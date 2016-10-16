Алан Джусоев: Хочу съездить в гости к Ломанову

Полузащитник шведского «Сандвикена» и сборной России после поражения в полуфинале Кубка мира от «Вестероса», который завершился в Сандвикене, ответил на вопросы нашего корреспондента.

- Неудача за шаг до финала для хозяев провал?

- Хоть как это называй. Ничего хорошего для нас.

- Расстроился сильно?

- Неприятно, конечно, проигрывать. Соперник был сильнее. Счет – на табло.

- Твой «Сандвикен» сыграл ниже своих возможностей?

- Пока не могу это сказать.

- Тренеры шведского клуба в раздевалке ругаются?

- Это наша раздевалка. Пусть то, что там происходит, останется с игроками и тренерами.

- Кубок мира проводится в Сандвикене уже восьмой раз. И ни разу хозяева его не выигрывали. Это как-то обсуждается в команде?

- Может быть партнеры и говорят об этом. Лично я не слышал.

- Ты уже встроился в игру одной из сильнейших команд Швеции и мира?

- Пока нет. Всё сразу не бывает, привыкаю постепенно.

- Манера игры сильно отличается от красноярской?

- Кардинально. Как любит говорить Сергей Иванович Ломанов, некоторые движения только кажутся простыми. А кто-то их не может сделать очень долго. А потом – раз, и стало получаться. Жду.

- В последнем четвертьфинале «СКА-Нефтянику» проиграл «Енисей» (1:5), с которым ты здесь год назад выиграл Кубок мира. Сильно расстроился?

- Да, но с ребятами поговорить не удалось.

- «Сандвикен» всегда ставит перед собой большие цели…

- Я не сторонник лозунгов! Нужно выходить на поле и доказывать. Сегодня выиграла команда, которая больше этого хотела.

- В России перед сезоном с командами встречаются губернаторы, мэры, спонсоры, которые объясняют, что они хотят видеть весной.

- В моих командах такого не было. Каждый игрок сам понимает, что хочет.

- Заметно, что «Сандвикен» относится к грандам мирового хоккея?

- Команда год назад проиграла в финале Кубка мира, сейчас – в полуфинале. Это гранд? Вы сами должны это решить.



- Чем занят твой досуг в Сандвикене? Показалось, что это – тихий скучный город.

- Я приехал не зажигать, а тренироваться и играть в хоккей. Остальное – второстепенно.

- В Сандвикене пройдет очередной чемпионат мира (29 января – 5 февраля 2017 года). Общался по этому поводу с наставником сборной России Сергеем Мяусом?

- Мы с Сергеем Анатольевичем часто общаемся на разные темы. А конкретно по чемпионату мира поговорим в декабре, ближе к событию.

- Чувствуется его приближение?

- Нет. Вот в российских городах – Кемерове, Иркутске, Хабаровске это ощущается сразу. Здесь не так.

- Машину здесь водишь?

- Да, клуб выделил автомобиль и снял квартиру. В бытовом плане все нормально. Стараюсь учить шведский язык.

- По стране успел покататься?

- Недавно было три выходных и я ездил в Уппсалу, где тренировался «Енисей».

- До Венерсборга, где играют Сергей Ломанов, Никита Иванов и Павел Булатов готов доехать?

- Я смотрел по карте – это примерно 6 часов на машине. Нормальное расстояние. Я ведь часто ездил из Красноярска в Абакан к родителям и обратно. Привычно.



