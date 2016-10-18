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«Я бил ребят кнутом». Как тренеры КХЛ жгут на пресс-конференциях

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Андрей Разин (фото ХК "Автомобилист")
Андрей Разин (фото ХК "Автомобилист")

Сегодняшний день в КХЛ оказался как никогда богат на тренерские перлы. На первом месте, как обычно, Андрей Разин…

1. Андрей Разин

Главный тренер «Автомобилиста» – о поражении от «Локомотива» (3:6):

– Извиняюсь перед болельщиками за счет. Может, лучше гонять г***о – это же литературное слово – и выигрывать, но я считаю, что хоккей должен быть зрелищным. Команда бьется, но глупые ошибки в обороне, которые мы совершаем... Мы разбирали видео, отправляли в Тагил на дополнительные тренировки, но никак. Извините, болельщики, если можете. Стоит ли команде прыгать с вышки? Сейчас это уже не прокатит. Нужны более кардинальные меры.

Какие? У меня скоро день рождения. Клуб мне год назад подарил пряник и кнут. Классный такой, кожаный. И вот в этом сезоне у меня в распоряжение только кнут. Пряник мне не дали. Это не камушек в начальство. Это то, что есть. Я бил ребят кнутом на предсезонке и в начале сезона. Но пряник ведь тоже нужен! Накапливается усталость… А тут – хоп! Эсемеска пришла. И жизнь налаживается.

Что такое пряник? Это когда мы приезжаем в Магнитогорск, в гости к обладателю Кубка Гагарина, который играет у себя дома. И до этого у них в домашних девяти матчах – девять побед. А мы – на 12 месте в таблице. Но тренер «Магнитки» заходит в раздевалку и заявляет: «Ребята, сегодня двойная!». Вот это называется пряник. У хоккеистов сразу появляется стимул.

2. Сергей Бердников

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» – о курьезном автоголе в свои ворота и обидном поражении от «Северстали» (1:2)

– Спорт есть спорт. Люди так становятся олимпийскими чемпионами по шорт-треку. Вот так и мы сегодня проиграли. Случайный, курьезный гол. Но он случился. Что там конкретно произошло? Шла передача на синюю линию. Есть закон. Идет пас плохо – страхуй ногой. Опытный игрок ошибся. Называть его не буду.

3. Андрей Скабелка

Главный тренер «Сибири» – о поражении от СКА (1:2 ОТ) и голе, пропущенном в большинстве:

– После такого матча состояние как в анекдоте: «Ложечки нашлись, а осадочек остался». Мы сыграли один из лучших своих поединков в этом сезоне – по духу и командной работе. Но эта шайба при игре «5 на 4»… Не пропусти мы этот гол, было бы не так обидно.

4. Сергей Орешкин

Главный тренер московского «Динамо» – о «сухом» поражении в Астане от «Барыса» (0:1):

В принципе, все очень коротко и просто – без голов нет побед, у меня всё. Попадет ли «Барыс» в плей-офф? А я откуда знаю? Все от него самого зависит. А я за «Динамо» отвечаю.

5. Андрей Соколов

Главный тренер «Югры» – о домашнем поражении от «Витязя» (1:2):

– «Витязь» был на голову быстрее. Особенно в первом периоде. Не знаю, почему ребята так подготовились. Предупреждали ведь что соперник будет играть быстро и агрессивно. Потом выровняли игру. Но вот эти ненужные удаления… Дисциплина то есть. Не получилось. Ряд игроков выпал у нас.

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