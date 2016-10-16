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«Вестерос» выиграл Кубок мира

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Вестерос» выиграл Кубок мира

За 42-летнюю историю Кубок мира проводился в двух шведских городах – Юсдале (34 раза) и Сандвикене (8). И ни разу самый престижный клубный турнир не смогли выиграть хозяева. В 2016-м году почетный трофей отправился в Вестерос.

На Кубок мира-2016 приехал квартет российских команд. К серии плей-офф он сократился наполовину. Московское «Динамо», в межсезонье потерявшее почти всех лидеров, проиграло все три матча. «Байкал-Энергия» состав сохранила, но вот противостоять шведским грандам «Хаммарбю» и «Сандвикену» вице-чемпион страны не смог.

В четвертьфинале после трех шведских междусобойчиков на лед вышли «СКА-Нефтяник» и «Енисей». Это было эль-классико российского хоккея с мячом - бендийные «Реал» и «Барселона»: высочайшие скорости, высокий прессинг, атаки сходу и шикарная игра вратарей.

Матч начался в ночь с субботы на воскресенье (23.45 по шведскому времени), когда в Красноярске было 4.45 утра, а в Хабаровске взошло солнце (7.45). В начале встречи «Енисей» был активнее и быстрее. Гол Алмаза Миргазова выглядел логичным. Но затем более опытные хоккеисты «СКА-Нефтяника» отвоевали инициативу - Юрий Шардаков стрельнул под перекладину (1:1). После перерыва ключевыми стали два сольных прохода Максима Ишкельдина. В итоге – 5:1. Наставник «Енисея» Сергей Ломанов признал, что его подопечные уступили во всех компонентах.

Через 10 часов (в 12.30 мск.) «СКА-Нефтяник» вновь вышел на лед, чтобы сыграть в полуфинале против шведской «Виллы». Хабаровчане, наверняка, расплескали много эмоций в игре с «Енисеем». В дебюте «Вилла», обрадовавшись, отгрузила пару мячей и могла забить еще.

Волшебные слова в перерыве наставника Михаила Юрьева вернули «СКА-Нефтяник» к жизни. Погоню возглавили Шардаков и Ишкельдин. Первый сократил разрыв в счете, а второй заработал пенальти (2:2). «Вилла» тут же огрызнулась (2:3). В одном из моментов мяч хабаровчане почти затолкали мяч в ворота, но пропустили контратаку по правому флангу (2:4). В компенсированное время на наш гол шведы ответили двумя.

А Кубок мира-2016 завоевал «Вестерос», в шведском финале переигравший «Виллу» 4:1.

СТАТИСТИКА

Четвертьфиналы. Вестерос – Хаммарбю – 4:3. Сандвикен – Бруберг – 4:3. Вилла – Ветланда (все – Швеция) – 5:1. СКА-Нефтяник – Енисей (обе – Россия) – 5:1.

Полуфиналы. Вестерос – Сандвикен - 6:3. СКА-Нефтяник – Вилла - 3:6.

ФИНАЛ. Вестерос – Вилла - 4:1.

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