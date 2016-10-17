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СКА: Монополия на чемпионство и ослабление сборной

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
СКА: Монополия на чемпионство и ослабление сборной
Источник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о феномене питерского клуба через призму интересов сборной России.

Форвард СКА Илья Ковальчук обошел капитана «Магнитки» в рейтинге лучших бомбардиров КХЛ.

Это главная новость вчерашнего дня, которая вроде бы подразумевает, что в лиге идет жесткая борьба за лидерство. И не только среди самых результативных игроков, но и их клубов…

На самом деле никакой борьбы уже нет. В лиге прошла монополизация. И пусть вас не вводит в заблуждение, что в списках лучших бомбардиров, снайперов, ассистентов и вратарей есть представители разных команд.

На самом деле о силе состава говорит всего один важнейший фактор – «плюс/минус» большинства ее игроков.

И вот перед ним меркнет и победная серия СКА, и то, что питерцы первыми преодолели рубеж в 50 очков, и наверняка первыми наколотят в чемпионате 100 голов…

Посмотрите, у кого лучший «плюс/минус» в нашей лиге на сегодняшний день. Его возглавляют 12 игроков СКА. 12!!!

Начиная от защитника Антона Белова (плюс 24) и заканчивая защитником Андреем Зубаревым (плюс 13). Между ними расположились мастера, которые любителям хоккея также прекрасно известны. Это или члены сборной России, или ближайшие кандидаты в нее – Максим Чудинов, Александр Барабанов, Илья Ковальчук, Никита Гусев, Егор Яковлев, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Сергей Широков, Сергей Плотников, Павел Дацюк.

Внушительно!

Как шутят руководители СКА, отметая упреки в свой адрес: «СКА – не базовый клуб сборной, просто так получилось, что у нас играет большинство ее игроков». Ну и тренерский штаб в придачу.

Ну а я – не руководитель СКА. И поскольку мне не это не грозит в самой фантастической перспективе, то я выскажусь более прямо. Базовый клуб сборной – это как раз хорошо. Для стабильных побед на ЧМ и попыток вновь встать вровень с Канадой на международном уровне, нам без него не обойтись. Как не могли без него обойтись, и никогда не обходились в СССР.

Однако эксперимент со СКА пока явно выходит каким-то кривым и однобоким. Вот мы собрали в одном клубе многих ведущих российских игроков КХЛ. Отлично. Но теперь вопрос – где им взять достойных соперников для подготовки к выступлению за сборную?

Практика СССР, когда сборную либо наши ведущие клубы частенько вывозили на заокеанские турне, чтобы натаскивать конкретно в битвах с канадскими профи сейчас явно не в моде.

А собственный чемпионат?

Возьмем 1988 год, когда сборная СССР в седьмой раз завоевала золотые олимпийские награды.

В том году в чемпионате СССР сражалось 14 команд. Играли в два этапа… Но не буду утомлять вас воспоминаниями. Суть в том, что ЦСКА (базовый клуб сборной в то время) провел в регулярке по шесть матчей со своими ближайшими конкурентами – «Крыльями Советов», московским «Динамо», «Спартаком» и рижским «Динамо».

24 матча от ножа!

А что сейчас?

Открываем общую турнирную таблицу чемпионата КХЛ. Ближайшие преследователи СКА – ЦСКА, «Торпедо», «Ак Барс» и «Магнитка».

Сколько матчей проведут с ними питерские армейцы? Четыре с ЦСКА. И по два – с остальными. Итого 10. Не маловато ли?

Что толку, что СКА с игроками сборной России в составе сметает остальных заведомо более слабых соперников со своего пути? Это сделает нашу сборную сильнее?

Сомневаюсь. Скорее, расслабит, приучит к легким победам.

Вот еще недавно СКА вслед за сборной России упрекали в низкой реализации большинства. В последних матчах, кстати, армейцы стали разыгрывать его лучше. Но я задаюсь вопросом – на кой СКА вообще работать с большинством, если и без его реализации соперника можно выносить со счетом 6:0?

Крепнет у меня ощущение, что мы «хотели как лучше, а…».

Мы создали мощный СКА, поставив вроде бы во главу угла интересы сборной России. Но при этом не позаботились даже слегка подкорректировать календарь КХЛ, хотя бы разбить его на этапы, как в 1988-м, (о глобальном сокращении лиги я уж и не заикаюсь).

У нас с действующим чемпионом – «Магниткой» - четыре раза будет биться «Авангард». А сколько омских игроков сейчас попадает в сборную?

И что в итоге?

Выиграл чемпионат КХЛ от усиления СКА?

Едва ли. Большинство матчей с участием армейцев проходят в «одну калитку». И тренеры соперников справедливо разводят руками: «Ну куда нам с ними тягаться. Слишком велика разница в подборе игроков».

Выиграла сборная России от усиления СКА?

Тоже сомневаюсь. О регулярке уже сказал выше. Но ведь будет еще и плей-офф. И в настоящий момент все говорит о том, что СКА попадет в большой финал. Но тогда… Главный тренер сборной России Олег Знарок часто сетует, что у него на подготовку сборной времени маловато.

И в апреле у него времени на сборную вообще почти не останется. Единственный вариант – брать на турнир две с половиной пятерки (как минимум) из СКА, усиливая их игроками НХЛ. Что ж, посмотрим, будет ли так и что из этого выйдет.

Я только напомню, что когда Вячеслав Быков и Игорь Захаркин завоевали с «Салаватом Юлаевом» Кубок Гагарина, в сборной их ждал провал на ЧМ-2011. Они впервые за пять лет оказались за пределами пьедестала.

Хуже всего для Знарка, сборной России и нашего хоккея в целом весной будет вариант, если СКА станет чемпионом, а сборная России вновь не попадет в финал.

А по тому, что я наблюдаю в КХЛ сейчас, есть основания предполагать, что именно так и будет. 

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