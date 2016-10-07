Дан Петреску: Хочу вернуться в «Кубань»

Дан Петреску в окружении болельщиков Источник: Sovsport.ru

Дан Петреску, который на этой неделе покинул пост главного тренера «Кубани» на встрече с болельщиками клуба в Краснодаре рассказал, в чем причина его ухода.

Встреча тренера с болельщиками была запланирована на 17:00 в центре Краснодара. Рядом с памятником Екатерине II. Напротив – здание Законодательного собрания края. Дан задержался. Зато вовремя приехала патрульная машина. Пока сотрудники полиции обсуждали скопление людей, появился Петреску. Кепка, очки, мастерка, мешковатые штаны и кроссовки. Вот в чем он предстал перед публикой.

Обнявшись со всеми болельщиками (их собралось около 70 человек), Дан делает фото с каждым из них, после чего отвечает на вопросы журналистов. Помогает с переводом помощник Эмиль Карас.

- Предпочел бы, чтобы мы с болельщиками встретились по другому случаю, а не в такой грустный момент, - говорит Дан. – Но такова тренерская судьба. Ехал сюда с открытым сердцем: работать и добиваться результата, а уезжаю грустным. Неприятно, что все произошло именно так.

- Какое будущее у «Кубани»?

- Хороший вопрос. Будущее клуба тяжело предсказать. Надеялся, мы сможем выбраться из этой ситуации, хотя люди вокруг называли разные версии. Надеюсь, у клуба все будет хорошо. Больше всех хочу, чтобы команда выигрывала и вышла в премьер-лигу. Чтобы больше не было слухов, что клуб может исчезнуть.

- Чем вы сейчас хотите заняться?

- Мне нужна пауза, хочется отдохнуть с семьей. Сложно думать о будущем, когда ты почти полтора года не был с родными: год в Китае и четыре месяца в Краснодаре. Это время не прошло бесследно. Особенно тяжелыми, если говорить о психологии, стали последние четыре месяца, которые провел здесь. Это нельзя передать словами.

- Назовите официальную версию, почему вы расстались с клубом?

- Она есть на официальной сайта клуба.

- Но почему вы ушли?

- Когда у команды не идут дела, уходит тренер. Так и сейчас. Здесь много факторов, почему я ушел.

- Точного ответа нет?

- Это судьба. Есть моменты, которые зависят не только от тренера и его штаба. Когда дела не идут у всей команды. Были игры, когда мы бились, но не выигрывали, а были игры – когда не бились.

- Сколько вашей вины в результате «Кубани»?

- Когда команда не выигрывает, все плохо, основная вина ложится на тренера. Беру ее на себя и сейчас. Не хочу искать виноватых.

- Можете назвать положительные моменты за эти четыре месяца в Краснодаре?

- Я вернулся в свой город, в свой родной клуб. Это разве не круто?

- Вы говорите, что есть два клуба, куда вы всегда пойдёте работать: «Челси» и «Кубань». Теперь один?

- Футбольный клуб «Кубань» и город Краснодар – места, куда хочу возвращаться всегда. Вне зависимости от ситуации.

- Например, заехать в гости.

- Всегда готов это сделать: в любое время и в любой ипостаси. Да, я в этот раз здесь был недолго, но мне было хорошо. И я по-прежнему хочу и буду рад возвращаться сюда и работать здесь.

- Как попрощались с командой? Был ли совместный ужин?

- У меня не было времени на расставание с ребятами. Все слишком быстро произошло. У команды был не такой график, как у меня в эти дни. Надеюсь, мой уход придаст команде новый импульс, чтобы парни обыграли «Динамо».

- Когда вы действительно перестали руководить командой?

- Два дня назад...

- Ждем вас в третий раз, - сказали Дану на прощание болельщики.