Но на улице не узнают.

- Я насчет этого не переживаю. В историю пятиборья я войду. И это все равно лучше, если бы ты был никем. А кумиры у меня есть. Я вырос на выступлениях Андрея Моисеева и Александра Лесуна. Мне повезло, что довелось с Лесуном посоревноваться.

- Тяжело было?

- Саша очень умный спортсмен. Даже не столько физически сильный, сколько умеющий перехитрить. Он знает, что выйдет на фехтовальную дорожку и наберет массу очков. В остальных видах потратит ровно столько сил, сколько нужно для победы. Талант.

- Вы же сразились с ним на зимнем чемпионате России этого года, где он выиграл, а вы стали вторым.

- Да, хотя я к этому турниру не очень хорошо был готов, из-за болезни месяц тренировался. Но технические виды сделал хорошо и стал вторым.

«Прыгать через барьеры на тренировках страшно и сейчас»

- Вы говорили, что верховая езда пока что ваше слабое звено.

- Так я впервые на коня сел полтора года назад. Конечно, слабое звено — у меня и волнение, потому что это для меня новая дисциплина, и мастерства пока не хватает. Понять коня непросто, на это нужно много времени. Сложный вид. У меня десять лет ушло, чтобы я четыре вида научился собирать вместе, а тут к ним пятый добавлять пришлось.

- А главная проблема в чем?

- Ставят перед тобой метровый барьер — мне как пацану, было очень страшно! На тренировках, на самом деле, страшно и сейчас. Но на соревнованиях уже деваться некуда, приходится прыгать. И волнение даже как-то пропадает. Вообще, мне кажется, я еше довольно быстро на коня сел. Не скажу, что хороший конник, но что-то в верховой езде понимаю.

- Смотреть, как ездят другие, помогает?

- В прошлом году много смотрел — и посадку, и технику преодоления барьеров. Но пока сам в седло не сядешь, не поймешь. Это как в университете — лекцию тебе читают, но ты только на практике понимаешь, как и что.

- Кстати, насчет университета. Вы учитесь на специалиста в нефтяной отрасли. Почему такой выбор — нефтяным магнатом хочется стать?

- Нет. Отец в этой отрасли работал. Когда я набрал неплохие баллы, и был выбор, он сказал — иди на нефтетехнологический. Самый престижный факультет.

- Почему вообще решили техническую специальность освоить?

- А у нас в Самаре гуманитариям трудно найти работу. А технические специальности востребованы. Но пока я собираюсь быть в спорте. А там посмотрим, как жизнь сложится.

«На Кубке Кремля характер проявим»

- Недавно вы завоевали три медали — два золота и бронзу — на юниорском чемпионате мира в Каире. Это был ваш главный старт сезона?

- Вообще я собирался отбираться на Олимпиаду в Рио. Но в декабре у меня случился приступ аллергии на лошадей. На верховой езде в респираторе теперь, раз в полгода обследуюсь. Месяц не тренировался, выступил на зимнем чемпионате — том самом, где уступил Лесуну. Потом еще на две недели лег в больницу. А затем начались старты. Готовиться к ним было уже некогда. Результаты показывал очень плохие. В итоге отобрался только на юниорский чемпионат мира. Но к нему я уже подготовился, спасибо тренерам Михаилу Ивановичу Половинкину и Андрею Евгеньевичу Павлову — и показал результат. Тренеров вообще особенно поблагодарить хочу — они даже за свой счет со мной на сборы ездят. А сам чемпионат для меня стал доказательством того, что я способен достойно выступать на мировом уровне. Там был сильный состав — в том числе и участники Олимпийских игр приехали.

- На Кубке Кремля предстоит выступить в миксте. Как к этой дисциплине относитесь?

- Опыт выступлений с Соней Серкиной у нас приятный — мы с ней выиграли юношеский чемпионат мира 2013 года. Хорошо дружим, вместе на старты ездим. Так что за нее я не переживаю. Будем друг друга поддерживать.

- Цель есть?

- Раз пригласили выступить — конечно, будем бороться за победу! Старт престижный, будет тяжело. Все взрослые, а мы юниоры. Но характер проявим — а там кто знает...