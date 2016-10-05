Андрей Разин: Надо с вышки прыгать или писать письмо в «Битву экстрасенсов»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин знает, как встряхнуть команду после шести поражений кряду.

«Северсталь», ХК Сочи, «Торпедо», «Спартак», «Ак Барс»… И вот уже сегодня поражение от «Лады».

Для клуба из Екатеринбурга, еще недавно считавшегося чуть ли ни одним из лидеров Восточной Конференции, почти все выше перечисленные соперники – далеко не из числа непобедимых. Многие, наоборот, объективно слабее уральцев. Но всем им «Автомобилист» уступил. Причем, подряд.

Авто Разина явно угодило в турнирную колдобину. И бессильно буксует там, не в силах выбраться. Я пока не знаю, какое решение примет руководство клуба после очередного фиаско.

Но складывается впечатление – тренер уже и сам не знает, как исправить ситуацию. Ведь перед поединком с «Ладой» наставник говорил правильные вещи, что всем игрокам – от вратаря до форвардов – нужно найти ниточку к победам с мясом, кровью, чтобы перестать мандражировать. Чтоб опытные нападающие (это было сказано в адрес Алексея Симакова) перестали мазать по воротам с метра.

И «Автомобилист», казалось бы, справился с задачей. Повел в счете 3:1 в конце второго периода. Но еще до перерыва умудрился пропустить ответный гол. А после паузы – еще два. И вновь проиграл. Победу «с мясом и кровью», на характере увезла из Екатеринбурга «Лада».

Вот это уже приговор. Точнее, диагноз. И лечение тут может быть только одно – команду надо встряхнуть. Она в себя действительно не верит.

Перед этим матчем складывалось впечатление, что в победу перестал верить и сам Разин. Я ведь знаю Андрея еще с игроцких времен. Он – атаман по жизни. Под стать своей известной фамилии. Хохмач, бузотер, талант, яркий персонаж в любом коллективе. Он таким был игроком, и тренером таким же стал.

Но вот я смотрел на него после матча с «Ак Барсом», слушал, что он говорит… И не узнавал. Точнее, тренер там говорил вещи, которые говорить не должен. Не имеет права говорить.

– Такое поражение, как сегодня, легче переносится. Потому что очень сильный соперник. И в этой ситуации очень трудно было настроить головы ребят на позитив.

Разве так можно? Понятно, что объективно «Ак Барс» мощнее «Спартака». Но разве это повод говорить о том, что поражение от этого легче переносится? Поражение – любое – это удар по самолюбию команды. А если тренер начинает их делить на более тяжелые и легкие… О победах уже лучше не мечтать.

И еще одна фраза Разина после поражения от «Ак Барса» резанула ухо:

– Наша задача – вселить в игроков уверенность. Пока мы здесь, будем над этим работать.

Вот это самое «пока мы здесь» – к чему? К тому, что внутренне ты уже готов к отставке и в душе с ней смирился?

Но вот пресс-конференция после поражения от «Лады» наоборот вселяет надежду. На ней вдруг обнаружился тот самый Разин, в которого можно верить. Который готов предложить самый невероятный способ выхода из трудной ситуации.

– У меня чувство, что я сплю, вижу один и тот же сон и никак не могу проснуться, – сказал Разин после поражения от «Лады». – Вроде и боремся, и цепляемся, но… А тут еще и свет на арене погас… Ну хоть бы это случилось на пять минут пораньше. То, что с нами происходит… Этого не может быть! Но это есть на самом деле. Всем недоброжелателям, который устраивают дискотеки, когда мы проигрываем, скажу, что готов бороться до конца. Верю, что черная полоса пройдет. И наступит белая. Как встряхнуть команду? Можно съездить в бассейн и прыгнуть с 10-метровой вышки. Я это еще перед этим матчем предлагал. Говорил, что я первый прыгну. Гросс это запретил. А, может, на нас кто-то черную магию подкинул и нам пора письмо в «Битву экстрасенсов» написать? Тоже вариант…

Так что или с вышки, или к колдунам, или в отставку.

Выбор за руководством клуба…