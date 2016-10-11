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Виталий Лысцов: В «Бенфике» сказали, вторая команда – не мой уровень

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Виталий Лысцов
Виталий ЛысцовИсточник: Sovsport.ru

Защитник молодежной сборной России Виталий Лысцов  о матче с Германией, аренде в «Тонделе» и своей новой позиции опорного полузащитника.

«Хороший удар – мой козырь»

– Матч с Германией получился зрелищным, но в то же время сборная допустила много ошибок. Что думаете?
– Мы были настроены серьёзно, ведь соперник высокого уровня. Понятно, что для нас уже ничего не решается. Но индивидуально хотелось доказать и «Тонделе», и сборной, что я готов и могу играть. К тому же мы хотели взять реванш у немцев, ведь в первом матче проиграли 0:2, да и не очень качественно действовали. Теперь сыграли от обороны, на контратаках. Но из-за глупых ошибок пропустили обидные мячи. Зато дали бой немцам, действовали строго по установке. Печально, что упустили победу и не зацепились за ничью.

– Вы красивый гол забили. Пора исполнять штрафные удары?
– Хороший удар, наверное, мой козырь. Надо работать над ним и почаще бить. Думаю, будут такие шальные мячи залетать.

– Вы теперь играете опорного полузащитника. Временно?
– Даже не знаю. Я готов везде играть. Опорник и защитник почти ничем не отличаются. Просто в защите нужно чуть-чуть ответственнее быть. А в «опоре» можно где-то и обыграть соперника.

Виталий Лысцов
Виталий ЛысцовИсточник: Sovsport.ru

«Не мог нормально атаку начинать»

– В вашем пока единственном матче за «Тонделу» вы тоже вышли на позиции опорника. Почему вас заменили после первого тайма?
– Я не разговаривал на эту тему. Тренер посчитал нужным меня сменить, поставил другого опорника.

– Может, тяжело сыграться с новыми одноклубниками? В этом дело?
– Тот матч стал дебютным в примейре, плюс не на своей позиции вышел. Я не мог нормально атаку начинать. Из-за этого казалось, что я немного растерян. Не знал, где открыться, где получить мяч. Да и соперник очень плотно играл. Но сейчас я изучаю, как действовать на позиции опорного полузащитника, исправляю ошибки.

– Вас перевели в полузащиту, потому что в сборной до этого видели на той же позиции?
– Нет, я изначально всю предсезонку проходил в опорной зоне. Сначала думал, это все из-за того, что первый тур с «Бенфикой» пропускаю, поэтому закрываю позицию опорного полузащитника. А потом сказали, что у меня хороший длинный пас, разворот, начало атаки, поэтому могу спокойно справляться и в опорной зоне.

– Расскажите, почему пошли в «Тонделу», а не остались в «Бенфике» Б?
– Я поговорил с руководством «Бенфики», те сказали, что вторая команда - уже не мой уровень. Пора делать шаг вперед. Решили, что мне подойдет «Тондела», так как с этим клубом у «Бенфики» хорошие связи, руководство дружит с главным тренером. Плюс там не самый высокий уровень, думали, я больше практики получу.

– Но на самом деле пока не получается. Почему?
– Я понять не могу. Сейчас посмотрим, как дальше будет.


Лысцов в матче за «Бенфику» Б. Фото: ФК «Бенфика»

«В «Бенфику» Б не вернусь»

– Какие-то еще варианты были, кроме «Тонделы»?
– В Швейцарии, «Сьон». Но в «Бенфике» подумали, что мне будет лучше в Португалии. К тому же «Тонделу» возглавляет хорошо знакомый им тренер.

– А из Португалии «Тондела» была единственным вариантом?
– Да, по крайней мере, о других мне неизвестно.

– Не считаете, что уровень «Тонделы» и «Бенфики» Б приблизительно один и тот же?
– Не задумывался об этом. Смотрел не на уровень команды, а на то, что она играет в примейре. Хотел уже прочувствовать уровень лиги Я же приехал в Португалию, чтобы добиться успеха в примейре, а не в сегунде играть.

– Держите связь с кем-то из тренерского штаба «Бенфики»?
– Нет, ни с кем не общаюсь.

– Есть ли вариант, при котором вы можете сменить «Тонделу» на другую команду зимой, или же вернетесь в «Бенфику» Б?
– Никаких разговоров не было. В «Бенфику» Б не вернусь, там уже другие молодые играют. Мне просто сказали: «Идешь в аренду, делаешь шаг вперед». Контракт с «Тонделой» у меня на год. Больше разговоров не было, дальше — по обстоятельствам.

– Вы теперь в португальской глубинке живете. Как там?
– Очень скучно, тяжело одному. Чем заняться? Нечем! Что делать, я не знаю. Рядом есть город Визеу, иногда езжу туда, развлекаюсь. Вот скоро приедет моя девушка, и будет весело.

Фото: twitter.com/lyscov79
Фото: twitter.com/lyscov79

«Уверен, в «Тонделе» у меня попрет»

– Не возникали мысли вернуться в Россию?
– Мне хочется закрепиться и сделать имя в Португалии. Может, куда-то в другую европейскую страну уехать. Моя мечта — Англия. Процитирую Стаса Крицюка: «Я не задумывался о России, пока клуб не сделал предложение». Вот и я так же. Не задумываюсь о возвращении, пока нет предложения, не рассматриваю Россию вообще.

– Из «Локо» не звонили? Новое руководство говорит, хочет делать ставку на воспитанников.
– Нет, я даже не знаю, кто там сейчас работает. Но было бы приятно, если бы просто позвонили.

– Как думаете, почему сейчас у российских футболистов в Португалии не все получается?
– Скажу за себя. Не считаю, что у меня не получается. Я отыграл очень много матчей за «Бенфику» Б, получил определенный опыт. Сейчас сделал шаг вперед, прошло всего-то семь туров, неизвестно, что дальше будет. Пока меня все устраивает, я не расстраиваюсь. Плюс у «Тонделы» идут не очень хорошие результаты. Я уверен, что тренер еще даст шанс, и у меня попрет.

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