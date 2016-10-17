40 самых видных людей нашего хоккея. Суперрейтинг «Советского спорта»

«Советский спорт» публикует ежегодный рейтинг «Самые видные и влиятельные люди нашего хоккея». Видные – те, кто часто попадают в СМИ. Влиятельные – тяжеловесы, оказывающие серьезное воздействие на спортивный бизнес. И по традиции у нас нет топ-политиков, которые всегда занимали бы первые места.

1 (1*) Аркадий РОТЕНБЕРГ

председатель правления ФХР

Проводит в жизнь программу развития хоккея в стране. Одна его фраза может стать вектором. Например: «Кубок мира – это коммерческое соревнование, которое для нас является этапом подготовки к Олимпиаде». И все, вопросов больше нет.

236 000**

1 (1) Геннадий ТИМЧЕНКО

председатель Совета директоров КХЛ

Оказывает огромное влияние на КХЛ и СКА – сразу понятно, кто вернул Павла Дацюка в Россию, оставил Илью Ковальчука и помог организовать клуб в Китае. Кроме того Тимченко стал председателем наблюдательного совета Ночной лиги.

323 000

1 (1) Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО

президент КХЛ

Провел первый полный сезон после того, как сменил на этом посту Александра Медведева. Выглядел так же невозмутимо, сохранив курс реформ на раскрутку лиги и экономию. Снижается потолок зарплат (до 950 млн), клубам за год выплачено 204 млн.

235 000

4 (1) Владислав ТРЕТЬЯК

президент ФХР

Прошлогодняя пятерка тяжеловесов превратилась в тройку. Третьяк – президент ФХР, но власти у него все меньше. И в минус сыграл домашний чемпионат мира, на котором сборная России взяла только бронзу. Великий вратарь сам на лед не выходил, но все же.

1 000 000

5 (1) Виталий МУТКО

министр спорта РФ

Хоккей должен согласовывать важнейшие решения с Минспорта РФ. Но незыблемые позиции Мутко подкосил дикий скандал с допингом, из-за которого на Олимпиаду не попали многие наши спортсмены. Сейчас Виталию Леонтьевичу не до народной игры…

1 000 000

6 (9) Роман РОТЕНБЕРГ

первый вице-президент ФХР

Растет с каждым годом и вот уже подошел к первой пятерке. Человек с огромной энергией, на чьих плечах держится ФХР. Развил маркетинг федерации, довел коммерческую выручку СКА до 1 млрд, помог включить Китай в КХЛ…

298 000

7 (6) Олег ЗНАРОК

главный тренер сборной России

Удивительно, но бронза на домашнем ЧМ не пошатнула его позиции. Знарок стал совместителем – возглавил СКА и теперь каждый день руководит многими игроками сборной. До Олимпиады в Корее осталось полтора года…

536 000

8 (7) Александр ОВЕЧКИН

капитан «Вашингтона»

Самый популярный спортсмен страны. Снимался в рекламе даже во время футбольного Евро, передавая привет Роналду. Да, опять не взял Кубок Стэнли с «Вашингтоном», неважно провел ЧМ. Но будет капитаном сборной на Кубке мира, к гадалке не ходи.

1 000 000

9 (15) Рене ФАЗЕЛЬ

президент ИИХФ

Большой друг нашей страны, от которого зависит и ЧМ в Москве и Санкт-Петербурге, и молодежный турнир-2023 в Новосибирске. Входит в исполком МОК. Защитил Россию, которую хотели взять в допинг-кольцо. Хоть кто-то из мировых чиновников нас любит.

255 000

10 (17) Виктор РАШНИКОВ

председатель Совета директоров ОАО ММК

Благодаря Рашникову в Магнитогорске появился большой хоккей. А за последние три года «Магнитка» завоевала два Кубка Гагарина. Он даже Малкина хотел вернуть в КХЛ. Человек показывает, каким успешным может быть в России частный спортивный клуб.

134 000

11 (20) Павел ДАЦЮК

форвард СКА

«Наше все» в КХЛ. Вернулся в Россию, встав в один ряд с Ягром, Федоровым, Ковальчуком. Кто-то расстроился, что Дацюк будет играть не за родной «Автомобилист». Но спасибо СКА за то, что минимум два сезона мы будем видеть чудеса от Волшебника.

689 000

12 (8) Игорь СЕЧИН

президент ОАО «НК «Роснефть»

При таком патроне ЦСКА второй раз подряд выиграл регулярный чемпионат. Увы, но теперь армейцам не вручили золотые медали. Зато планы грандиозные – новый стадион, прицел на Кубок Гагарина. Без стабильного финансирования ЦСКА не был бы так крут.

292 000

13 (13) Гари БЭТТМАН

комиссар НХЛ

Бэттман возродил Кубок мира – главный хоккейный турнир 2016 года по набору игроков. От Гари зависит, поедут ли энхаэловцы на Олимпиаду в Корею. Кроме того все больше наших игроков отправляются за океан, как в 90-е годы.

227 000

14 (14) Евгений МАЛКИН

форвард «Питтсбурга»

Лучший центрфорвард нашего хоккея, пусть даже прогрессируют Евгений Кузнецов и Вадим Шипачев. Весной Малкин сломал руку, но быстро залечил травму и завоевал с «Питтсбургом» свой второй Кубок Стэнли.

1 000 000

15 (36) Артемий ПАНАРИН

форвард «Чикаго»

Головокружительный взлет! Панарин вписался в «Чикаго», создав изумительную связку с Патриком Кейном. Набрал 77 (30+47) очков в 80 матчах, завоевал «Колдер Трофи» и «Харламов Трофи». Получил прозвище «Хлебушек», став героем у фанатов.

350 000

16 (22) Геннадий ВЕЛИЧКИН

вице-президент «Металлурга» Мг

Лучший управляющий клуба КХЛ, который может и тренера удачно поменять (по осени ушел Кинан, у руля встал Воробьев), и нужного игрока найти – примеров тьма, от Мозякина до Зарипова. И даже спеть песню с сигарой в руках в чемпионской раздевалке.

165 000

17 (10) Вячеслав ФЕТИСОВ

член Совета директоров КХЛ

Всегда пользуется большим авторитетом. Не говорим о своем ток-шоу «Слава», что тоже признак харизмы. Скорее заметим желание реформировать наш хоккей. Вообще таких людей не хватает России в международных комитетах – например, в ВАДА.

700 000

18 (18) Сергей ФЕДОРОВ

главный менеджер ЦСКА

Теперь вошел не только в Зал славы в Торонто, но и в Зал славы ИИХФ. Второй раз подряд привел ЦСКА к победе в регулярном чемпионате. А до Кубка Гагарина не хватило одной победы. Сейчас Федоров должен перестроить состав после ухода Радулова…

1 000 000

19 (28) Сергей МОЗЯКИН

форвард «Металлурга» Мг

Прошлый сезон Мозякину не удался, но потом он вернулся на хоккейный Эверест. 67 (32+35) очков в 57 матчах регулярки. А важнее – 25 (11+14) очков в 23 играх плей-офф. Сергей заслуженно был признан самым ценным хоккеистом КХЛ. Кто, если не он?

315 000

20 (16) Валерий КАМЕНСКИЙ

член Совета директоров КХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию, председатель спортивно-дисциплинарного комитета, вице-президент «Спартака», президент федерации хоккея Московской области… Тоже вошел в Зал славы ИИХФ на недавнем чемпионате мира.

464 000

21 (21) Сергей ГИМАЕВ

хоккейный эксперт

Русский Дон Черри – не забываем это повторять. Такие фигуры очень важны в любом виде спорта. Гимаев – как старший товарищ, с которым ты сел на лавочку, и он рассказал тебе о хоккее абсолютно всё. Звезда «Матч ТВ», заслуженный тренер страны.

336 000

22 (19) Сергей БОБРОВСКИЙ

вратарь «Колумбуса»

Вратарь республики. Все медали сборная России времен Знарка завоевала с Бобровским – золото Минска, серебро Праги, бронзу Москвы. Ушедший сезон не очень удался Бобу из-за травм. Но мы помним, кто был нашим первым голкипером на Кубке мира.

457 000

23 (33) Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ

главный тренер ЦСКА

Мы еще гадали – может, приз лучшего тренера отдадут Илье Воробьеву? Но сенсации не произошло – Квартальнов. С ним у ЦСКА появился новый стиль. Теперь армейцы играют в передовой энергозатратный хоккей. Да, где-то прямолинейный, но эффективный.

209 000

24 (26) Владимир ТАРАСЕНКО

форвард «Сент-Луиса»

Взошедшая звезда лиги. Забил 40 голов в регулярном чемпионате, помог «Сент-Луису» дойти до полуфинала Кубка Стэнли. Стал лицом на обложке компьютерной игры НХЛ-2017. Тарасенко – не такой шоумен как Овечкин, но его популярность растет.

555 000

25 (30) Павел БУРЕ

президент Лиги легенд

Играет в хоккей в одной тройке с Владимиром Путиным. За год поднял международную Лигу легенд, в которой участвуют ветераны возраста «45+». Сам и привел сборную России к победе в дебютном сезоне. Русская ракета снова идет на взлет…

653 000

26 (27) Руслан ГУТНОВ

группа компаний «ТЭН»

Построил главную хоккейную арену страны, на которой в мае прошел чемпионат мира. Спасибо за «Парк легенд» и шикарный «Ледовый дворец ВТБ», где выступают «Динамо» и «Спартак». Также в территорию комплекса входит Зал славы отечественного хоккея.

74 000

27 (11) Александр РАДУЛОВ

форвард «Монреаля»

Упал в рейтинге, перестав быть самым ценным игроком КХЛ. И попал в скандал, когда вместо сборов в Новогорске нашелся в Нью-Йорке. Радулов так и не сыграл на ЧМ. Желаем ему удачи в «Монреале», следить за судьбой такого форварда интересно.

884 000

28 (23) Алексей ЖАМНОВ

генменеджер «Спартака»

Глава скаутской службы сборной России, которому полностью доверяет Знарок. Руководитель «Спартака», отвечающий за кадровую политику. Большой авторитет в нашем хоккее – один из самых крутых центрфорвардов в новой истории.

180 000

29 (24) Юрий ЯКОВЛЕВ

президент «Локомотива»

Занимает свой пост с 1990 года. Гарант стабильности для хоккея в Ярославле. Хотя прошлый сезон «Локомотив» провалил, отдав серию первого раунда СКА. Но Яковлев умеет быстро приводить команду в чувство.

574 000

30 (29) Леонид ВАЙСФЕЛЬД

генменеджер «Салавата Юлаева»

Один из сильнейших менеджеров страны целый сезон руководил топ-клубом. «Салават Юлаев» слабо начал чемпионат, но дошел до полуфинала Кубка Гагарина, когда Вайсфельд сделал главным тренером не Емелина, а профессора Захаркина.

223 000

31 (12) Илья КОВАЛЬЧУК

форвард СКА

Самый ценный игрок Кубка Гагарина-2015 и лицо питерского хоккея совершил стремительное падение в рейтинге, когда его в СКА прямо во время плей-офф вывели из состава. Теперь Ковальчук должен восстановить пошатнувшуюся репутацию при Знарке.

1 000 000

32 (-) Вадим ШИПАЧЕВ

форвард СКА

Лучший бомбардир чемпионата мира, за которым устроили охоту клубы НХЛ, начиная с «Монреаля» и «Флориды». При этом у Шипачева есть год контракта со СКА. Мозговой центр самой результативной тройки сборной, с Дадоновым и Панариным на краях.

319 000

33 (35) Юрий НИКОЛАЕВ

хоккейный агент

И его партнер Александр Черных, возглавляющие крупнейшее агентство хоккеистов. У них порядка двухсот игроков. Топ-звезды – обладатели «Харламов Трофи» разных лет Илья Ковальчук, Артемий Панарин, а также Александр Радулов и многие другие.

698 000

34 (37) Алексей МОРОЗОВ

управляющий директор МХЛ

Морозова звали на пост генменеджера в «Ак Барс». Но он решил остаться во главе МХЛ, а также начал возрождение «Крыльев Советов», которые пока будут выступать в молодежной лиге. Один из самых интеллигентных людей в нашем хоккее.

880 000

35 (-) Илья ВОРОБЬЕВ

главный тренер «Металлурга» Мг

По ходу сезона сменил Майка Кинана на посту главного тренера – и сразу завоевал Кубок Гагарина! Сын великого наставника Петра Воробьева. Очень перспективный специалист, который также работает в сборной и входит в штаб Олега Знарка.

460 000

36 (-) Зиявудин МАГОМЕДОВ

президент «Адмирала»

Совладелец и председатель совета директоров группы «Сумма» стал президентом «Адмирала», а также поддержал Ночную хоккейную лигу, которая испытывала проблемы с финансированием. Вообще в последние годы активно помогает спорту.

78 000

37 (31) Александр МЕДВЕДЕВ

член совета директоров СКА

Сильный человек, искренне любящий хоккей – только такие слова можно сказать о первом президенте КХЛ. Имеет большое влияние в СКА, а также в «Витязе». По-прежнему дает сильные интервью. Отличный спикер для журналистов.

1 000 000

38 (25) Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ

главный тренер «Ак Барса»

Прошлогодняя попытка кардинально омолодить состав «Ак Барса», не изменяя своей игровой тактике, не увенчалась успехом – Казань вылетела в первом раунде плей-офф. Но кто ж снимет Билла? Он ведь для «барсов» как памятник. И дело свое знает.

379 000

39 (38) Кирилл ФАСТОВСКИЙ

генменеджер «Сибири»

Один из сильнейших менеджеров КХЛ, благодаря которому «Сибирь» дошла до четвертьфинала Кубка Гагарина. Выжимает всё из своего не самого богатого клуба. Пожалуй, лучший специалист, если посмотреть соотношение «цена-качество».

141 000

40 (39) Борис МАЙОРОВ

вице-президент ФХР

Эксперт «Советского спорта», как и прежде, твердо стоит на защите интересов сборной России. По любому вопросу нашего хоккейного хозяйства Майоров всегда имеет жесткое и авторитетное мнение, к которому прислушивается вся страна.

374 000

* Место в прошлогоднем рейтинге.

** Количество упоминаний в интернет-поисковике по шаблону «Имя-фамилия + хоккей».

КАК СЧИТАЛСЯ РЕЙТИНГ

Топ-40 составляют хоккейные эксперты «Советского спорта». Главный показатель – не количество упоминаний конкретного героя в интернете. Тут совокупность факторов – высокий пост, влияние на хоккей, раскрученность образа.

Да, есть субъективность, как в любом рейтинге. От этого никуда не уйти. Но бывают моменты, когда трудно выделить кого-то одного. В прошлом году пост «номер один» занимали сразу пять человек – Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко, Дмитрий Чернышенко, а также Владислав Третьяк и Виталий Мутко. Теперь мы видим тройку лидеров, которые работают в тесной спайке. Поставить одного выше другого тут крайне сложно.

ВЫБЫЛИ ИЗ РЕЙТИНГА

НАЗАРОВ ПОКИНУЛ СКА – И НАШ ХИТ-ПАРАД

Если в прошлом году из топ-40 вылетели сразу 11 человек (но и перемены в нашем хоккее после Сочи были большими), то теперь всего трое.

Герман Скоропупов написал заявление об увольнении, покинув пост управляющего директора ВХЛ. Эту должность он занимал с 2010 года. Теперь организатором чемпионата высшей лиги будет выступать ФХР.

Андрей Назаров попал в рейтинг только потому, что внезапно был назначен главным тренером СКА. И никто не удивился, когда специалист покинул этот пост – питерский клуб играл ужасно. А недавно Назаров покинул «Барыс» и сборную Казахстана, которая вылетела из элиты на недавнем чемпионате мира и не пробилась на Олимпиаду.

Ничего плохого не случилось с председателем профсоюза игроков КХЛ и Андрей Коваленко. Но конкуренция в рейтинге высокая, новички напирают. Вот и получается ротация как в хорошем клубе с длинной скамейкой.

32*. Герман Скоропупов

34. Андрей Назаров

40. Андрей Коваленко

* Место в прошлогоднем рейтинге