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Николаев не назначит себя на «Спартак». Что говорит новый руководитель судей

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Алексей Николаев
Алексей НиколаевИсточник: Sovsport.ru

Алексей Николаев, назначенный сегодня и.о. руководителя департамента судейства и инспектирования вместо ушедшего в отставку на прошлой неделе Валентина Иванова, дал интервью «Советскому спорту».

- На прошлой неделе, когда информация, что вы станете исполняющим обязанности руководителя департамента была неофициальной, вы сказали, что не чувствуете себя начальником. А теперь?
- Не могу себя чувствовать начальником, потому что и в душе, и по сути остаюсь действующим арбитром. Начальником никогда не был. Но в сложившейся ситуации принято такое решение. Исполнять обязанности руководителя буду до конца календарного года. И речи о завершении судейской карьеры тоже не было. Пока поменялась должность – вместо заместителя руководителя стал исполняющим обязанности.

- Это произошло после встречи с Виталием Мутко?
- После встречи с гендиректором РФС Александром Алаевым.

- Вы говорите, что речи о завершении карьеры не идет. То есть теперь вы сами себя можете назначать на матчи? Условно говоря, на ближайшую игру «Спартака».
- Правильный вопрос. Но сам себя на матчи назначать не буду. Возможно, назначением станет заниматься комиссия. В ближайшем туре, скорее всего, не буду участвовать в туре – надо организационные вопросы решить.

- Этой комиссии раньше не было?
- Не было. Валентин Иванов сам назначал судей на матчи.

- Кто мог бы войти в эту комиссию?
- Пока не могу ответить.

- Есть ли сейчас вопрос, который требует оперативного решения?
- Все в обычном порядке. Единственное – непривычно не видеть Валентина Иванова на рабочем посту.

- На ближайший тур, пока нет комиссии, вы будете делать назначения?
- Думаю, да. Но, опять же, пока много вопросов, на которые не могу ответить. Все организационные моменты не успели обсудить.

- С какими чувствами вступаете в новую должность? Учитывая то, что происходило после матча «Зенита» и «Спартака», уход Валентина Иванова…
- Чувства волнительные. На меня возложена ответственность. Осенняя часть чемпионата будет очень интересной. Но я и сам буду участвовать в судействе – для меня это немаловажный фактор.

- Заместителем Валентина Иванова был и Станислав Сухина. Гендиректор РФС как-то мотивировал решение, что «и.о.» будете вы?
- Нет, решение принято. И комментировать здесь что-то, думаю, неправильно.

- Вы общались с Валентином Ивановым?
- После назначения еще не разговаривали, но обязательно пообщаемся. После его ухода, естественно, говорили. Но это была личная беседа.

- У вас вместо гудков в телефоне мелодия из «Берегись автомобиля». Почему?
- Многим нравится и этот фильм, и мелодия. Многие хотели бы ее скачать. Но не знаю, есть ли она сейчас.

- Вас стоит остерегаться? Вы будете строгим руководителем?
- Мне трудно быть строгим, потому что я – мягкий в душе человек. Поэтому не могу сказать, каким буду руководителем. И стану ли руководителем вообще. Хотя в эти три месяца действительно буду исполнять обязанности.



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