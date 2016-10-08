Как разбилась хоккейная команда ВВС. Вся правда от Виктора Шувалова (видео)

Виктор Шувалов (фото предоставлено пресс-центром ЦСКА)

Нашему хоккею совсем скоро стукнет 70! 16 декабря в Зале славы отечественного хоккея в рамках акции «Советского спорта» «Харламов Трофи» пройдет гала-вечер, посвященный юбилею народной игры, где будут названы лучшие из лучших за все времена.

Первый герой исторической рубрики «Советского спорта» – живая легенда – Виктор Шувалов, который брал золото на дебютном для сборной СССР чемпионате мира в совсем уже далеком 1954 году…



В декабре в Зале славы отечественного хоккея пройдет церемония «Советского спорта», посвященная народной игре. А теперь мы вспоминаем героев прошлого.

О ВОЙНЕ

– Родился я в сельской местности в Мордовии, – начинает рассказ Виктор Георгиевич. – Когда мне было два года, родители переехали в Челябинск – как сказал отец, в поисках лучшей доли. Там я и провел почти всю сознательную жизнь.

Это сейчас много развлечений. А что было у нас перед войной? Одна тарелка всесоюзного радио. Почти все время мы пропадали на улице. Жили у стадиона, и во что только не играли! Футбол, городки, чехарда, лапта… Поэтому были такими развитыми. Спортивных школ тогда не существовало. Всего добивались сами.

Война началась, когда я должен был идти в десятый класс. На семейном совете отец спросил: «Как же ты будешь жить на 400 грамм хлеба?» Тогда по карточкам все давали.

И я пошел работать на Челябинский тракторный завод. Всю войну трудился там в механическом цехе – сначала карусельщиком, потом токарем-универсалом. Работали даже по 18 часов в сутки. В свои лучшие годы – с 17 до 21 – я не думал о спорте.

О СТАЛИНЕ

Мне подарили фотоаппарат «Зоркий» с гравировкой: «Старшему лейтенанту Шувалову Виктору Григорьевичу за отличные спортивные результаты в розыгрыше Кубка СССР по футболу 1951 года – от Василия Иосифовича Сталина». Он был шефом команды ВВС.

Сейчас много фильмов о сыне Сталина. Дескать, жестокий человек. Но я с ним соприкасался. Василий приходил почти на все матчи. К спортсменам очень хорошо относился. Перед игрой заходил в раздевалку, со всеми за ручку здоровался: «Ну как настрой?». У меня о нем только хорошие впечатления.

О ФУТБОЛЕ

Почему футбол? Тогда не было искусственных катков. Играли мы зимой на естественном льду – с 15 ноября до 15 марта. А после хоккея большинство ребят переходили в футбольную команду. Она тренировалась на Кавказском побережье. Хоккеистам вручали билеты в руки – и вперед, на сборы.

Попадал в 33 лучших футболиста СССР (1950 г). А тогда в первенстве Союза участвовали Тбилиси, Киев, Ереван… И я забил больше всех мячей за команду ВВС.

ОБ АВИАКАТАСТРОФЕ

На стадионе «Динамо» мы крупно победили одноклубников из Ленинграда. Василий Сталин зашел в раздевалку, поздравил. Тренер говорит: «У нас следующий матч в Челябинске. Там сильные морозы, плохой прогноз погоды. Нам бы пораньше прилететь, пройти акклиматизацию».

Летали тогда на «Дугласах», которые обслуживали правительство и военное начальство. На них же летали на дальние расстояния футбольная и хоккейная команды.

«Ну что ж, заказывайте борт, - сказал Сталин. – Но Шувалова не берите. Его в родном Челябинске будут плохо принимать болельщики. Какую-нибудь неприятность сделают. Лучше этот матч пропусти и приезжай сразу в Свердловск».

Я сопротивлялся, ведь дома не был шесть месяцев. Но как поспоришь?.. Команда улетала с центрального аэродрома на Ходынке. Приехал к ребятам, чтобы отправить родителям в Челябинск кое-какие подарки.

По прогнозу передают, что вылет не разрешают. Сидим в деревянном домике. И тут через четверть часа прибегает человек: «Разрешили!» Все погрузились в «Дуглас».

…Есть много версий о том, что произошло с самолетом. Было холодно в Челябинске, пурга. Посадочная полоса не бетонированная. Приземлиться не дали и отправили в Свердловск за 200 километров. Диспетчер приказал войти в зону и кружиться, ожидая сигнал. Ребята знали, что самое безопасное место при авиакатастрофе – в хвосте. При посадке туда все побежали и нарушили центровку. Летчик не смог вытянуть руль. Они с работающими моторами на границе аэродрома врезались в мерзлую землю.

Когда я приехал в ангар, где сложили трупы, никого было не узнать. Страшная картина. Пять лет назад в Ярославле погиб «Локомотив», и по нему был траур почти неделю. А в то время только сарафанное радио передавало, что разбилась команда ВВС.

О МАШИНЕ

Свою первую машину я получил, когда выиграл Олимпиаду в 1956 году. Моссовет разрешил чемпионам купить автомобиль вне очереди. Нам дали матпомощь за Игры, и за машину мы платили свои деньги. Она стоила 20 тысяч рублей.

А сейчас вот передавали, когда хоккеисты выиграли чемпионат мира, им в Кремле вручили ключи от «Мерседесов». Сел и поехал.

ОБ ИТАЛИИ

Золотую медаль Олимпиады мы выиграли в Кортина д’Ампеццо. Это курортный городишко на севере Италии, в доломитовых Альпах. Место для горных лыж, и там был искусственный каток. Жили мы в гостинице «Три креста» в пяти километрах от центра. Почти не видели Олимпиаду, потому что соревнования проходили в разных местах. Только фигурное катание зацепили. Всё смотрели по телевизору в холле.

О ПЕРВЫХ ШАГАХ

Что думаю о канадцах? Они всегда считались фаворитами. Потому что играют в хоккей больше 100 лет. А мы как начинали? В Челябинск пришла разнарядка Всесоюзного комитета: хоккей с шайбой – олимпийский вид спорта, и его надо развивать.

Понятия не имели, что за игра такая. Тренер по баскетболу поехал в Москву на повышение квалификации. Привез с собой шайбу и хоккейную клюшку. По образцу в дерево-модельном цехе сделали 25 клюшек.

На первую тренировку мы вышли, как обычно в русский хоккей играют – в футбольных щиточках и обыкновенных варежках. Навыка не было, шайба рикошетила то в колено, то в ногу. Жестко жалила! А за одно занятие мы все 25 клюшек переломали. Ребята потом удивлялись: «Что за хоккей такой? Угробиться можно».

О МЕДАЛИ

В начале 90-х жизнь была очень тяжелой. Не помирать же с голоду? Многие коллекционеры звонили по телефону: «Не продашь олимпийскую медаль?» Советовался с друзьями, они отдавали свои награды.

Тут отмечали мой 90-летний юбилей. Позвонил Вячеслав Фетисов с поздравлениями. И спросил: «Как твоя медаль появилась в Америке?»

Я продал ее коллекционеру. Сторговались на 600 долларов. Потом ее выкупило за большие деньги наше правительство. И мне вручали в Кремле, где поздравляли сборную Россию, которая выиграла чемпионат мира в 2014 году. Я получил обратно свою медаль из рук Владимира Путина. И он сказал, обращаясь в зал: «Это золото дороже, чем всё ваше. Это первая медаль, которую завоевали наши хоккеисты на Олимпиаде».