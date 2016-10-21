На арене – клоуны! Как матч во Владивостоке стал хит-парадом глупейших ошибок

Курьез за курьезом и два гола в меньшинстве. «Салават» и «Адмирал» сегодня соревновались – кто сделает больше ляпов.

Домашний поединок «Адмирала» может повеселить всех любителей хоккея.

Окрыленные предыдущей уверенной победой над действующим чемпионом КХЛ, магнитогорским «Металлургом» (3:0), «моряки» и в матч с еще одним фаворитом Восточной конференции начали первым номером.

Однако, шайбы при этом поначалу залетали в ворота «Адмирала». И что ни гол, то форменный курьез!

Первую шайбу хозяева пропустили уже на третьей минуте встречи. После атаки «моряков» гости выбросили шайбу по борту в чужую зону.

Голкипер «Адмирала» Игорь Бобков, видимо, не желая сбивать темп игры, бросил свой пост №1 и уехал за ворота, чтобы остановить там шайбу. Однако не попал по ней клюшкой и тут же был наказан за беспечность, вольнодумство и надменность к сопернику.

Шайбой завладел уфимец Евгений Бодров, который тут же выдал пас на подоспевшего на пятачок Игоря Макарова. Когда последний поражал пустые воротам, Бобков только подъезжал к их штанге и никак вмешаться в игру уже не мог.

Вторая шайба в матче была заброшена, когда «Адмирал» имел численный перевес. Но влетела опять-таки в ворота хозяев в весьма безобидной ситуации.

Тут, конечно, и полевые игроки хозяев подсобили. Находясь в меньшинстве, уфимцы провели две полноценных атаки. И вот в одной из них Денис Бодров уехал за ворота Бобкова и просто объехал их по дуге. Голкипер «Адмирала» явно преждевременно рухнул на колени и переместится от одной штанги к другой просто

Интересно, что при этом во всех остальных игровых и по-настоящему опасных эпизодах у своих ворот Игорь Бобков действовал великолепно. Ни одной ошибки не допустил и несколько раз очень серьезно выручил команду. За что уже и заслужил у местной публики почетное прозвище «Бронебоб».

Но вот сегодня, казалось, серьезно подвел команду. На 57-й минуте матча «Салават» вел 2:1. А тут «моряки» еще схватили два удаления кряду! Сперва на две минуты удалился Оскарс Бартулис, а через 25 секунд вслед за ним в штрафной бокс отправился Самвел Мнацян – уже на 12 минут…

Однако именно эти удаления оказались переломными в матче.

Потому что еще через 27 секунд шайба уже влетела в… ворота «Салавата». И это при том, что хозяева играли втроем против ударной пятерки уфимцев!

Бравый «моряк» Михаил Фисенко за такой подвиг заслуживает внеочередное повышение до боцмана. Убежав из своей зоны он бросил из-под защитника и пробил уже голкипера гостей Андрея Гаврилова.

Невероятный поворот, после которого воодушевленные хозяева выстояли и «3 на 5» и «4 на 5».

А победителя в этом чудном поединке выявляли в серии буллитов. В этой перестрелке уфимец Максим Майоров поразил цель дважды и принес победу «Салавату».

Команды разделили очки и это справедливо. Огромное им обеим спасибо – за цирк на льду!



