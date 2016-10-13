ЦСКА начинает новую жизнь?

Армейцы достойно ответили своему главному тренеру Дмитрию Квартальнову на критику после трех поражений подряд. На попавших под горячую руку минских динамовцев порой было больно смотреть…

БЕСКОНТАКТНАЯ ЗВЕЗДА

После поражения от «Йокерита» (3:6) во вторник – для ЦСКА уже третьего кряду – главком армейцев Дмитрий Квартальнов жестко раскритиковал свою главную звезду – «во всех отношениях дорогого для команды игрока» Валерия Ничушкина. От которого ждут «совсем другого».

– Ничушкин и впрямь сыграл с «Йокеритом» неважно, – согласился с Квартальновым член Наблюдательного совета армейского клуба легендарный форвард Борис Михайлов. – Однако не только в нем корень бед команды. Безобразно сработала оборона. Проблемы в атаке ЦСКА известны давно: не хватает исполнителей, оригинальных ходов, качества… В таких случаях берут сыгранностью игроков, а у нас – количеством. Тренеры постоянно тасуют звенья, называя это модным словом «ротация». Хоккеисты просто не успевают притереться друг к другу. Посмотрим, что будет дальше. Минск-то посильнее «Йокерита» будет…

Как стало известно, суть претензий к Ничушкину – не столько в скромной результативности: он никогда не ходил в бомбардирах, сколько в бесконтактной игре. При внушительных габаритах (рост 194 см, вес 95 кг) Валерий почти не толкается, не «втыкается», силовой борьбу чурается.

Что идет в разрез с хоккеем по Квартальнову.

«ЕЩЕ БОЛЬШЕ БРОСКОВ!»

Вчера тренерский штаб хозяев в очередной раз перетасовал звенья, провел ротацию состава. В первое звено вернулся выздоровевший Иван Телегин. Ничушкин и Ян Муршак опустились в третье – к Вячеславу Основину, редко попадавшему в основу.

Отбыл четырхматевый срок за толчок арбитра защитник Григорий Панин. Вот кто может преподать Ничушкину урок мужского хоккея! Когда Панин рядом, соперник боится встречи с ним и зачастую избавляется от шайбы.

– Со следующего матча мы начнем новую жизнь, будем исправляться, – обещал в раздевалке после матче с «Йокеритом» автор дубля Дмитрий Кугрышев.

И это были совсем не пустые обещания…

Армейцы вылетели на лед, словно гориллы из клетки. Как канадцы в олимпийском Ванкувере-2010, когда смели нашу сборную в четвертьфинале.

Роль заводилы взял на себя Ничушкин. Он едва не повторил свой фирменный номер, прославивший его на молодежном чемпионате мира-2013 в Уфе. Когда промчавшись по правому флангу, заложил корпус, вылез на канадские ворота и «с мясом» вонзил шайбу в сетку.

На этот раз голу не позволил состояться вратарь «зубров» Бен Скривенс, выходивший в стартовом составе во всех матчах «Динамо». Хозяева свирепствовали, палили по владениям белорусов из всех орудий, со всех позиций. Квартальнов бегал по лавке, постоянно твердя подопечным: «Еще больше бросков!».

Куда уж больше! К середине периода хозяева побеспокоили Скривенса 10 раз, а Илья Сорокин замерз без работы.

Количество превратилось в качество неожиданно – Основин с острого угла добил шайбу в сетку, подкараулив отскок от лицевого борта.

СКРИВЕНС И БРАТСКАЯ ДУЭЛЬ

После этого гола гости, наконец, вспомнили об армейских воротах и сразу же преуспели. Шайбу, сорвавшуюся с клюшки Кугрышева, после лихой контратаки в несколько секунд доставили в зону Сорокина. Вратарь сборной России пропустил после первого же броска.

Вот тут-то выстрелило тайное оружие ЦСКА. Панин щелчком от синей линии вывел армейцев вперед.

А во втором периоде Скривенс капитулировал еще трижды. Не без помощи Ничушкина, который волшебным пасом вывел на козырную позицию защитника Александра Кутузова.

– Давай меняйся, – предлагали Скривенсу с лавки.

– Нет, – мотал головой канадец. – Я еще не все сказал.

Конечно, не все. После пятого гола хозяев, вратарь что есть силы метнул шайбу… в сетку за своими воротами. За что был поощрен штрафной «десяткой».

После второго перерыва на посту номер один гостей один появился дублер Михаил Карнаухов, сыгравший за сборную Белоруссии на олимпийском квалификационном турнире.

«Какая же тут интрига?» – поинтересуется проницательный болельщик. Оказывается, есть. Дело в том, что в составе ЦСКА в этот вечер вышел его 19-летний родной брат Павел, к тому времени успевший отдать голевую передачу. Брат из Москвы решил не огорчать минского брата. За него это сделали Владимир Жарков и Игорь Ожиганов, довершившие разгром.