«Вернблуму за это и фол не дадут». Лучшие твиты по матчу «Спартак» – «Ростов»
В субботу в рамках 10-го тура российской премьер-лиги «Спартак» на «Открытие Арене» со счетом 1:0 победил «Ростов». «Советский спорт» собрал лучшие твиты по этому матчу.
Текстовая трансляция матча ЗДЕСЬ.
Кудряшов и удаление - уже практически синонимы.— Павел Занозин (@zanozin) 15 октября 2016 г.
Близко к КК, на 1,5 ЖК потянет, если бы до этого грубил Кудряшов, то вообще без вопросов. Наигрубейший фол.— Vitaliy Fomin (@footba11master) 15 октября 2016 г.
Нам подсуживают— Кафельников Евгений (@KYevgeni) 15 октября 2016 г.
Это чего? "Возврат" такой? Какая к черту красная? Неосознанно шипами в руку/бедро...— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 15 октября 2016 г.
Вернблуму за это и фол не дадут:)
Кудряшова удалили, видимо, с формулировкой «слишком много спартаковских воспитанников с фамилией на „К“ в составе». Другого не сделал ничего— Никита Белоголовцев (@belogolovcev) 15 октября 2016 г.
Народные артисты довели до греха: целых два раза матом выругался. Стыдно... По разу на каждого. pic.twitter.com/t3s1Y4dAmN— Василий Уткин (@radioutkin) 15 октября 2016 г.
Ребят, ну какие вопросы, правда: шипами вперёд, прямая нога pic.twitter.com/cbHeKO5OA0— Dmitry Egorov (@edim_sport) 15 октября 2016 г.
Полезно иногда немного поболеть перед игрой) Глушак нормально исполнил))— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 15 октября 2016 г.
"Доовааай, КутЬеп!!" -кричит Каррера с кромки. Вот это адаптация, вот это я понимаю!— Max Orlov (@maxx_orlov) 15 октября 2016 г.
Зобнин реально жжет. Одно из главных открытий Чемпионата. А было бы оно, если б не сезон игровой практики в динамовском пионеротряде?— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 15 октября 2016 г.
Разбор Хусаинова по судейству в первом тайме. Красная - заслуженнаяhttps://t.co/3zmQnsT5VK— Артем Терентьев (@TemaNegr) 15 октября 2016 г.
Вот это был пеналь 1000000%. Долг возвращён— Кафельников Евгений (@KYevgeni) 15 октября 2016 г.
А вот тут Безбородов красавец! Догнал момент, разобрался. Комбаров даже не спорил по поводу симуляции...— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 15 октября 2016 г.
весь Спартак сзади стоит против "Ростова", который в меньшинстве— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) 15 октября 2016 г.
...потому, что на десять девчонок по статистике девять ребят (с) Спартак - Ростов.— Василий Уткин (@radioutkin) 15 октября 2016 г.
Вдевятером (!) стопроцентный голевой момент. Вот это круто!— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 15 октября 2016 г.
"Ростов" крутые! Гладиаторы просто. В учебник "Как играть, когда против тебя вообще всё, что только можно"— Никита Белоголовцев (@belogolovcev) 15 октября 2016 г.
Спартак конечно бездарно играл в конце, но мы великие можем себе это позволить 🔴⚪️🙌🏻🔝 Всех С Победой!!!— Alexey Spiridonov (@spirik15) 15 октября 2016 г.
А вы боялись,что Спартак не сможет найти замену Промесу.На мой взгляд Безбородов справился со своей задачей.— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 15 октября 2016 г.