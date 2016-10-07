Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Германия (U-21)- : -Россия (U-21)
Футбол  Венгрия- : -Швейцария
Футбол  Голландия- : -Белоруссия
Футбол  Бельгия- : -Босния
Футбол  Португалия- : -Андорра
Футбол  Франция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дан Петреску: Хочу вернуться в «Кубань»

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Дан Петреску в окружении болельщиков
Дан Петреску в окружении болельщиковИсточник: Sovsport.ru

Дан Петреску, который на этой неделе покинул пост главного тренера «Кубани» на встрече с болельщиками клуба в Краснодаре рассказал, в чем причина его ухода.

Встреча тренера с болельщиками была запланирована на 17:00 в центре Краснодара. Рядом с памятником Екатерине II. Напротив – здание Законодательного собрания края. Дан задержался. Зато вовремя приехала патрульная машина. Пока сотрудники полиции обсуждали скопление людей, появился Петреску. Кепка, очки, мастерка, мешковатые штаны и кроссовки. Вот в чем он предстал перед публикой.

Обнявшись со всеми болельщиками (их собралось около 70 человек), Дан делает фото с каждым из них, после чего отвечает на вопросы журналистов. Помогает с переводом помощник Эмиль Карас.

- Предпочел бы, чтобы мы с болельщиками встретились по другому случаю, а не в такой грустный момент, - говорит Дан. – Но такова тренерская судьба. Ехал сюда с открытым сердцем: работать и добиваться результата, а уезжаю грустным. Неприятно, что все произошло именно так.

- Какое будущее у «Кубани»?
- Хороший вопрос. Будущее клуба тяжело предсказать. Надеялся, мы сможем выбраться из этой ситуации, хотя люди вокруг называли разные версии. Надеюсь, у клуба все будет хорошо. Больше всех хочу, чтобы команда выигрывала и вышла в премьер-лигу. Чтобы больше не было слухов, что клуб может исчезнуть.

- Чем вы сейчас хотите заняться?
- Мне нужна пауза, хочется отдохнуть с семьей. Сложно думать о будущем, когда ты почти полтора года не был с родными: год в Китае и четыре месяца в Краснодаре. Это время не прошло бесследно. Особенно тяжелыми, если говорить о психологии, стали последние четыре месяца, которые провел здесь. Это нельзя передать словами.

- Назовите официальную версию, почему вы расстались с клубом?
- Она есть на официальной сайта клуба.

- Но почему вы ушли?
- Когда у команды не идут дела, уходит тренер. Так и сейчас. Здесь много факторов, почему я ушел.

Источник: Sovsport.ru

- Точного ответа нет?
- Это судьба. Есть моменты, которые зависят не только от тренера и его штаба. Когда дела не идут у всей команды. Были игры, когда мы бились, но не выигрывали, а были игры – когда не бились.

- Сколько вашей вины в результате «Кубани»?
- Когда команда не выигрывает, все плохо, основная вина ложится на тренера. Беру ее на себя и сейчас. Не хочу искать виноватых.

- Можете назвать положительные моменты за эти четыре месяца в Краснодаре?
- Я вернулся в свой город, в свой родной клуб. Это разве не круто?

- Вы говорите, что есть два клуба, куда вы всегда пойдёте работать: «Челси» и «Кубань». Теперь один?
- Футбольный клуб «Кубань» и город Краснодар – места, куда хочу возвращаться всегда. Вне зависимости от ситуации.

- Например, заехать в гости.
- Всегда готов это сделать: в любое время и в любой ипостаси. Да, я в этот раз здесь был недолго, но мне было хорошо. И я по-прежнему хочу и буду рад возвращаться сюда и работать здесь.

- Как попрощались с командой? Был ли совместный ужин?
- У меня не было времени на расставание с ребятами. Все слишком быстро произошло. У команды был не такой график, как у меня в эти дни. Надеюсь, мой уход придаст команде новый импульс, чтобы парни обыграли «Динамо».

- Когда вы действительно перестали руководить командой?
- Два дня назад...

- Ждем вас в третий раз, - сказали Дану на прощание болельщики.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Овчинников: В «Локомотив» могу вернуться только в роли главного тренераТренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил, при каких условиях готов вернуться в московский «Локомотив».И мальчики судейские в глазах. Колонка Сергея МикуликаИ мальчики судейские в глазах. Колонка Сергея МикуликаУзнав о сложении полномочий Валентином Ивановым – возможно, из газет – Виталий Мутко нашел теплые слова в адрес уходящего.Федор Смолов: Приглашал ребят на матч с Ганой, они отказались, сказав, что лучше порешают дома задачкиНападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов поздравил сборную школьников по физике из РФ с победой на международной Олимпиаде, которая прошла в этом году в Швейцарии.Иван Новосельцев: Полностью готов к матчу с Коста-РикойЗащитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о полном восстановлении после травмы.На строящемся стадионе в Санкт-Петербурге вновь разбился рабочийНа стройке нового стадиона на Крестовском острове погиб рабочий, сообщает Росбал.Иван Саввиди: Сто лет не видел Бердыева и сто лет не хотел бы видетьПредседатель совета директоров холдинга «Группа Агроком» Иван Саввиди рассказал о прекращении своего сотрудничества с «Ростовом».«Сток Сити» постарается приобрести Витселя в январеПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель может переехать в чемпионат Англии.Игорь Леонтьев: Чувствую в себе силы играть в РФПЛПолузащитник «Спартака-2» Игорь Леонтьев высказался о выступлении ФНЛ и соответствии уровню РФПЛ.Калачева признали лучшим игроком «Ростова» в сентябреПолузащитник «Ростова» Тимофей Калачев стал лучшим игроком своего клуба в сентябре.Андрей Препелицэ: В Европе чемпионат России считают сильнымПолузащитник «Ростова» Андрей Препелицэ рассказал о переходе в российский чемпионат из «Лудогореца».Георгий Черданцев: Кокорин будет вызван в сборную, когда начнет играть, как СмоловКорреспондент «Советского Спорта» пообщался с комментатором телеканала «Матч ТВ» Георгием Черданцевым перед товарищеским матчем Россия - Коста-Рика, который состоится 9 октября на домашней арене «Краснодара».Владимир Леонов: «Рубин» планирует завершать сезон на «Казань Арене»Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что текущий сезон «Рубин» планирует доиграть на «Казань Арене».Начало армейского кризиса. Колонка Михаила БорзыкинаНачало армейского кризиса. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» рассуждает об очередных кадровых проблемах ЦСКА и ищет варианты игры без Романа Еременко.Ромуло вернулся в общую группуПолузащитник «Спартака» Ромуло вернулся в общую группу и в пятницу провел тренировку наравне со всеми.Головин вошел в список 50 лучших молодых игроков по версии FourFourTwoПолузащитник ЦСКА Александр Головин включен изданием FourFourTwo в список 50 лучших молодых игроков мира.Валерий Масалитин: Не думаю, что ЦСКА сидит на допингеЭкс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал дисквалификацию полузащитника столичной команды Романа Еременко.Алексей Сафонов: Отстранение Еременко – очень серьезный вопросФутбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко.Что грозит Еременко, если дело в допингеВ том случае, если причиной отстранение полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко является нарушение антидопинговых правил, то последствия могут быть самыми разными, вплоть до четырехлетней дисквалификации.Футбольная ассоциация Финляндии ждет новой информации по Еременко от УЕФАКак сообщили в Футбольной ассоциации Финляндии, причины отстранения полузащитника ЦСКА Романа Еременко по-прежнему неизвестны, однако там ждут новых данных от УЕФА.УЕФА отказывается раскрывать причины отстранения Романа ЕременкоУЕФА пока не собирается раскрывать причины и детали отстранения от игры полузащитника сборной Финляндии и ЦСКА Романа Еременко.

Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Дан Петреску
Дан Петрескувсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение