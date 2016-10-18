Сергей Каменский: В бомбоубежище больше не тренируюсь

В финале Игр-2016 Сергей Каменский упустил золото в последнем выстреле. В недавнем финале Кубка мира первенствовал в той же дисциплине – стрельбе из трех положений. После победы в Италии наш корреспондент встретился с ним дабы выяснить, действительно ли кошмарный последний выстрел в Рио только закалил характер сибиряка, выходца из настоящего подземелья российского спорта.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?

Факт неоспоримый: про лучших своих спортивных стрелков страна вспоминает раз в четыре года, во время Олимпийских игр. Это вам не переход Артема Дзюбы из «Спартака» в «Зенит» и даже не открытие салона парикмахерских услуг от Андрея Аршавина в Казахстане.

В этой связи стрелок из Бийска Сергей Каменский в плане популяризации стрелкового спорта в России сделал гораздо больше, чем кто-либо. Причем, одним выстрелом. Его последний патрон в Рио врезался в самую «десятку» памяти народной. Квалификацию в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений Каменский прошел с олимпийским рекордом (1184 очка). В финале перед последним выстрелом Каменский опережал итальянца Никколо Камприани на 0,6 балла. Итальянец выстрелил неудачно (9,2), а россиянин следом еще хуже (8,3) и в итоге отстал от соперника на 0,3 балла.

Тут важно отметить, что «застрелить» золотую олимпийскую мечту последним патроном вовсе не изобретение Сергея Каменского. Например, его коллега американец и, между прочим, олимпийский чемпион Мэтью Эммонс на двух Олимпиадах подряд – в Афинах и Пекине в этом виде программы лидировал с большим отрывом, но в Греции заключительным выстрелом в финале поразил чужую мишень, а в Китае выбил лишь 4,4 балла.

Надо оценить выдержку сибиряка, после досадного выстрела он и вида не подал, что расстроен. Улыбался, шутил, принимал поздравления с первой олимпийской наградой, спокойно отвечал на вопросы журналистов. Чего ему это стоило? Наверняка, гораздо меньше усилий, чем те, что были затрачены на пути к олимпийскому пьедесталу.

Меня в этой истории про «несчастный выстрел» сильнее всего зацепил один момент. Сергей Каменский старше Никколо Камприани ровно на один месяц. Так вот, для везунчика итальянца, «подаренное» сибиряком олимпийское золото стало третьим в карьере, в то время как россиянин только в 28 лет в Рио дебютировал на Олимпийских играх.

«МОЛЮСЬ НА ВИНТОВКУ, КАК НА СКРИПКУ СТРАДИВАРИ»

- Где вы хоронились все эти годы, почему ваш дебют на Играх случился только в Рио? – спросил я Сергея в аэропорту Шереметьево, куда он вернулся из Болоньи, и уже спешил стартовать в родной Бийск. Ну не про злосчастный же выстрел спрашивать. Тем более, после Рио иные российские издания уже успели попасть в «черный список» Сергея Каменского.

- Хорошо, расскажу, - после небольшой паузы, как перед выстрелом, откликнулся Сергей. - Когда я в 12 лет пришел заниматься стрельбой в секцию к своему отцу мастеру спорта Игорю Владимировичу Каменскому в маленький тир, тот, что находился в бывшем бомбоубежище гражданской обороны «Сибприбормаша», нам не хватало качественного инвентаря - оружия, патронов, амуниции. Стрелял я тогда из ижевской винтовки. Несмотря на это тренировался фанатично, вырабатывал необходимые качества для улучшения стрельбы.

Тем не менее, считаю, много времени упустил, работая со старым оружием. Тот же Камприани изначально имел лучшие условия подготовки, поэтому быстро пробился на международный уровень, где получил необходимый для больших побед опыт. Только в 2009 году я впервые выиграл чемпионат России, причем, стреляя из винтовки «Урал». Она была моя ровесница - 1987 года выпуска. Эта победа стала сюрпризом для всех. Мне тогда крупно повезло, с той винтовкой более высоких результатов я уже никогда не показывал, хотя сумел выиграть с ней золото Универсиады-2013 .

Только в 2014 году, когда был принят в ЦСКА, получил в клубе самую современную винтовку швейцарского производства. И буквально сразу мои результаты пошли в гору. Буквально за полгода я поднялся со дна мирового рейтинга на первое место, выиграв финал Кубка мира и завоевав серебро на чемпионате мира.

- Стало быть, вы до 27 лет ходили в подающих надежды…

- Два года назад австралиец Уоррен Потент выиграл чемпионат мира, а ему на тот момент было 54 года. Если тебе удается хорошо стрелять, то стреляй, не глядя на возраст.

- Сколько стоит ваша современная швейцарская винтовка?

- Как автомобиль. Порядка 6 тысяч евро, плюс 3 тысячи евро за «растаможку». Сам я не мог приобрести такое оружие. Теперь молюсь на винтовку, как на скрипку Страдивари. Обязательно чищу ее после каждой стрельбы. Не дай Бог что сломается. Это же катастрофа.

- Чем плохая винтовка отличается от хорошей?

- Во время тестирования оружия показатели точности хорошей винтовки выше почти на 30 процентов.

- Выходит, появись у вас современное оружие лет 10 назад, вы могли бы гораздо раньше повысить свои результаты?

- Конечно. За три-четыре года серьезной подготовки можно выйти на высокий уровень, чтобы не только конкурировать внутри страны, но и выступать успешно на международном уровне. Талантов в России много, только не каждый одаренный стрелок может позволить себе импортное оружие высокого класса. Будь по-другому, россияне могли бы доминировать в мире пулевой стрельбы. Проблема в том, что наши специалисты, прежде чем предоставить спортсмену хорошее оружие, смотрят на его результаты и оценивают его перспективы. А как доказать, что ты можешь хорошо стрелять, если цена твоему оружию три рубля в базарный день? Замкнутый круг.

«ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ В РИО НЕ ВСПОМИНАЮ»

- А я думал у итальянца Никколо Камприани золотые пули?

- Нет. Но патроны, конечно, имеют большое значение. Не все дают хорошую кучность стрельбы. Я сам подбираю патроны. Остановился на английских патронах фирмы ELEY.

- С Никколо вы общаетесь?

- Общаемся на соревнованиях. Да, своим последним выстрелом я позволил ему завоевать золотую медаль, но она не принесла ему такого счастья, какое он испытал, завоевав высшую награду в стрельбе из пневматической винтовки (расстояние 10 метров). В стрельбе из трех положений Никколо чудом попал в финал. Он считает, что я стрелял лучше в тот день. Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что Камприани одержал заслуженную победу, потому что боролся до конца.

- Вы свой последний выстрел на Олимпиаде часто вспоминаете?

- Нет. И не нужно. Зачем? Лучше я от этого стрелять не стану.

- Сочувствие вас не раздражало? Многие поспешили записать вас в главные неудачники олимпийских состязаний.

- Никто из стрелков так не считал. Все поздравляли меня с серебряной наградой. Все видели, что я не был расстроен после финала. Да я действительно не был расстроен.

- За два дня до победы в финале Кубка мира у вас был день рождения. Как вы его отметили?

- Евгений Анатольевич Крайнов - старший тренер винтовочной группы сборной России и мой личный наставник. Вот у него в номере 7 октября и собралась вся наша дружная команда в мой день рождения. Пили кофе, я сам люблю его готовить. Нельзя в плохом настроении стрелять и варить кофе. Было весело!

- Ваш отец продолжает вас тренировать?

- Он тоже мой личный тренер. К Играм в Рио меня в большей степени готовил Крайнов. За период подготовки (с октября 2015 до августа 2016) до Олимпиады я провел в Бийске в общей сложности три недели, прилетал отдохнуть между сборами и соревнованиями. После Рио тоже отдохнуть не удалось – как призера Олимпийских игр меня в Алтайском крае постоянно приглашали на всевозможные мероприятия и пресс-конференци и. Я даже рад был уехать на сборы перед Кубком мира, чтобы меня оставили в покое.

«КВАРТИРА ХОРОШАЯ - 50 КВАДРАТОВ»

- Некоторые призеры Игр жалуются, что у них нет квартиры в Москве. Не пора ли призеру олимпийских игр сменить место жительства?

- Нет. Я люблю тишину. Если и сменю когда-нибудь местожительство, то, наверное, на Барнаул. В отличие от Бийска, там есть аэропорт. Привык летать домой и чувствую себя комфортно. Алтай – родной край, мое место силы. Рядом Горный Алтай, Катунь, чистый воздух и не так много людей, как в мегаполисах.

- А руководство Алтайского края после вашего успеха в Рио вам выделило жилье?

- Край у нас небогатый. Я сам накопил денег и в 2011 году приобрел в Бийске двухкомнатную квартиру. Квартира хорошая - 50 квадратов. Правда, в стареньком доме. А автомобиль БМВ, который мне вручили в Москве, как призеру Олимпиады - моя первая машина. На права я сдал еще в 2009 году, но руля своего не было.

- В Бийске вы продолжаете тренироваться в бомбоубежище?

- Нет. Два года назад выделили помещение под новый тир. В нем мало места, но достаточно для проведения тренировок. В последнее время прилетаю в Бийск отдохнуть.

- Почему вы предпочли провести детство и юность в бомбоубежище с винтовкой, а не на зеленом поле с футбольным мячом?

- Отец сумел заинтересовать стрельбой из винтовки, меня и моего старшего брата Алексея. Поначалу тренировался часа по полтора в день. Всерьез увлекся стрельбой через два года, когда впервые занял второе место на первенстве России среди юношей. Очень рад был первой медали, появился стимул совершенствовать себя. Стрелять я люблю. Просто фанат этого дела.

- До какой степени?

- Например, зимой температура в нашем стареньком тире в Бийске была не выше + 5. Мерзло все. Я надевал три слоя одежды и тренировался по три часа. Пальцы от холода деревенели – обхватишь ладонями свою шею, а чуть отогрелся – снова стрельба. После тренировки долго не мог «оттаять» в теплой комнате. Меня сложно было оторвать с рубежа, даже чтоб попить горячего чаю.

«ЧУВСТВУЮ СВОЙ ПУЛЬС»

- Сколько часов длятся соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех позиций?

- Это самое тяжелое и длительное упражнение в пулевой стрельбе. Только квалификация длится порядка трех часов, за это время стрелку надо произвести зачетных 120 выстрелов.

- Какими качествами должен обладать стрелок, чтобы добиться успеха в этом упражнении?

- Он должен быть терпелив, вынослив, и обладать выдержкой. Зрителям кажется, что наши соревнования незрелищные. Для меня трехчасовая стрельба на соревнованиях проходит как один миг. Процесс творческий. Нужно постоянно контролировать оружие, замирать вместе с винтовкой, вносить корректировку на ветер на открытом стрельбище. Стрельба очень точная. Диаметр «десятки» в мишени – 1 сантиметр. Чтобы попасть в нее с 50 метров нужно расслабиться, замереть в изготовке, чтобы колебания оружия были минимальными, затаить дыхание и следить за своим пульсом.

- А это зачем?

- Нажимать на спусковой крючок нужно между ударами сердца. Пульс стрелка передается на оружие, и винтовка начинает прыгать в такт сердцебиениям. Если выстрел сделать под удар сердца – выстрел получится плохим. Если патрон пошел в мишень на колебаниях ствола, его «выбросит» из «десятки». Я интуитивно чувствую на 90 процентов, куда попадет пуля, едва она вылетела из ствола. Чувствую свой пульс. Во время стрельбы в финале он учащается. Сердцебиение чаще, паузы для выстрела - меньше. Поэтому часто бывает – в квалификации ты герой, а в финале стреляешь куда попало. Это волнение.

- Как боретесь с ним?

- Стрелки об этом не расскажут. У каждого свой способ. Кто-то определенные образы представляет, чтобы успокоить пульс. Например, если я пришел в тир взвинченным - тренировка будет нехороша. Буду резким - это скажется на стрельбе. Поэтому перед стартом, необходимо отвлечься от посторонних мыслей.

- В финале Кубка мира в Болонье не выступал Никколо Камприани. Вам это обстоятельство помогло победить?

- Помогла моя олимпийская подготовка. Месяц не тренировался после Игр, а форма сохранилась. За четыре дня тренировок перед стартом в Италии вспомнил все. Но надо понимать, что уровень соревнований в Болонье, психологическая атмосфера – не то, что было в Рио. А Никколо сомневается, продолжать ли ему спортивную карьеру. Меня такие сомнения не посещают. У меня есть цель, которую я не достиг в Рио.

БРАТ О БРАТЕ

АЛЕКСЕЙ КАМЕНСКИЙ: МЫ - «ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ»

Участник Игр в Лондоне Алексей Каменский рассказал о своем брате.

- В 2003 году я понял, что мой брат станет большим стрелком. Если что-то у него не получалось в стрельбе, Сережка досконально разбирался. У него есть воля к победе, есть цель, и я уверен, что он ее добьется в Токио. Сейчас он, безусловно, лучший в мире в стрельбе из винтовки из трех положений. Он мог завоевать золотую медаль в Рио, но надо понимать, что на Сережку легла тройная ответственность. На Олимпиаде он единственный из российских стрелков выступал в трех видах программы. А это значит, что и тренировался он в три раза чаще, и в три раза больше жег свои нервы во время олимпийских соревнований. Его любимая дисциплина – стрельба из трех положений с 50 метров была последней в его программе в Рио, будь по-другому, возможно, он бы справился с волнением, выполняя последний выстрел. Только брату известно, почему тот выстрел не получился. Частота пульса во время финала у стрелков доходит до 140 ударов в минуту. Сергей наверняка пытался себя успокоить, но не удалось. Надо понимать, что для брата это первая Олимпиада. Я знаю, он не сломается и не остановится, пока не возьмет олимпийское золото.

В нашем бомбоубежище, где в Бийске был расположен тир, стоял стойкий запах аммиака, еще при строительстве в 1961 году его добавили строители в бетон, чтоб на морозе он застыл скорее. Этот запах преследовал нас все детство. Но мы с братом научились не обращать на него внимание. По сути, мы с ним «дети подземелья», которые стремились подняться к звездам, и доказали, что плохие условия подготовки могут стать стимулом к достижению своей мечты! Мы постоянно ставили перед собой цели, веря в то, что наши успехи оценят, и мы получим хорошие перчатки, пульки, винтовки. Я очень рад, что у брата получилось то, чего не удалось достичь мне – олимпийского пьедестала.

- Есть ли у вашего брата увлечения помимо стрельбы?

- Мы с братом любим кофе. Я даже закончил курсы бариста, Сергей – нет. Но, на мой вкус, кофе он тоже готовит лучше меня.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сергей КАМЕНСКИЙ

Родился 7 октября 1987 года в Бийске. Заслуженный мастер спорта.

Чемпион России-2009, двукратный бронзовый призер Универсиады-2011 (Шенжень, Китай), чемпион Универсиады-2013 (Казань), победитель этапа и финала Кубка мира-2014, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира-2014, трехкратный победитель и серебряный призер чемпионата Европы-2015, бронзовый призер финала Кубка мира-2015, чемпион России-2015. Двукратный чемпион Европы 2016, бронзовый призер этапа Кубка мира 2016, двукратный чемпион России 2016 г. Образование высшее. Женат. На играх в Рио-2016 выступал в трех упражнениях: пневматическая винтовка 10 метров (16 место), стрельба лежа на 50 метров (4 место), стрельба с 50 метров из трех позиций (2 место).

Старший брат Сергея, Алексей Каменский, родился 11 января 1983 года в Барнауле. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне в этой дисциплине не смог преодолеть квалификацию (15-е место).

ТАБЛО ФИНАЛА КУБКА МИРА-2016

Пулевая стрельба. Финал Кубка мира-2016. Болонья (Италия), 9 октября.

Мужчины. Винтовка. 50 м, три позиции. 1. Сергей Каменский (Россия) – 461,4. 2. Хай Цичен (Китай) – 460,5. 3. Мэтью Эммонс (США) – 447,9.