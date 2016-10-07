Николай Кадакин: Вопрос по капитану открыт

Кемеровский «Кузбасс» на предварительном этапе Кубка России занял третье место в Восточной группе. Наставник Николай Кадакин дал интервью официальному сайту клуба

Турнир с участием шести клубов состоялся в столице Кузбасса, на льду Дворца зимних видов спорта. Хозяева в обновлённом составе начали турнир матчем с «Уральским трубником» (2:2), продолжили поражением от хабаровского «СКА-Нефтяника» (3:5), затем разгромили новосибирский «Сибсельмаш» (10:3), одолели прошлогоднего обладателя трофея «Байкал-Энергию» из Иркутска (8:7), а в заключительном туре в равной борьбе уступили чемпиону страны-2016 красноярскому «Енисею» (4:5).

«Боролись до последнего»

— Считаю, что турнир можно занести нам в актив. Ребята проявили бойцовские качества, боролись до последнего, не опускали руки в самых сложных ситуациях, — говорит главный тренер «Кузбасса» Николай Кадакин. — Были сбои в матчах с «Трубником» и особенно со «СКА-Нефтяником» , когда провалились на первых минутах, но, приложив максимум усилий, сумели вернуться в игру: не уступили уральскому клубу, взяли верх во втором тайме над дальневосточника ми.

Конечно, понимали, что у хабаровчан сильный состав, но и с ними можно соперничать на равных. К сожалению, несколько хоккеистов попали в функциональную яму, и выпали из игры, поскольку физические кондиции оказались не на высоте.

После поражения от «СКА-Нефтяника» состоялся серьёзный разговор и команда встрепенулась. Как результат — крупная победа над «Сибсельмашем».

Боевой получилось игра с «Байкалом-Энерги ей». Уступали три мяча к середине первого тайма, но для хоккея с мячом это не фатальное отставание. После перерыва прибавили в скорости и агрессивности и соперник заработал четыре удаления подряд. Мы сыграли тактически грамотно. Победа в конце матча психологически важна, ведь когда игра заканчивается с положительным результатом, процесс восстановления хоккеистов идёт намного быстрее.

Заключительный матч турнира с «Енисеем» не влиял на положение команд в таблице, но игра, безусловно, имела большое значение, вообще любая игра важна и для тренерского штаба, и для хоккеистов. Что уж говорить о противостоянии с чемпионом страны?!

Матч получился динамичный, атака — на атаку. Наверное, нам не хватило силёнок, поскольку много времени провели в меньшинстве. Всего несколько секунд отделили нас от ничейного результата.

— Семён Козлов, выполнявший в ходе турнира функции капитана, останется в этом качестве?

— Вопрос пока открытый. Понятно, нужен капитан, способный повести за собой команду. Возможны два варианта: выборы или назначение. Вскоре болельщики узнают о нашем решении.

Возвращение Стасенко, дебют 16-летних

— Вадим Стасенко — лучший бомбардир «Кузбасса» на предварительном этапе Кубка страны. На его счету восемь мячей и три голевые передачи. Главный «ударник» команды возвращается на прежний уровень?

— Много было разговоров на эту тему. Минувший сезон сложился для Вадима не лучшим образом, его преследовали травмы. В подобной ситуации очень важна передышка для полноценного восстановления. Стасенко получил эту передышку и вновь горит желанием играть и приносить пользу команде и на позиции атакующего полузащитника-ле вого инсайда, и на знакомой позиции «бортовика». Болельщики увидели и, уверен, ещё увидят прежнего Стасенко.

— В новом амплуа начал сезон Олег Земцов, играющий теперь не на «борту», а в полузащите. В ходе турнира он был лучшим распасовщиком команды, сделав восемь голевых передач. Перестановка оправдала себя?

— Первым делом отмечу, что во время наших тренировок игроки постоянно меняют амплуа. Это необходимо для взаимозаменяемос ти на случай травм, удалений. Важно, чтобы хоккеист мог «закрыть» две, а то и три позиции.

«Бортовик» все-таки должен больше времени уделять обороне, а Земцов любит атаковать и выполняет большой объём работы. В случае необходимости может, как и Стасенко, вернуться на прежнюю позицию.

— Первые матчи в Кубке страны провели воспитанники кемеровской школы русского хоккея — 16-летние Артём Репях, Яков Коленко, 19-летний Игорь Иванов? Как они адаптируются в команде мастеров?

— Артём Репях в прошлом сезоне уже дебютировал в суперлиге чемпионата страны и даже забил гол. На этом турнире он вышел на лед в конце первого тайма матча с «Байкалом» и не потерялся в игре.

Яша Коленко работал с нами в «предсезонке», провел в «основе» несколько контрольный матчей. На Кубке страны выходил на замену в двух матчах и сыграл правильно.

Игорь Иванов может заменить «бортовиков» на обоих флангах и таким образом поддержать высокий темп игры.

Тренерский штаб предоставляет молодым талантам шанс проявить себя и в первую очередь от них зависит дальнейший прогресс. А мы со своей стороны делаем всё возможное, чтобы вчерашние дублеры быстрее адаптировались в коллективе.

— Николай Ильич, довольны селекцией в межсезонье? Новобранцы вписались в командную игру?

— Кто-то вписался, а кто-то нет. Конечно, необходимо время, чтобы наладить игровые связи, чтобы ребята понимали друг друга с полуслова. Тем более, мы поменяли тактику и пытаемся найти оптимальный баланс игры в обороне и атаке.

По итогам турнира много пищи для размышлений, будем анализировать, делать выводы, чтобы не наступать на те же грабли.

До начала чемпионата страны ещё месяц, есть время подтянуть физические кондиции. Этим и займёмся, в том числе и в ходе предстоящего на следующей неделе «Кубка Михайло Волкова»: игре будет предшествовать тренировка. В целом же подготовительный период проходит в плановом режиме, выполняем всё запланированное.

Впереди — длинный, напряженный сезон, со сдвоенными календарными матчами. Думаю, целесообразно расширять заявку на игру до двадцати двух хоккеистов. Тем самым молодёжь получит больше возможностей пройти школу суперлиги и по-настоящему адаптироваться в «большом» хоккее.

