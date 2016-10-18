Антон Логвинов: Футбол проиграет киберспорту, дело времени

На турнире по Dota 2 «Кибербитва» мы встретились с известным блогером Антоном Логвиновым и поговорили с ним о киберспорте. Беседа выдалась очень яркой.

Антон Логвинов - известный российский блогер и журналист, родился 23 октября 1984 года в подмосковном городе Дубна. Антон Логвинов снимает видеоролики о компьютерных играх с 2004 года, ведет личный блог и канал на Youtube, где число подписчиков превышает пятьсот тысяч (521 тысяча прямо сейчас - прим. редакции). Известность получил, после запуска проекта «Видеомания», который был приложением к ежемесячному журналу «Игромания».





«Доте» бы я нисколько не поставил»

- Вы один из самых крутых обзорщиков России по сюжетным играм. А как вас в киберспорт и «доту» занесло?

- Весной мои хорошие друзья пошли работать в Virtus.pro и тогда мне рассказали, что очень хотят развивать киберспорт в нашей стране. Вот так у меня первичный интерес возник, а потом во Вконтакте начали транслировать International по Dota 2, и мы как-то с друзьями собрались, включили трансляцию и посмотрели восемь часов в режиме «нон-стоп». Это оказалось очень весело. В тот момент я понял, что футболу точно «хана», потому что за один раунд «доты» столько эмоций испытывает стадион, сколько за несколько матчей футбольных. Поэтому у киберспорта «офигенное» будущее, это ясно, потому что самое важное: «какой гол, какой пас» здесь происходит намного чаще. Мы когда смотрели International, то ничего не понимали. Для нас ведущие были, как инопланетяне, которые говорили на непонятном языке, но в течение вечера мы разобрались, начали реально болеть и переживать.

- Сколько «каток» (игр — прим. редакции) в «доту» вы сыграли за все время?

- Ноль. Я всем говорю ноль. Не люблю соревновательные игры как класс, я вообще про другое. Я про искусство в играх, сюжетные игры. Не буду в «доту» играть, но это не значит, что это плохое зрелище, это очень крутое зрелище. Смотреть «доту» лично для меня гораздо интереснее, чем заучивать миллион комбинаций, знать всех героев. Мне жалко на это тратить свое время, и я понимаю, что в перспективе все равно не буду играть как эти ребята.

- Вот как обзорщик, какую оценку поставили «доте» как игре?

- «Доте» бы я нисколько не поставил, поскольку игра постоянно эволюционирует, сегодня это одна оценка, завтра другая. Я думаю, что у профессиональных игроков все равно есть претензии и эти претензии как-то учитываются. Это как ставить оценку ММО-игре (многопользовательской-прим.ред.), это нереально. ММО на запуске и ММО в процессе - разные. Может все хорошо быть на запуске, а потом «фигней» стать.

- Не боитесь что киберспортивные игры со временем убьют сюжетные игры?

- Я думаю, что наоборот. Чем больше ММО и соревновательных игр, тем быстрее все станет понятно. Займутся все ниши и снова ренессанс одиночных игр наступит. В этом году мы это уже наблюдаем, потому что вышло очень много классических сингловых игр. Так что все будет в балансе.

- Как думаете, киберспорт дальше будет только развиваться или он уже близок к своему пределу?

- Нет, он не близок к своему пределу. Я со своими друзьями как раз новая аудитория и еще много людей не охвачены.

«Хоккей и баскетбой по мировой аудитории уже позади киберспорта, остался только футбол»

- Знаю Вы часто тестите устройства VR (шлем виртуальной реальности - прим.ред.). Вот по-вашему они как-то изменят киберспорт?

- Я думаю, что будет какой-нибудь интересный способ следить за битвой. Например, переключаться и смотреть по сторонам. VR в играх изометрических очень круто выглядит, то есть для наблюдения матчей — очень интересно. Но как это технически организовывать я не знаю.

- Вы собираетесь прийти в киберспорт на постоянной основе?

- Учитывая, что мои друзья занялись киберспортом, и они хотят, чтобы я полюбил его, а это уже произошло, то да. Может быть придется в игру поиграть, чтобы понимать на высоком уровне, что там происходит. Но пока что я совсем новичок, меня попросили прийти на турнир и я согласился, потому что это необычная «движуха».

- Так что же мешает начать играть в Dota 2?

- Не моя игра. Я играю из соревновательных только в Battlefield и Call of Duty, в которых можно с друзьями побегать, пострелять.





- Какой топ-з киберспортивных игр, на Ваш взгляд?

- На мой взгляд, CS (Counter-Strike: Global Offensive — прим. ред.), Dota 2 и League of Legends.

- А четвертая?

- Мне лично хотелось, что бы это был Battlefield, но это слишком сложная концептуальная игра, чтобы стать киберспортивно-массовой. Если посмотреть все популярные киберспортивные игры, то они очень простые по формуле и глубокие по содержанию, то есть в них простая концепция и большая глубина. А Battlefield очень сложный по концепции, сложно сделать его киберспортивно-популярным.

- А в консольный киберспорт верите?

- Да, конечно. Я бы хотел, чтобы Rainbow Six: Siege оказался серьезным киберспортом, потому что мне кажется, что это гораздо интереснее, чем CS. За Siege было бы в 10 раз интереснее наблюдать, потому что он зрелищней и тактически более интересный, там все разносится: стенки и прочее, полы простреливаются и там очень много тактик. Когда заходишь в игру, не играя пол месяца, то там люди уже что-то новое придумали. Это реально очень глубокая игра, и вот она может в перспективе считать чем-то большим. Rainbow Six: Siege за последний год в 2 раза увеличила свою аудиторию и это хороший показатель.





- Как думаете, когда-нибудь киберспорт станет популярнее футбола или хоккея?

- Хоккей и баскетбол по мировой аудитории уже позади, остался только футбол. Поэтому все скоро случится.

- А футбол падет?

- Конечно, проиграет, дело времени. Если посмотреть, как растет зрительская аудитория, то остался только футбол.



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