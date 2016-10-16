«Сделали то, что пытались». СКА снова крупно выиграл, Ковальчук обошел Мозякина
СКА перед выездным турне на Сибирь завершил пятиматчевую домашнюю серию с пятью победами, а Илья Ковальчук стал лидером бомбардиров в КХЛ.
Олег Знарок: Хорошо, что забили быстрый гол и не мучались
СКА решил все вопросы с «Витязем» еще в первом периоде.
Ударом для подмосковной команды стал гол Ильи Ковальчука на 11-й секунде. Потом
долго разбирались со второй шайбой армейцев, но в итоге ее засчитали и записали
на Ярно Коскиранту, хотя больше всех радовался Стив Мозес. Авторы этих самых
голов забили еще по разу, и Ковальчук теперь первый в гонке бомбардиров. На
одно очко он опережает Сергея Мозякина.
В этом матче впервые за две недели сыграл Микко Коскинен. Он
не выходил на лед со 2 октября, когда СКА проиграл в Загребе (4:5 ОТ).
Единственную шайбу финн пропустил во втором периоде, что не могло не расстроить
Олега Знарка.
– Невыразительный второй период получился, а в остальном
неплохо, – краткая оценка игре от главного тренера СКА.
– Ковальчук вышел на
первое место в бомбардирской гонке. За счет чего он показывает такую хорошую
игру?
– Я не знал, что он вышел. Вы-то знаете. За счет того, что он мастер. Что я могу еще сказать.
– Может быть потому,
что он впервые провел предсезонку с командой?
– Я первый раз проводил предсезонку, а что до этого было – я не знаю. Наверное, что-то повлияло.
– Быстрая шайба
предопределила игру?
– Это наигранная ситуация. Хорошо, что забили и не мучились.
– Почему перевели
Шипачева в третье звено?
– Наверное, из-за невыразительной игры второго звена, – лаконично поясняет перестановку из третьего периода Знарок.
– В простонародии
принято «Витязь» называть фарм-клубом СКА. Заметили какое–то трепетное
отношение при подготовке? – спрашивают Валерия Белова.
– По игре не заметил трепетного отношения.
– Если продолжать
шутку, нет желания кого-то взять?
– Ты не против? – обращается Белов к Знарку. – Сейчас поговорим (смеется), – и тренеры действительно общаются после пресс–конференции, но тема разговора остается тайной.
Патрик Херсли: Для первого раза сыграл неплохо
Шведский защитник наконец-то дебютировал за СКА. Контракт он
подписал еще 6 октября, но ему после простоя надо было подтянуть физическую форму.
– Моя игра еще не такая, какой я бы хотел ее видеть, но
для первого раза неплохо. Я буду становиться лучше, – говорит Херсли.
– Как вам атмосфера в
Ледовом дворце?
– Потрясающая! В большинстве игр он абсолютно заполнен. Я играл против СКА много раз. Знаю, что в Петербурге играть трудно.
– СКА много забивает.
У вас вообще много работы в защите?
– В КХЛ нет простых игр, всегда непросто защищаться, потому что каждая команда может забить. Моя работа заключается в том, чтобы доставить шайбу из нашей зоны в атаку к ребятам, которые могут забивать голы. Я буду усердно работать и помогать команде изо всех сил.
– В начале матча мне было тяжело, – признается Микко
Коскинен. – В последнем периоде я нашел свою игру и чувствовал себя комфортнее.
Все хорошо.
– Как вам игра Игоря
Шестеркина, который выступал в последних матчах?
– Он играл хорошо, однако сейчас я концентрируюсь на своей игре.
– Но вас впечатлила
его серия без пропущенных шайб?
– Конечно, это отличный рекорд. Я рад за него, и для команды это тоже хорошо.
Илья Ковальчук: Быстрый гол? Не особо обращаю внимания на такие моменты
Форвард СКА успел не только забить два гола и отдать
результативный пас, но и сцепиться с Миро Аалтоненом – одним из лучших
бомбардиров «Витязя».
– Хорошая получилась игра, сделали выводы после предыдущей
игры. Вышли и забили быстрый гол. Во втором периоде чуть сбавили, тренеры нам в
перерыве говорили, что делать, но у нас чуть-чуть не получилось. Есть еще над
чем работать.
– Гол на 11–й секунде
– самый быстрый в вашей карьере?
– Не знаю, я на такие моменты не особо обращаю внимание. Но мы сделали то, что пытались в течение многих игр.
– Можно ли сказать,
что матч был решен уже в первом периоде?
– Нет, мы проигрывали и «Ак Барсу» 1:5, есть много игр, где команды отыгрываются. Сейчас средний уровень команд вырос, поэтому каждый может обыграть каждого.
– Что случилось у вас
с Аалтоненом?
– Да ничего, обычный игровой момент.
– Не обидно, что не
подрались и не оформили хет-трик Горди Хоу?
– Да нет, впереди еще много игр.
– Довольны ли этой
домашней серией и хватит ли у хоккеистов физических сил?
– Ребята здорово тренируются. Помимо того, что мы делаем на льду, у нас хороший тренер по физподготовке. Все прекрасно понимают, для чего здесь собрались. Все делают одно общее дело, так что сил хватит.
Матч
СКА - Витязь - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Войнов, Дацюк), 0:11 (1:0). Коскиранта (Мозес), 17:02 (2:0). Плотников (Ковальчук, Дацюк), 18:03 (3:0). Макеев (Афиногенов, Семёнов), 26:49 (3:1). Коскиранта (Мозес, Дергачёв), 37:56 (4:1). Ковальчук (Войнов), 43:45 (5:1).
Место и дата
16 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция