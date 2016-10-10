«Думаете, я на тренировки не прихожу?» Знарок снова шутит по-доброму (видео)

СКА снова крупно выиграл, а Олег Знарок опять проявил искреннюю доброту – на это стоит посмотреть.

«Рад, что серия закончилась»

– Отражает ли счет разницу команд в классе? – прозвучал после победы СКА над Минском со счетом 6:2 вопрос обоим тренерам.

– Я так не думаю, – главный тренер проигравшего Минска качает головой, ему – видно – очень неохота признавать крупное поражение.

– А я думаю, – Знарок не только подчеркивает силу своей команды, но и троллит соперника.

– В третьем периоде СКА успокоился. С чем это связано?

– Мы не имеем права так играть третий период, – тут уже повод и своих даже после крупной победы покритиковать. – Счет говорит сам себя, как бы мы ни подгоняли ребят. Перестроиться очень трудно - мы попали под такую тягомотину, которую навязывало «Динамо».

– Шестеркин мог установить рекорд...

– Меня не волнуют эти рекорды. Это же вы на прошлой игре об этом же спрашивали, да? – Олег Валерьевич проявляет отличную память на лица. Это действительно тот же человек, главный тренер СКА прав. Но на такую лишнюю по его мнению настойчивость он реагирует спокойно.

– Мне надо, чтобы он стоял в рамке – вот и все. Будет стоять – будет играть, – железная логика.

– А я вообще рад, что серия закончилась, – вдруг выпалил сам Игорь Шестеркин в раздевалке, отвязывая наколенники. Вот его, очевидно, достала тема сухой серии, рекордов.

Но вернемся к доброму Олегу Знарку.

– Видели ли вы уже новичка Херсли в деле и когда мы увидим его на льду? У Егора Рыкова ведь, кажется, повреждение.

– С Рыковым все в порядке, а Херсли я вижу каждый день! Вы думаете, я на тренировки не прихожу что ли? Прихожу, – и это очень добрая контратака на журналиста. – Нам надо подтянуть физическую форму его, потому что он долго не играл. Возможно, мы уже в ближайшую поездку его с собой возьмем.

Сериал «Кто в доме хозяин»

Егор Рыков действительно в полном порядке. После матча в раздевалке он сначала скромно сидел рядом с Александром Дергачевым, которого облепили журналисты, а потом поговорил и сам.

– Мне еще предстоит очень много работы. Много нюансов игры, которые приходят с опытом, да и в физическом плане надо прибавлять.

Юный Рыков рисует собственные пути для развития. А в этот момент самый зажигательный в СКА партнер Дмитрий Юдин, который сейчас на костылях, подсовывает костыль Егору как микрофон.

– Ну не знаю я, что сказать! – Дергачев после первого набранного очка за сезон вдруг сдается перед журналистами. И это на вопрос о том, откуда у СКА сейчас, в октябре, такой мощный ход. Победа над «Динамо» – четвертая подряд.

А еще забавнее другое: с разницей в полторы минуты в разных углах раздевалки Дергачев и Александр Хохлачев сказали одно и то же.

– Мы хотели сразу показать, кто в доме хозяин! – без всякого намека на хозяйскую тему форварды использовали один и тот же образ.

Очевидно, именно на этой фразе тренеры делали упор на установке перед матчем. Ну или Дергачев с Хохлачевым смотрели днем один и тот же сериал.

Хозяин в доме – это СКА, конечно. Теперь никаких вариантов.