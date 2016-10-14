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Радулов, возьми меня с собой!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Радулов, возьми меня с собой!

Обозреватель «Советского спорта» - о том, что КХЛ катастрофически не хватает в регулярном чемпионате интриги и ярких звезд.

С начала сезона никак не могу отделаться от ощущения, что наша лига как-то померкла. Может, виной тому энхаэловский Кубок мира сбивший с привычного курса и болельщиков, и специалистов в сентябре. И начисто утянувший на себя внимание. Возможно.

Но, пожалуй, этот сторонний фактор лишь подчеркнул более глубинную проблему нашего хоккея. Приковать зрительский интерес к регулярному чемпионату становится все труднее. Он с одной стороны становится все более предсказуемым. С другой – менее ярким.

Ведь еще совсем недавно на победу на Западе претендовали «Динамо», ЦСКА, СКА, «Локомотив», «Йокерит»…

Сейчас все свелось к чисто армейскому противостоянию. Но боюсь, что к ноябрьской паузе и эта интрига окончательно умрет. СКА, собравший под своими клубными знаменами почти всех доступных игроков сборной России и кандидатов в нее, воцарится в конференции безраздельно. И не побоюсь прогноза, обеспечит себе место финале Кубкак Гагарина.

Ну и какая по большому счету разница, кто будет сзади? Или для болельщиков «Динамо», к примеру, очень важно – третье место они займут на Западе по итогам регулярки или пятое?

На Востоке лидеры – «Магнитка», «Авангард», «Ак Барс» - вроде идут ровнее. Но даже главные тренеры этих команд при этом не скрывают – задачи непременно обойти соперников в регулярке нет. Это никому не нужно. В том числе и болельщикам. Куда важнее, подойти в хорошей форме к плей-офф.

Так чем мы занимаемся с августа по февраль?

Матчи в лиге каждый день, сериями. То по нескольку игр за неделю, то вообще уехали из города на более долгий срок.

Игра далека от идеала. Болельщики ворчат, тренеры стонут – над элементарным розыгрышем большинством некогда поработать.

Или вот, казалось бы, классная дуэль – «Магнитка» - «Авангард». Но зачем же проводить их два дня подряд – 26 и 27 сентября? А ответные поединке соответственно 18 и 19 января? Кто так строит?

Две трети лиги о победе и Кубке Гагарина вообще не мечтают. И правильно делают! Потому что руководство «Автомобилиста» однажды заикнулось вслух о таких наполеоновских планах – и над ним смеются до сих пор. Все понимают – это нереально.

Ладно, нет интриги. Сами ее убили. Но тогда надо делать из матчей крутое шоу. Но как? Есть несколько дерби, с исторически сложившимся интересом. Ну а остальные поединки? Хочешь шоу – делай звезд! Простой закон. А где они у нас?

Не так давно в КХЛ играл Яромир Ягр, и это было круто!

Еще в прошлом году за ЦСКА бился Александр Радулов. Человек с непростым характером, но с мощнейшей харизмой. Который понимал, что из хоккея в регулярке надо делать шоу. И умел его создавать практически в каждом матче. Пусть порой и за счет скандала. Но теперь его нет! И армейские поединки сразу поблекли. А Радулов жжет в НХЛ.

Несколько лет подряд мы, журналисты, лепили звезду из молодого Артемия Панарина. Даже «Харламов трофи» ему вручили в этом году. Но и этот форвард в ранге звезды КХЛ улетел за океан.

С кем мы остались?

С Ковальчуком? Но из Ильи, которого раскручивали, как визитную карточку КХЛ на протяжении трех лет кряду умудрились весной сделать антигероя за несколько недель? Ну кто так поступает? Какой это к чертям собачьим бизнес-проект? О какой самоокупаемости речь с таким подходом?

Одних звезд бы готовим для НХЛ. А тех, что приезжают оттуда к нам сами же и гасим…

Вот сейчас грядет Матч Звезд КХЛ. И я заранее могу предсказать, что там будут сражаться команды Дацюка и Мозякина.

Наверное, мне сейчас и возразят: «Ну вот же! Две звезды-то точно есть».

Конечно. Беда только в том, что Дацюку уже 38 лет. Мозякину – 35. Да, оба ветерана пока на ходу. Но кто идет за ними?

Я скажу: Михаил Анисин с очередным недавним громким залетом в Сочи. И Валерий Ничушкин, вернувшийся из НХЛ и подписавший контракт с ЦСКА.

У Ничушкина по нашей информации приблизительная зарплата – 411 тысяч рублей в…день. Или 150 миллионов в год. И это, бесспорно, звездный тариф. Но с голами все пока более скромно. Две заброшенных шайбы в десяти матчах. Это неплохо, но мало для звезды.

Так с кем тут делать ежедневное шоу? Может, проще сократить число клубов, сократить число матчей и тупо начать тренироваться?

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