Николаев не назначит себя на «Спартак». Что говорит новый руководитель судей
Алексей Николаев, назначенный сегодня и.о. руководителя департамента судейства и инспектирования вместо ушедшего в отставку на прошлой неделе Валентина Иванова, дал интервью «Советскому спорту».
- На прошлой неделе,
когда информация, что вы станете
исполняющим обязанности руководителя
департамента была неофициальной, вы
сказали, что не чувствуете себя
начальником. А теперь?
- Не могу себя чувствовать начальником, потому что и в душе, и по сути остаюсь действующим арбитром. Начальником никогда не был. Но в сложившейся ситуации принято такое решение. Исполнять обязанности руководителя буду до конца календарного года. И речи о завершении судейской карьеры тоже не было. Пока поменялась должность – вместо заместителя руководителя стал исполняющим обязанности.
- Это произошло после
встречи с Виталием Мутко?
- После встречи с гендиректором РФС Александром Алаевым.
- Вы говорите, что речи
о завершении карьеры не идет. То есть
теперь вы сами себя можете назначать
на матчи? Условно говоря, на ближайшую
игру «Спартака».
- Правильный вопрос. Но сам себя на матчи назначать не буду. Возможно, назначением станет заниматься комиссия. В ближайшем туре, скорее всего, не буду участвовать в туре – надо организационные вопросы решить.
- Этой комиссии раньше
не было?
- Не было. Валентин Иванов сам назначал судей на матчи.
- Кто мог бы войти в
эту комиссию?
- Пока не могу ответить.
- Есть ли сейчас вопрос,
который требует оперативного решения?
- Все в обычном порядке. Единственное – непривычно не видеть Валентина Иванова на рабочем посту.
- На ближайший тур,
пока нет комиссии, вы будете делать
назначения?
- Думаю, да. Но, опять же, пока много вопросов, на которые не могу ответить. Все организационные моменты не успели обсудить.
- С какими чувствами
вступаете в новую должность? Учитывая
то, что происходило после матча «Зенита»
и «Спартака», уход Валентина Иванова…
- Чувства волнительные. На меня возложена ответственность. Осенняя часть чемпионата будет очень интересной. Но я и сам буду участвовать в судействе – для меня это немаловажный фактор.
- Заместителем Валентина
Иванова был и Станислав Сухина. Гендиректор
РФС как-то мотивировал решение, что
«и.о.» будете вы?
- Нет, решение принято. И комментировать здесь что-то, думаю, неправильно.
- Вы общались с
Валентином Ивановым?
- После назначения еще не разговаривали, но обязательно пообщаемся. После его ухода, естественно, говорили. Но это была личная беседа.
- У вас вместо гудков
в телефоне мелодия из «Берегись
автомобиля». Почему?
- Многим нравится и этот фильм, и мелодия. Многие хотели бы ее скачать. Но не знаю, есть ли она сейчас.
- Вас стоит остерегаться?
Вы будете строгим руководителем?
- Мне трудно быть строгим, потому что я – мягкий в душе человек. Поэтому не могу сказать, каким буду руководителем. И стану ли руководителем вообще. Хотя в эти три месяца действительно буду исполнять обязанности.