Евгений Ерахтин: Кубок мира приравнивался к полетам в космос

Фото Татьяны Глюк

Главный тренер «Байкал-Энергии» о Кубке мира и выступлении на нем иркутской команды.

- Евгений, когда вы узнали, что есть такой турнир, как Кубок мира?

- Это было в 1982 году, когда его впервые выиграл «Енисей». Мне было 16 лет и играл я тогда в Абакане. У нас было много воспитанников «Енисея». Они рассказывали, что это очень престижный турнир, выиграть который невероятно трудно. График был тяжелейший. Сейчас, как мне кажется, он полегче.

- Что еще привозили?

- Шапочки, иностранные журналы про хоккей с мячом, значки, вымпела. В СССР такого не было. Те, кто ездил играть на Кубок мира приравнивались к космонавтам. Мы об этом даже не мечтали.

- Когда вы впервые попали в Юсдаль?

- В начале 2000-х годов, уже 35-летним сложившимся игроком.

- Сказка стала былью?

- Наверное, Кубок мира уже перестал быть чем-то недостижимым. Тогда мы уже ездили на сборы в скандинавские страны, участвовали в международных турнирах. В отпусках тоже выезжали в Европу. Подготовились, одним словом. В Юсдале все проходило более празднично.

- Вернемся в сегодняшний день. Выступление «Байкал-Энергии» (3 место в группе после «Сандвикена» и «Хаммарбю») – это провал, ваш сегодняшний уровень или что-то еще?

- Наверное, что-то еще. У нас нет большого льда и это серьезно сказывается на подготовке к сезону. Мы проигрываем сильнейшим клубам мира в скорости понимания игры.

- А по физике?

- Здесь отставания нет. Мы хорошо поработали.

- Почему шведы, многие из которых работают полный рабочий день и тренируются по вечерам, не проигрывают нашим профессионалам с трехразовым питанием и двухразовыми занятиями?

- Жизнь в России, наверное, гораздо тяжелее (смеется). Они привыкли к такому ритму: работают и тренируются. Вот и не отстают. Здесь у них преимущества нет. А вот в ледовой подготовке они точно нас превосходят. Посмотрите, сколько в Швеции крытых ледовых дворцов. Они очень рано выходят на лед. Если мы не начнем в ближайшее время строить такие катки, отстанем безнадежно. Сейчас мы составляем конкуренцию только за счет талантов. У нас есть суперталантливые хоккеисты.

- Иркутск построит крытый каток к 2019-му году?

- Приложит все усилия.



