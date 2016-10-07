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Разин и экстрасенсы. Как тренер «Автомобилиста» выполнил ультиматум клуба

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Разин и экстрасенсы. Как тренер «Автомобилиста» выполнил ультиматум клуба
Источник: Sovsport.ru

Похоже, что главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин сумел-таки преодолеть черную полосу в жизни своей команды.

Серия «Автомобилиста» из шести поражений прервана! Со счетом 3:2. повержен «Нефтехимик». Вопрос – как долго продлиться в жизни Разина полоса белая…

Перед поединком с нижнекамцами директор «Автомобилиста» Максим Рябков в интервью ТАСС заявил, что он не сторонник радикальных мер и ультиматумов.

Однако по моим источникам из Екатеринбурга ультиматум перед Разиным был поставлен еще после поражения от «Ак Барса», пятого по счету в черной серии.

Тренеру предлагалось в трех следующих матчах исправить положение. Первую попытку Разин провалил, упустив победу в поединке с «Ладой». Но выполнил требование этого своеобразного ультиматума во встрече с «Нефтехимиком.

Напомню, что после шестого поражения кряду Разин заявил, что живет, как во сне, и надеется только на чудо.

Чудесных превращений своей команды из «тыквы» в шикарное авто он придумал два.

Первый способ предлагал всему составу (включая тренерский штаб) отправится в бассейн и прыгнуть с 10-метровой вышки.

Но эту затею принял в штыки генменеджер «Автомобилиста» Олег Гросс. Возможно, сам боялся прыгать. А может просто понимал, что неподготовленный к прыжкам человек может серьезно повредить позвоночник при ударе о воду. И не хотел рисковать разом потерять полкоманды…

Второй способ состоял в приглашении в Екатеринбург мощного экстрасенса. И, судя по всему, на нем и остановились.

Все три гола, которые «Автомобилист» забил сегодня «Нефтехимику» какие-то странноватые.

1:0. Артем Гареев открыл счет разобравшись и с двумя игроками «Нефтехимика», пытавшихся ему помешать, и с вратарем.

2:1. Никлас Андерсен вывел хозяев вперед каким-то сказочным образом, под стать своей фамилии. Он возник на чужом пятачке, словно был невидимкой для защитников «Нефтехимика» и спокойно отправил шайбу, которая отскочила от голкипера ему точно на «крюк» в ворота.

3:1. Александр Щемеров и вовсе маханул от борта с ходу на удачу в сторону ворот и забил чистый гол! За этот гол надо, конечно, сказать спасибо не только экстрасенсам на трибуне, но и Анатолию Голышеву. Который махал руками перед вратарем, да еще и защитника «Нефтехимика» туда за собой притащил для ухудшения обзора голкиперу.

Кстати, Толя-Гол, вернулся в команду совсем недавно, после командировки в ВХЛ.

И коль скоро Разин уповает на экстрасенсов, хочется подсказать тренеру – как же можно удалять из состава игроков с волшебными фамилиями, а потом сетовать, что шайба в ворота не идет?!

Вот, кстати, аккурат перед поединком с «Нефтехимиком» в систему «Автомобилиста» перебрался из Омска еще один такой «экстрасенс» - Игорь Голещихин. Пока он выступает в МХЛ. Сделал сегодня дубль и помог «Авто» одолеть «Толпар». Но магия его фамилии благотворно отразилась и на главной команде!

Я ждал, что Разин скажет после победы. Но на этот раз он говорил уже не о магии, а куда более конкретных вещах.

- Белая полоска уже близка, - заверил Разин. – Но как же сегодня было приятно видеть грустные лица некоторых работников нашего клуба! Шесть игр они улыбались, ну а теперь хоть я повеселюсь наконец-то…

- Есть порода людей, который постоянно клевещут, вместо того, чтоб в трудный час команду поддержать, - согласился с коллегой и главный тренер «Нефтехимика» Николай Соловьев.

Напоследок хочется обратится ко всем руководителям клубов КХЛ. Если у команды сломалась игра – не выгоняйте тренеров, не меняйте игроков. Не пеняйте и не клевещите на них. Где вы лучше-то найдете?

Лучше звоните в «Битву экстрасенсов», как Разин, и приглашайте на матч колдуна или ведьму. Эти свое дело знают!

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