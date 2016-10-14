Валерий Ничушкин: Критики в свой адрес не слышал, у нас все хорошо

После победы над минским «Динамо» со счетом 7:2 нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин раскрыл секрет чудесного преображения ЦСКА.

Критические стрелы, выпущенные главным тренером ЦСКА Дмитрием Квартальновым в своих игроков после поражения от «Йокерита» (3:6), заметно нарастили посещаемость. Нет, не на трибунах – там снова не собралось и трех тысяч зрителей, а пресс-центра, который отнюдь не пустовал. Вчера вечером в хозяйскую раздевалку зашли не три репортера, как во вторник, а с десяток, как предписано регламентом.

Внимание журналистов равномерно распределилось между героями матча. Защитник Игорь Ожиганов, забросивший в день своего 24-летия седьмую шайбу, увлеченно рассказывал, как команда упала ниже дна, а теперь поднялась. К слову, Квартальнов-трен ер преподнес имениннику подарок – продержал его на лавке весь второй период. Скорее всего, за провал, стоивший хозяевам первой пропущенной шайбы.

Нападающий Владимир Жарков, не только открывший личный голевой счет, но и сделавший дубль, поведал, что после поражения от «Йокерита» им сильно напихали в раздевалке.

Удивительно, но какое-то время не у дел оставался Валерий Ничушкин. Этим воспользовался корреспондент «Советского спорта» и попросил героя уходящей недели ответить на вопросы.

- Давайте попробуем, - улыбнулся Ничушкин.

- Понравились ваши фирменные проходы по краю, которые, увы, не увенчались голами. Зато отдали две голевые передачи.

- А мне понравилась вся команда. Хорошо играла. Забили все, что не забивали несколько игр. Особенно приятно, что играли до конца, хотя счет большой был. Дисциплинированн о сыграли. Не смотрели на счет.

- Про слова критики от тренера слышали?

- Нет, ничего не слышал.

- Не может быть. Ведь эти слова растиражировали.

- Я не знаю. Ничего не слышал. У нас всё хорошо в команде.

- Вас поставили в одну тройку с земляком Вячеславом Основиным. Быстро наладили связи?

- Хорошо, уверенно. Мы в детстве часто играли, в школе «Трактора», в юниорской сборной. Рад за Славку, он забил первую шайбу за ЦСКА. Это придаст ему уверенности. Всё будет хорошо. Много голов впереди, надеюсь.

- Заметили, что минчане против вас действовали особенно жестко?

- Да все сейчас играют жестко. Не только против меня. Так что не заметил.

- Какие ощущения после десяти матчей в ЦСКА. Как физика? Не устали? Ведь предсезонная подготовка вышла скомканной. К тому же готовились играть в НХЛ, а пришлось – в КХЛ.

- Почему пришлось? Я сам выбрал КХЛ. А ощущения… В принципе нормальные. Правда, иногда бывает тяжеловато. Но с каждым матчем становится все лучше и лучше.

- Как устроились в Москве? Где живете?

- Живу у своей девушки.

- Предпочитаете домашнюю пищу?

- Да.

- Сборы в гостинице накануне матчей в диковинку?

- Мне нравится. Так лучше настраиваешься, больше фокусируешься на хоккее. К тому же массажи всякие делают.

Потом телевизионщики сделали второй заход, спросив Ничушкина о словах Квартальнова. Ответ получили тот же самый.

А главный тренер на пресс-конференци и публично извинился за свои слова, пообещав впредь сор из избы не выносить.