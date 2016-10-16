«Сделали то, что пытались». СКА снова крупно выиграл, Ковальчук обошел Мозякина

СКА перед выездным турне на Сибирь завершил пятиматчевую домашнюю серию с пятью победами, а Илья Ковальчук стал лидером бомбардиров в КХЛ.



Олег Знарок: Хорошо, что забили быстрый гол и не мучались

СКА решил все вопросы с «Витязем» еще в первом периоде. Ударом для подмосковной команды стал гол Ильи Ковальчука на 11-й секунде. Потом долго разбирались со второй шайбой армейцев, но в итоге ее засчитали и записали на Ярно Коскиранту, хотя больше всех радовался Стив Мозес. Авторы этих самых голов забили еще по разу, и Ковальчук теперь первый в гонке бомбардиров. На одно очко он опережает Сергея Мозякина.

В этом матче впервые за две недели сыграл Микко Коскинен. Он не выходил на лед со 2 октября, когда СКА проиграл в Загребе (4:5 ОТ). Единственную шайбу финн пропустил во втором периоде, что не могло не расстроить Олега Знарка.

– Невыразительный второй период получился, а в остальном неплохо, – краткая оценка игре от главного тренера СКА.

– Ковальчук вышел на первое место в бомбардирской гонке. За счет чего он показывает такую хорошую игру?

– Я не знал, что он вышел. Вы-то знаете. За счет того, что он мастер. Что я могу еще сказать.

– Может быть потому, что он впервые провел предсезонку с командой?

– Я первый раз проводил предсезонку, а что до этого было – я не знаю. Наверное, что-то повлияло.

– Быстрая шайба предопределила игру?

– Это наигранная ситуация. Хорошо, что забили и не мучились.

– Почему перевели Шипачева в третье звено?

– Наверное, из-за невыразительной игры второго звена, – лаконично поясняет перестановку из третьего периода Знарок.

– В простонародии принято «Витязь» называть фарм-клубом СКА. Заметили какое–то трепетное отношение при подготовке? – спрашивают Валерия Белова.

– По игре не заметил трепетного отношения.

– Если продолжать шутку, нет желания кого-то взять?

– Ты не против? – обращается Белов к Знарку. – Сейчас поговорим (смеется), – и тренеры действительно общаются после пресс–конференции, но тема разговора остается тайной.

Патрик Херсли: Для первого раза сыграл неплохо

Шведский защитник наконец-то дебютировал за СКА. Контракт он подписал еще 6 октября, но ему после простоя надо было подтянуть физическую форму.

– Моя игра еще не такая, какой я бы хотел ее видеть, но для первого раза неплохо. Я буду становиться лучше, – говорит Херсли.

– Как вам атмосфера в Ледовом дворце?

– Потрясающая! В большинстве игр он абсолютно заполнен. Я играл против СКА много раз. Знаю, что в Петербурге играть трудно.

– СКА много забивает. У вас вообще много работы в защите?

– В КХЛ нет простых игр, всегда непросто защищаться, потому что каждая команда может забить. Моя работа заключается в том, чтобы доставить шайбу из нашей зоны в атаку к ребятам, которые могут забивать голы. Я буду усердно работать и помогать команде изо всех сил.

– В начале матча мне было тяжело, – признается Микко Коскинен. – В последнем периоде я нашел свою игру и чувствовал себя комфортнее. Все хорошо.

– Как вам игра Игоря Шестеркина, который выступал в последних матчах?

– Он играл хорошо, однако сейчас я концентрируюсь на своей игре.

– Но вас впечатлила его серия без пропущенных шайб?

– Конечно, это отличный рекорд. Я рад за него, и для команды это тоже хорошо.

Илья Ковальчук: Быстрый гол? Не особо обращаю внимания на такие моменты

Форвард СКА успел не только забить два гола и отдать результативный пас, но и сцепиться с Миро Аалтоненом – одним из лучших бомбардиров «Витязя».

– Хорошая получилась игра, сделали выводы после предыдущей игры. Вышли и забили быстрый гол. Во втором периоде чуть сбавили, тренеры нам в перерыве говорили, что делать, но у нас чуть-чуть не получилось. Есть еще над чем работать.

– Гол на 11–й секунде – самый быстрый в вашей карьере?

– Не знаю, я на такие моменты не особо обращаю внимание. Но мы сделали то, что пытались в течение многих игр.

– Можно ли сказать, что матч был решен уже в первом периоде?

– Нет, мы проигрывали и «Ак Барсу» 1:5, есть много игр, где команды отыгрываются. Сейчас средний уровень команд вырос, поэтому каждый может обыграть каждого.

– Что случилось у вас с Аалтоненом?

– Да ничего, обычный игровой момент.

– Не обидно, что не подрались и не оформили хет-трик Горди Хоу?

– Да нет, впереди еще много игр.

– Довольны ли этой домашней серией и хватит ли у хоккеистов физических сил?

– Ребята здорово тренируются. Помимо того, что мы делаем на льду, у нас хороший тренер по физподготовке. Все прекрасно понимают, для чего здесь собрались. Все делают одно общее дело, так что сил хватит.