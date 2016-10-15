«Вернблуму за это и фол не дадут». Лучшие твиты по матчу «Спартак» – «Ростов»

В субботу в рамках 10-го тура российской премьер-лиги «Спартак» на «Открытие Арене» со счетом 1:0 победил «Ростов». «Советский спорт» собрал лучшие твиты по этому матчу.

Текстовая трансляция матча ЗДЕСЬ.

Кудряшов и удаление - уже практически синонимы. — Павел Занозин (@zanozin) 15 октября 2016 г.

Близко к КК, на 1,5 ЖК потянет, если бы до этого грубил Кудряшов, то вообще без вопросов. Наигрубейший фол. — Vitaliy Fomin (@footba11master) 15 октября 2016 г.

Нам подсуживают — Кафельников Евгений (@KYevgeni) 15 октября 2016 г.

Это чего? "Возврат" такой? Какая к черту красная? Неосознанно шипами в руку/бедро...

Вернблуму за это и фол не дадут:) — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 15 октября 2016 г.

Кудряшова удалили, видимо, с формулировкой «слишком много спартаковских воспитанников с фамилией на „К“ в составе». Другого не сделал ничего — Никита Белоголовцев (@belogolovcev) 15 октября 2016 г.

Народные артисты довели до греха: целых два раза матом выругался. Стыдно... По разу на каждого. pic.twitter.com/t3s1Y4dAmN — Василий Уткин (@radioutkin) 15 октября 2016 г.

Ребят, ну какие вопросы, правда: шипами вперёд, прямая нога pic.twitter.com/cbHeKO5OA0 — Dmitry Egorov (@edim_sport) 15 октября 2016 г.

Полезно иногда немного поболеть перед игрой) Глушак нормально исполнил)) — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 15 октября 2016 г.

"Доовааай, КутЬеп!!" -кричит Каррера с кромки. Вот это адаптация, вот это я понимаю! — Max Orlov (@maxx_orlov) 15 октября 2016 г.

Зобнин реально жжет. Одно из главных открытий Чемпионата. А было бы оно, если б не сезон игровой практики в динамовском пионеротряде? — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 15 октября 2016 г.

Разбор Хусаинова по судейству в первом тайме. Красная - заслуженнаяhttps://t.co/3zmQnsT5VK — Артем Терентьев (@TemaNegr) 15 октября 2016 г.

Вот это был пеналь 1000000%. Долг возвращён — Кафельников Евгений (@KYevgeni) 15 октября 2016 г.

А вот тут Безбородов красавец! Догнал момент, разобрался. Комбаров даже не спорил по поводу симуляции... — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 15 октября 2016 г.

весь Спартак сзади стоит против "Ростова", который в меньшинстве — Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) 15 октября 2016 г.

...потому, что на десять девчонок по статистике девять ребят (с) Спартак - Ростов. — Василий Уткин (@radioutkin) 15 октября 2016 г.

Вдевятером (!) стопроцентный голевой момент. Вот это круто! — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 15 октября 2016 г.

"Ростов" крутые! Гладиаторы просто. В учебник "Как играть, когда против тебя вообще всё, что только можно" — Никита Белоголовцев (@belogolovcev) 15 октября 2016 г.

Спартак конечно бездарно играл в конце, но мы великие можем себе это позволить 🔴⚪️🙌🏻🔝 Всех С Победой!!! — Alexey Spiridonov (@spirik15) 15 октября 2016 г.