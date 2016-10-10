«Думаете, я на тренировки не прихожу?» Знарок снова шутит по-доброму (видео)
СКА снова крупно
выиграл, а Олег Знарок опять проявил искреннюю доброту – на это стоит
посмотреть.
«Рад, что серия закончилась»
– Отражает ли счет
разницу команд в классе? – прозвучал после победы СКА над Минском со счетом 6:2 вопрос обоим тренерам.
– Я так не думаю, – главный тренер проигравшего Минска
качает головой, ему – видно – очень неохота признавать крупное поражение.
– А я думаю, – Знарок не только подчеркивает силу своей
команды, но и троллит соперника.
– В третьем периоде
СКА успокоился. С чем это связано?
– Мы не имеем права так играть третий период, – тут уже
повод и своих даже после крупной победы покритиковать. – Счет говорит сам себя,
как бы мы ни подгоняли ребят. Перестроиться очень трудно - мы попали под такую
тягомотину, которую навязывало «Динамо».
– Шестеркин мог
установить рекорд...
– Меня не волнуют эти рекорды. Это же вы на прошлой игре об
этом же спрашивали, да? – Олег Валерьевич проявляет отличную память на лица.
Это действительно тот же человек, главный тренер СКА прав. Но на такую лишнюю
по его мнению настойчивость он реагирует спокойно.
– Мне надо, чтобы он стоял в рамке – вот и все. Будет стоять
– будет играть, – железная логика.
– А я вообще рад, что серия закончилась, – вдруг выпалил сам
Игорь Шестеркин в раздевалке, отвязывая наколенники. Вот его, очевидно, достала
тема сухой серии, рекордов.
Но вернемся к доброму Олегу Знарку.
– Видели ли вы уже новичка
Херсли в деле и когда мы увидим его на льду? У Егора Рыкова ведь, кажется,
повреждение.
– С Рыковым все в порядке, а Херсли я вижу каждый день! Вы думаете, я на тренировки не прихожу что ли? Прихожу, – и это очень добрая контратака на журналиста. – Нам надо подтянуть физическую форму его, потому что он долго не играл. Возможно, мы уже в ближайшую поездку его с собой возьмем.
Сериал «Кто в доме хозяин»
Егор Рыков действительно в полном порядке. После матча в
раздевалке он сначала скромно сидел рядом с Александром Дергачевым, которого
облепили журналисты, а потом поговорил и сам.
– Мне еще предстоит очень много работы. Много нюансов игры,
которые приходят с опытом, да и в физическом плане надо прибавлять.
Юный Рыков рисует собственные пути для развития. А в этот
момент самый зажигательный в СКА партнер Дмитрий Юдин, который сейчас на
костылях, подсовывает костыль Егору как микрофон.
– Ну не знаю я, что сказать! – Дергачев после первого
набранного очка за сезон вдруг сдается перед журналистами. И это на вопрос о
том, откуда у СКА сейчас, в октябре, такой мощный ход. Победа над «Динамо» –
четвертая подряд.
А еще забавнее другое: с разницей в полторы минуты в разных
углах раздевалки Дергачев и Александр Хохлачев сказали одно и то же.
– Мы хотели сразу показать, кто в доме хозяин! – без всякого
намека на хозяйскую тему форварды использовали один и тот же образ.
Очевидно, именно на этой фразе тренеры делали упор на
установке перед матчем. Ну или Дергачев с Хохлачевым смотрели днем один и тот
же сериал.
Хозяин в доме – это СКА, конечно. Теперь никаких вариантов.