Валерий Ничушкин: Критики в свой адрес не слышал, у нас все хорошо
После победы над минским «Динамо» со счетом 7:2 нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин раскрыл секрет чудесного преображения ЦСКА.
Критические стрелы, выпущенные главным тренером ЦСКА Дмитрием Квартальновым в своих игроков после поражения от «Йокерита» (3:6), заметно нарастили посещаемость. Нет, не на трибунах – там снова не собралось и трех тысяч зрителей, а пресс-центра, который отнюдь не пустовал. Вчера вечером в хозяйскую раздевалку зашли не три репортера, как во вторник, а с десяток, как предписано регламентом.
Внимание
журналистов равномерно распределилось между героями матча. Защитник
Игорь Ожиганов, забросивший в день своего 24-летия седьмую шайбу,
увлеченно рассказывал, как команда упала ниже дна, а теперь поднялась. К
слову, Квартальнов-трен
Нападающий Владимир Жарков, не только открывший личный голевой счет, но и сделавший дубль, поведал, что после поражения от «Йокерита» им сильно напихали в раздевалке.
Удивительно, но какое-то время не у дел оставался Валерий Ничушкин. Этим воспользовался корреспондент «Советского спорта» и попросил героя уходящей недели ответить на вопросы.
- Давайте попробуем, - улыбнулся Ничушкин.
- Понравились ваши фирменные проходы по краю, которые, увы, не увенчались голами. Зато отдали две голевые передачи.
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А мне понравилась вся команда. Хорошо играла. Забили все, что не
забивали несколько игр. Особенно приятно, что играли до конца, хотя счет
большой был. Дисциплинированн
- Про слова критики от тренера слышали?
- Нет, ничего не слышал.
- Не может быть. Ведь эти слова растиражировали.
- Я не знаю. Ничего не слышал. У нас всё хорошо в команде.
- Вас поставили в одну тройку с земляком Вячеславом Основиным. Быстро наладили связи?
- Хорошо, уверенно. Мы в детстве часто играли, в школе «Трактора», в юниорской сборной. Рад за Славку, он забил первую шайбу за ЦСКА. Это придаст ему уверенности. Всё будет хорошо. Много голов впереди, надеюсь.
- Заметили, что минчане против вас действовали особенно жестко?
- Да все сейчас играют жестко. Не только против меня. Так что не заметил.
- Какие ощущения после десяти матчей в ЦСКА. Как физика? Не устали? Ведь предсезонная подготовка вышла скомканной. К тому же готовились играть в НХЛ, а пришлось – в КХЛ.
- Почему пришлось? Я сам выбрал КХЛ. А ощущения… В принципе нормальные. Правда, иногда бывает тяжеловато. Но с каждым матчем становится все лучше и лучше.
- Как устроились в Москве? Где живете?
- Живу у своей девушки.
- Предпочитаете домашнюю пищу?
- Да.
- Сборы в гостинице накануне матчей в диковинку?
- Мне нравится. Так лучше настраиваешься, больше фокусируешься на хоккее. К тому же массажи всякие делают.
Потом телевизионщики сделали второй заход, спросив Ничушкина о словах Квартальнова. Ответ получили тот же самый.
А главный тренер на пресс-конференци
Матч
ЦСКА - Динамо Мн - 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)
Голы:
Основин (Пивцакин), 13:37 (1:0). Комаров (Эллисон, Гаврус), 16:16 (1:1). Панин (Энлунд, Попов), 18:43 (2:1). Жарков (Пивцакин, да Коста), 23:09 (3:1). Кутузов (Муршак, Ничушкин), 25:12 (4:1). да Коста (Жарков, Карнаухов), 28:33 (5:1). Жарков (Энлунд, Сергеев), 47:32 (6:1). Ожиганов (Муршак, Ничушкин), 48:57 (7:1). Матерухин (Лингле, Степанов), 52:16 (7:2 - бол.).
Место и дата
13 октября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция