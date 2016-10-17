Минус Промес. Минус Зе Луиш. Какой будет атака «Спартака»?

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассуждает о кадровых проблемах красно-белых, лишившихся двух ключевых игроков атаки.

Похоже, Вселенная испытывает Массимо Карреру. Команда побеждает, лидирует в турнирной таблице, показывает вполне качественный, живой футбол. Все, хватит спокойной жизни. Теперь, тренер, попробуйте сыграть с «Ростовом» без Промеса. Ого, ну надо же! Тогда давайте уберем еще и Зе Луиша. Что, сложно? А кому сейчас легко? А то тактику мы вашу изучили. Вашу футбольную философию, кажется, поняли. Вашей экспрессией на бровке насладились. А на что вы способны в форс-мажорной обстановке?

В ближайшем матче с «Уралом» не сыграют ни Зе Луиш, ни Промес. На носу дерби с ЦСКА, в котором точно не сыграет первый, а второй, даже если и вернется в строй, вряд ли будет в оптимальных кондициях. Травма Зе Луиша – это потеря еще одного ключевого игрока атаки. Этот парень удивительно полезен, даже когда не забивает. Он лучший футболист премьер-лиги по единоборствам в атаке (в среднем 27 за матч, выигранные – 47%). И один из лучших в своем амплуа по количеству ударов (4) и ключевых передач (4).

Если говорить упрощенно, Зе Луиш – это некий щит, который почти всегда рикошетит мяч в нужном направлении. В последнем матче с «Ростовом» нападающий стал лучшим игроком. И не только потому, что сделал голевую передачу. На его счету 42 единоборства (один из рекордов всего сезона), 4 удара по воротам, 2 острых паса с точностью 100%. В тактике «Спартака», который активно использует фланговые навесы, Зе Луиш играет очень важную роль. Нет его – нет смысла и в навесах. И это минус одна атакующая опция.

Другого такого классного нападающего у «Спартака» сейчас нет. Есть, конечно, другие. Но их кандидатуры вызывают большие сомнения. Например, Мелкадзе, на счету которого ноль минут в нынешнем сезоне; просидев на лавке восемь первых матчей, он отбыл в расположение второй команды. Или Давыдов, который сыграл 15 минут с «Уфой». Обоих мы видели в кубковом матче со «СКА-Хабаровском «. И не то чтобы эти парни совсем не тянут, но надеяться на них совершенно точно не стоит. Сырые, нестабильные и прочее.

Единственная более-менее адекватная альтернатива Зе Луишу – Мельгарехо. Этот может. Но только теоретически. А практически выглядит немногим лучше упомянутых выше российских ребят. И не надо далеко ходить. Матч с «Ростовом» еще перед глазами. Шустрый парагваец, у которого все в порядке и со скоростью, и с техникой, и с ударом, появился на поле, когда соперник вынужден был отыгрываться вдесятером, а еще через пять минут – вдевятером. Вот, Лоренсо, твоя стихия, жги! И что показал Лоренсо? Ничего.

Самый неочевидный вариант – Попов. Ему доводилось играть в центре нападения. Впрочем, ему много где доводилось... Один из этих перечисленных вариантов и выберет Каррера. Скорее всего, Мельгарехо. Парагвайцу роль форварда знакома лучше, чем Попову, и к основе он ближе красно-белой молодежи. А может быть, Каррера вообще сыграет без номинальных нападающих. Как «Локомотив» и ЦСКА в последнем туре. Видимо, на почве кризиса в российском футболе зарождается новая тактическая мода.



