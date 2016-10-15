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«Вернблуму за это и фол не дадут». Лучшие твиты по матчу «Спартак» – «Ростов»

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Вернблуму за это и фол не дадут». Лучшие твиты по матчу «Спартак» – «Ростов»
Источник: Sovsport.ru

В субботу в рамках 10-го тура российской премьер-лиги «Спартак» на «Открытие Арене» со счетом 1:0 победил «Ростов». «Советский спорт» собрал лучшие твиты по этому матчу.

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