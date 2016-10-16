«Вестерос» выиграл Кубок мира
За
42-летнюю историю Кубок мира проводился в двух шведских городах – Юсдале (34
раза) и Сандвикене (8). И ни разу самый престижный клубный турнир не смогли
выиграть хозяева. В 2016-м году почетный трофей отправился в Вестерос.
На
Кубок мира-2016 приехал квартет российских команд. К серии плей-офф он
сократился наполовину. Московское «Динамо», в межсезонье потерявшее почти всех
лидеров, проиграло все три матча. «Байкал-Энергия» состав сохранила, но вот
противостоять шведским грандам «Хаммарбю» и «Сандвикену» вице-чемпион страны не
смог.
В
четвертьфинале после трех шведских междусобойчиков на лед вышли «СКА-Нефтяник»
и «Енисей». Это было эль-классико российского хоккея с мячом - бендийные «Реал»
и «Барселона»: высочайшие скорости, высокий прессинг, атаки сходу и шикарная
игра вратарей.
Матч
начался в ночь с субботы на воскресенье (23.45 по шведскому времени), когда в
Красноярске было 4.45 утра, а в Хабаровске взошло солнце (7.45). В начале
встречи «Енисей» был активнее и быстрее. Гол Алмаза Миргазова выглядел
логичным. Но затем более опытные хоккеисты «СКА-Нефтяника» отвоевали инициативу
- Юрий Шардаков стрельнул под перекладину (1:1). После
перерыва ключевыми стали два сольных прохода Максима Ишкельдина. В итоге – 5:1. Наставник «Енисея» Сергей Ломанов признал, что его подопечные уступили
во всех компонентах.
Через
10 часов (в 12.30 мск.) «СКА-Нефтяник» вновь вышел на лед, чтобы сыграть в
полуфинале против шведской «Виллы». Хабаровчане, наверняка, расплескали много
эмоций в игре с «Енисеем». В дебюте «Вилла», обрадовавшись, отгрузила пару
мячей и могла забить еще.
Волшебные
слова в перерыве наставника Михаила Юрьева вернули
«СКА-Нефтяник» к жизни. Погоню возглавили Шардаков и Ишкельдин. Первый сократил
разрыв в счете, а второй заработал пенальти (2:2). «Вилла» тут же огрызнулась
(2:3). В одном из моментов мяч хабаровчане почти затолкали мяч в ворота, но
пропустили контратаку по правому флангу (2:4). В компенсированное время на наш
гол шведы ответили двумя.
А
Кубок мира-2016 завоевал «Вестерос», в шведском финале переигравший «Виллу»
4:1.
СТАТИСТИКА
Четвертьфиналы.
Вестерос – Хаммарбю – 4:3. Сандвикен – Бруберг – 4:3. Вилла – Ветланда (все –
Швеция) – 5:1. СКА-Нефтяник – Енисей (обе – Россия) – 5:1.
Полуфиналы.
Вестерос – Сандвикен - 6:3. СКА-Нефтяник – Вилла - 3:6.
ФИНАЛ. Вестерос
– Вилла - 4:1.