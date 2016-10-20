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Олег Кононов: Ставил цель победить с «Краснодаром» в чемпионате и Лиге Европы

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Олег Кононов: Ставил цель победить с «Краснодаром» в чемпионате и Лиге Европы
Источник: Sovsport.ru

Сегодня «Краснодар» проведет очередной матч в Лиге Европы – против «Шальке». Пока в Европе для клуба все складывается удачно. А незадолго до игры Олег Кононов, в сентябре покинувший пост главного тренера «Краснодара», дал первое интервью после ухода из клуба – корреспонденту «Советского спорта». В нем он рассказал и о том, какую цель ставил перед командой.

«ЕСТЬ ВРЕМЯ ОБДУМАТЬ, ЧТО БУДЕТ»

- Что делает тренер на следующий день после увольнения? У вас же был определенный график – с утра на базу, там тренировка, теория, затем матч дома или выезд… В первое время с утра тоже хотелось поехать на работу?
- Да, несколько не привычно это. С другой стороны, есть время проанализировать, что было и обдумать, что будет.

- Олег Кононов известен исключительно, как человек футбольный. Но после того, как пришлось сделать паузу в работе, чему вы больше уделяете времени? Семье? Друзьям? Хобби?
- Накопилось много бытовых вопросов и их надо решать. А семье я всегда стараюсь уделять много времени.

- Смотрели все матчи «Краснодара» после того, как покинули клуб?
- Смотрел, но не полностью. В основном, эпизоды из матчей.

- Вас приглашали на открытие нового стадиона «Краснодара». В России, да и не только, тренеры часто уходят, в лучшем случае, по-тихому. В худшем – кидая с руководством клуба друг в друга комки грязи.
- Сергей Николаевич Галицкий пригласил присутствовать на открытии стадиона. Я не мог отказать.

- Вы ведь тоже приложили руку к проектированию арены – расположению раздевалок, зоны разминки. Когда побывали на открытии арены, узнали что-то «свое»?
- Руководителей больше интересовали вопросы о раздевалке, но я туда не заходил в этот раз. Насколько знаю, все пожелания выполнены.

Сергей Галицкий
Сергей ГалицкийИсточник: Photo.sovsport.ru

«Я ПРОТИВ УПРОЩЕНИЯ ИГРЫ»

- Сергей Галицкий как-то сказал: «Какие-то мы сладенькие, захваленные». Не считаете, что из-за того, что все было хорошо, как это ни парадоксально, результат стал становиться хуже?
- Несколько игр у всех тренеров в течение сезона могут быть неудачными. Главное – быстро исправить ситуацию. За эти годы в «Краснодаре» мне это удавалось.

- Можно сказать, что с вами «Краснодар» достиг своего максимума?
- Нет. В этом сезоне я ставил максимальные цели – стать чемпионом России и выиграть Лигу Европы.

- Какие пути выхода команды из кризиса видели?
- Это внутренняя работа команды, она не должна выходить за ее пределы.

- Хорошо. Но готовы ли вы были видоизменять игру, упрощать ее? Казалось, у «Краснодара» не было тактической альтернативы, плана «Б» на случай, если игра не получается. Например, в матчах с оборонительными командами шустрые комбинации часто захлебывались.
- Я против упрощения игры. За три года мне удалось добиться определенных результатов за счет поставленной игры в атаке и отборе. Это узнаваемая манера игры и она нравилась болельщикам не только в Краснодаре. У команды был свой стиль, и я очень хотел бы, чтобы он не пропал, а совершенствовался далее, так же как и результаты команды.

- Какие перемены в игре «Краснодара» вы увидели?
- Пока перемены незначительны. Разве что больше начали играть в обороне.

- Как складывались ваши отношения с Игорем Шалимовым? Чувствовали, что со временем он может занять ваше место?
- Нет, не думал на эту тему. А отношения были хорошими.

- Общаетесь?
- Мы встретились на открытии стадиона. Делились мнениями об игре сборной России. Я также спрашивал, как обстоят дела в команде.

Федор Смолов (слева)
Федор Смолов (слева)Источник: Photo.sovsport.ru

«СМОЛОВ ПРИВЫКАЛ ЦЕЛЫЙ КРУГ»

- Специалисты отмечают, что «Краснодар» при вас был самой играющей, кружевной командой премьер-лиги. Это ваша тренерская философия или больше требование владельца клуба?
- Мне не интересен закрытый футбол. Я тренер другой формации – атакующей. Хочется видеть игру команды, в первую очередь в атаке, – ум, технику, скорость, взаимодействие друг с другом. А отбор мяча должен дополнять все это. И игра в обороне должна быть умной, дисциплинированной, смелой. Это моя тренерская позиция и она совпала с требованиями Сергея Николаевича (Галицкого – Прим. ред.).

- Вы говорили в одном из интервью, что часто дискутировали с владельцем клуба о тактике, позициях игроков. Правда, например, что Петров был переведен из опорной зоны на левый фланг обороны по его, президента то есть, просьбе?
- Мы всегда общались по каждому игроку в команде. В одной из бесед мы говорили на тему фланговых защитников, и Сергей Николаевич предложил посмотреть на тренировке Сергея Петрова на этой позиции. Так все и началось…

- Насколько сложно было интегрировать в командную игру Смолова? Ведь раззабивался Федор только в 2016 году. А поначалу, несмотря на активность, выглядел так себе.
- Он привыкал к системе игры почти весь первый круг чемпионата России. Затем я поменял ему позицию, поставив центральным нападающим, и у него игра изменилась в лучшую сторону.

- Как считаете, в этом году Смолов вышел на пик? Или может еще расти? Например, до уровня лондонского «Арсенала».
- У Федора большой потенциал. Главное, чтобы он не обольщался, а работал над собой.

- Насколько вы сошлись с Федором характерами? Он представляется интеллигентным футболистом, вы – таким же тренером. Были ли у вас общие темы кроме футбола?
- Не сторонник быть очень близким к игрокам. Мы больше дискутировали на футбольные темы.

«ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЫЛИ, НО ВСЕМ ОТКАЗЫВАЛ»

- Насколько справедливы упреки в ваш адрес по поводу предсезонной подготовки? Стартовые отрезки – весенние и летние – «Краснодар» проводил слабо. Что не получалось?
- Наверное, кому-то это было надо – обсуждать мою подготовку команды на протяжении трех сезонов...

- Да, эти сезоны «Краснодар» в итоге проводил успешно. Но этим летом была изменена система подготовки к сезону – и из отпуска команда вышла раньше, и спаррингов провела больше всех. Но все равно забуксовали на старте. Связываете это только с чередой травм или есть другие причины?
- Травмы преследуют игроков во всех клубах. И за это ответственность несет не только главный тренер.

- За время работы в «Краснодаре» на вас выходили с предложениями о работе другие клубы премьер-лиги?
- Да, были предложения. Но у меня действовал контракт с «Краснодаром» и я всем отказывал.

Роман Широков
Роман ШироковИсточник: Photo.sovsport.ru

«ШИРОКОВ – ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ АТАКИ»

- Все или почти все новобранцы быстро и как-то легко вписываются в командную игру «Краснодара». Даже Широков, причем дважды. Почему так?
- Потому, что Роман Широков – олицетворение атакующего футбола.

- Романа Широкова Дмитрий Аленичев назвал ленивым футболистом. В «Краснодаре» вы за ним такое замечали?
- Роман приходил на тренировку за полтора часа до ее начала. Готовился индивидуально в тренажерном зале, затем в общей группе. После тренировки оставался и работал над ударами по воротам. Потом снова шел в тренажерный зал на 30 минут, после этого – физиопроцедуры и массаж. И такой график у него был каждый день. Ну, а теперь делайте выводы сами.

- Многие отмечали, что у Широкова лучше получалось именно в «Краснодаре», нежели в «Спартаке». Все из-за футбола, который вы поставили команде?
- Лучше всего у Романа получалось в «Зените». А затем я наслаждался его игрой в «Краснодаре». И, думаю, ему тоже нравилось – ведь этот футбол он любил.

- Этот футбол принято было называть спартаковским. Поэтому у вашей команды появилось столько поклонников. Откуда есть пошел спартаковский футбол по-Кононову? Все из-за того, что росли на бесковском «Спартаке»?
- Не только, мне очень нравился футбол в исполнении тбилисского «Динамо», когда главным тренером был Нодар Ахалкаци. А также «Спартак» при Константине Бескове и Олеге Романцеве.

- «Спартак» долгое время был удобным соперником для «Краснодара», но потом произошел перелом. Почему?
- Результат не бывает вечным. При мне «Спартак» выиграл четыре раза, «Краснодар» – три. До этого «Спартак» всегда побеждал «Краснодар».

- Широков рано закончил? Полтора года назад вы говорили, что у него все только начинается…
- Роман – талантливый человек и у него все получится там, где он решит себя проявить.

- Говорили с ним после завершения карьеры?
- Да. По телефону мы общались. Надеюсь, вскоре встретимся.

Павел Мамаев
Павел МамаевИсточник: ФК «Краснодар»

«ГАЛИЦКИЙ ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИЛ С МАМАЕВЫМ»

- Как отразилась на Мамаеве история с переводом в дубль после событий в ночном клубе в Монако?
- С одной стороны – позитивно и поучительно, с другой – недостаточно полноценная подготовка привела к травме.

- Кто был инициатором решения о переводе Мамаева в дубль? Вы или Сергей Галицкий?
- Нет, не я. Сергей Николаевич. Он поступил справедливо и правильно.

- Каким Сигурдссон вернулся с Евро, где играл за Исландию, ставшую открытием чемпионата? Он сразу вам заявил, что уедет?
- Да. В личной беседе он сказал мне, что намерен ухать в Англию.

- Вы среди тех, кто впечатлен игрой исландцев на Евро? Или, работая с Сигурдссоном, понимали, что они из себя представляют?
- Сборная Исландии играет в другой манере, нежели «Краснодар». Но мне очень нравился дух команды, единство.

- Жоаозиньо получил российский паспорт и вскоре сможет играть за сборную России. Он уже вышел на уровень, который был до травмы?
- Жоаозиньо для меня герой и пример для подражания, если говорить о футболистах. Помимо тяжелой травмы, которую он получил, у него и раньше случались серьезные повреждения. И сейчас Жоаозиньо стремительно набирает форму, дает результат для команды. Очень рад за него.

- Андрей Дикань после окончания карьеры пропал из виду. Вы не общались?
- Нет, больше не общались.

- Общаетесь с Андреем Тихоновым, который был вашим помощником? Многие отмечают игру его «Енисея» в ФНЛ – комбинационную, неглупую. Так играл ваш «Краснодар». Находите здесь сходства?
- С Андреем не разговаривал и не видел игр его команды. Но читал много хорошего про его работу в «Енисее». Желаю Андрею больших успехов и прогресса в тренерской карьере.

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