Михаил Юрьев: «Енисей» молод? Да эти ребята три чемпионата подряд выиграли!

Наставник «СКА-Нефтяника» на полуфинальном матче с «Виллой» (3:6) посадил голос, но это не помешало ему ответить на вопросы нашего корреспондента.

- Какую оценку поставите за турнир своей команде?

- Четверку.

- Полуфинал Кубка мира – это успех?

- Да, но хотелось бы большего. Игра-то с «Виллой» была равная.

- Где резервы?

- Забивать нужно больше было, вот и все. Особенно при счете 2:2.

- Не стоило лететь вперед с шашками наголо?

- Мы и не летели. Два гола нам забили из-за позиционных ошибок. А эмоции захлестнули, это – факт.

- Шведы более хладнокровные оказались?

- Точно. У них тут, в основном, пасмурно. А у нас солнце 300 дней в году светит.

- Вы говорите о Хабаровске?

- Да, он находится на одной широте с Сочи.

- Четвертьфинал с «Енисеем» (5:1) отнял много эмоций?

- Я бы так не сказал. Вот вернулись поздно, это – минус. Но не решающий. Мы понимали, что какое-то время потребуется нашим ребятам, чтобы проснуться. Проснулись после перерыва, но эмоции захлестнули.

- Вы успели проанализировать игру с «Виллой». Что-то можно было изменить?

- Вряд ли мы смогли бы резко усилить игру. При счете 4:2 вышел Паша Рязанцев и сразу забил. Здесь бы перестроиться немного, но тайм-аутов не осталось, а своим сиплым голосом я не докричался, и «Вилла» сразу забила.

- Можете сравнить этот турнир и прошлогодний, где «СКА-Нефтяник» в плуфинале уступил «Енисею»?

- Сейчас мы были готовы лучше. Шансов попасть в финал у нас было гораздо больше. Повторюсь: мы уступили в равной борьбе.

- Команде поставили задачу на сезон?

- Бороться за победу в каждом матче и выходить в финалы.

- Многие считают, что после ухода из «Енисея» Ломанова и Джусоева чемпинский трон освободился. Согласны?

- Нет. Чемпионом «Енисей» точно будет до марта 2017 года. Команда у них очень сильная и не собирается сдавать позиции. Все считают, что в Красноярске много молодых, но они все три раза подряд выигрывали чемпионат страны! Семь-восемь человек регулярно вызываются в сборную страны.



