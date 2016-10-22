Владимир Иванов: Наедине могу назвать министра спорта – Колобок

Бывший личный тренер Павла Колобкова рассказал, как его младший товарищ сделал карьеру

Владимир Иванов старше Павла Колобкова на три года. Когда в 1990 погиб их наставник - тренер-новатор спортшколы ЦСКА Валерий Николайчук, Иванов по просьбе трех своих товарищей из группы Николайчука стал личным тренером каждого. После назначения на пост министра спорта России Павла Колобкова, тренер-преподаватель армейской школы фехтования, заслуженный тренер России Владимир Иванов рассказал нашему изданию, как «Колобок» докатился» до такой жизни, и как сложились судьбы у каждого из четверки мушкетеров Николайчука.

На следующий день после назначения Павла Колобкова на пост министра спорта России мы встретились с Владимиром Ивановым в том самом спортивном зале Дворца спортивных единоборств ЦСКА. Там, где началась история восхождения Колобка к олимпийскому пьедесталу, и, собственно, к министерскому креслу, там, где тренер Валерий Николайчук впервые собрал вместе четверку перспективных учеников. Теперь в этом зале «хозяин» – 50-летний Владимир Иванов. На стенах зала - плакаты с изображением Колобкова, афиши международных турниров, где он побеждал.

- Откуда только я не привозил эти афиши. По-моему, нет ни одного соревнования, где бы Паша не побеждал. Когда в наш зал для шпажистов ЦСКА приехал тогда еще министр спорта Виталий Мутко – сделал замечание, в глазах, мол, рябит от иностранных слов на плакатах, - вспоминает Иванов. – Я ответил: так это же история побед вашего заместителя. Мутко махнул рукой: «Ну, тогда пусть будут».

ЧЕТВЕРКА НИКОЛАЙЧУКА

-Владимир Владимирович, когда вы познакомились с Колобковым?

- В 1980-м, когда я в 9 классе перешел в фехтование. Поздно, конечно, пришел. До этого шесть лет занимался плаванием в ЦСКА, потом пятиборьем. В зал фехтования захаживал в гости к одноклассникам. Валерий Иванович Николайчук сказал: давай к нам из пятиборья, через год сделаю тебя мастером спорта. Подкупил, короче.

Так в 1980 году и возникла наша четверка. Андрей Шувалов был старше всех в группе – 1965 года рождения, я младше Андрея на год, а Павел Колобков и Олег Скоробогатов – одноклассники (оба - 1969 г.р.). Пашка с Олегом сначала занимались горнолыжным спортом, а потом отчим Скоробогатова - чемпион мира по фехтованию на шпагах (1979) Александр Абушахметов привел их к Николайчуку.

Самым сильным спортсменом из нас на тот момент был Андрей Шувалов, мы все за ним тянулись. Впоследствии Андрей стал трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира. Про Колобкова вы сами все знаете.

А Олег Скоробогатов выиграл первенство мира по юниорам, в 1990 -м победил на чемпионате СССР, а когда ему исполнилось 24 года, завязал со спортом. Только через 11 лет Олег вернулся на дорожку, и трижды стал чемпионом России (2006, 2008, 2010), причем, последний титул он завоевал в 41 год.

– Почему Скоробогатов завязал в 24 года?

- Крайне сложно было конкурировать за место в сборной страны с Шуваловым и Колобковым. Валерий Иванович Николайчук перед первенством мира среди юниоров сказал Пашке: ты пропускаешь этот старт, дай Олегу выиграть. И Олег завоевал золотую медаль.

-А вы что выиграли?

- Я чемпион России, призер турнира «Таллинский меч», на один чемпионат мира ездил как запасной.

МЕТОДИКА НИКОЛАЙЧУКА И НЭЦКЭ

- В чем уникальность тренерской методики Николайчука?

- Он был удивительный человек, и тренерская концепция у него была единственная в своем роде.

Например, Валерий Иванович учил нас йогой заниматься, делал специальную перекладину, чтобы мы. Как скалолазы на ней висели – на фалангах одной руки, еще из дерева нэцкэ вырезали – и своих учеников заставлял, чтобы мы пальцы развивали. В фехтовании это важно. У меня дома, кстати, много поделок осталось. Вырезали с тренером фигурки из вишни и самшита…

-Колобков тоже вырезал нэцкэ?

- У него это дело не пошло. Да и остальные ребята его забросили. Один я остался мастером по вырезанию. А после смерти Валерия Ивановича в 1990 году нам было не до нэцкэ. Мы – его ученики, оказались на распутье.

УБИЙЦ ТРЕНЕРА ТАК И НЕ НАШЛИ

- Убийц вашего тренера так и не нашли?

- Нет. Я помню, Николайчуку угрожали по телефону. И мы в течение месяца вчетвером охраняли тренера. Дежурили в его однокомнатной квартире на Кантемировской. Колобкову тогда был 21 год, мне 24. Один раз я поднял трубку, и я услышал: тебе осталось жить три часа. Мы и дверь входную тренеру укрепили – поставили металлическую коробку, наточили топоры.

-А это еще зачем?

- Оружия не было. Но потом все-таки тренер обратился в милицию. Приехали оперативники, телефон поставили на «прослушку» и уехали. Мы «сняли охрану», а через несколько дней тренера нашли мертвым в этой же квартире. Собаку убийцы заперли на кухне, а Николайчука закололи. Мотивы убийства? Он был самый сильный тренер в стране по шпаге, в сборной СССР из пяти человек – четверо его. Я тоже кандидатом был в сборную. На мой взгляд, мешал он кому-то по спортивной части. К тому наш тренер же не скрывал, что собирается в Германию нас увезти, потому что считал, что в нашей стране ему палки в колеса суют. Он завидовал, что у немецкой сборной условия для тренировок были просто фантастические.

«СМОТРИТЕ НА СЕБЯ СВЕРХУ – ВСЕ УВИДИТЕ»

- Почему из вашей четверки наибольших успехов добился в спорте Колобков?

- Он был самый младший у нас, мне по пояс. Никто даже не представлял, как он будет фехтовать на высоком уровне. Но Павел очень упорный. Любил свое дело, и уровень притязаний у него всегда был невероятно высок. Кстати, вспомнил высокие слова нашего наставника.

Валерий Николайчук учил: фехтование – это не спорт, это искусство. Нужно фехтовать так, чтобы это нравилось зрителям. Он говорил: «Смотрите на себя сверху – все увидите».

- Да как же это возможно - взглянуть на самого себя?

-Йога, медитация, отрешение, самоанализ анализ соперников. С детства мы этим занимались. Даже энергией подпитывались у деревьев перед соревнованиями. Было время, когда все мы по совету Николайчука стали вегетарианцами. Когда отказываешься от мяса, между прочим, быстрее восстанавливаешься от нагрузок. Во время соревнований это большой плюс. Тренер собирал нас вместе и заставлял в тетрадках записывать сильные и слабые стороны соперников. Или моделировал ситуацию смертельного боя. Он говорил: представьте, что у вас в руках холодное оружие, а не спортивное, пропустишь один удар - это смерть.

Но Шувалов, например, мог «умирать» в начале поединка на дорожке, чтобы проанализировать сильные и слабые стороны противника, а потом, разобравшись, что к чему, догонял его в счете и побеждал. Тренер воспитывал в нас аналитические способности, чтобы у каждого в голове был приличный компьютер. И заставлял драться на каждой тренировке. «Мне не нужна ваша победа в баскетбольном матче с теми, кто выше вас, мне нужна драка, мы команда, вперед!». Так он нас учил жизни.

«ПАШКА ТРУСОМ НЕ БЫЛ»

- Трус не играет в фехтование?

- Был такой спортсмен с Украины, у него было прозвище – «Трус». От страха дистанцию держал хорошо, а когда соперник шел в атаку, он страха колол его в противоход.

- Колобков, действовал в похожей манере, выходит, тоже трус со шпагой?

- Нет, Пашка трусом никогда не был. Он был маленький – легкий, шустрый и работал всегда на опережение. Он тащил соперника к себе на «границу» и когда тот видел возможность для атаки – Колобков флэш-атаку проводил. Реакция позволяла. В командных соревнованиях Пашку ставили забойщиком в середину раунда. Он быстрее всех проводил свой бой и в финале командного поединка снова выходил на дорожку.

- Павел ладил с тренерами?

- Не всегда. Был один случай. Во время подготовки к Играм Атланте-1996 швейцарцы пригласили нашу сборную тренироваться к ним. Даже денег дали на мелкие расходы на всю команду. Старший тренер делиться ни с кем не стал, и мы с Павлом в Швейцарии перестали с ним общаться. Павел свои деньги со мной поделил. Кстати, н тех сборах мы переборщили с нагрузкой и Колобков мышцу надорвал. Я убедил его сбавить тренировочные обороты. Павел даже мысль допускал, что не поедет на Игры из-за травмы. Очень он мнительный бывает, пока справку с печатью доктор не даст, не поверит, что здоров. Вера Власовна Гайдай – замечательный врача врачебно-спортивного диспансера, такую справку ему выдала и дала советы нужные, что делать. Мы спокойно отработали последний сбор без резких выпадов на тренировках и поехали на Игры в Атланту.

- К тому времени вы уже шесть лет были личным тренером Колобкова. Почему после смерти Николайчука вы завершили спортивную карьеру и стали тренировать ребят - почти своих ровесников? Откуда у вас взялся тренерский опыт, кто вам доверил 24-летнему юнцу работу с членами сборной страны?

-Когда Николайчук погиб - нас пытались «разобрать» другие наставники, а я решил завязать со шпагой. Тогда Шувалов, Колобков и Скоробогатов меня вызвали и сказали: Владимирыч, ты готов быть нашим тренером? Был ли у меня тренерский опыт? Николайчук заставлял нас надевать тренерский нагрудник, готовил из нас учителей фехтования. Например, в конце сезона летом мы с ребятами делали набор школьников в секцию фехтования, вели свои группы до сентября, а потом, когда начинался сезон, передавали ребят другим. Я думаю, это Пашка принял решение, чтобы я стал тренером. Несмотря на то, что он был самый молодой среди нас, авторитет его был непререкаемый. Он был самый решительный среди нас и принципиальный.

«КОЛОБКОВ СКАЗАЛ В БАРСЕЛОНЕ: Я ФЕХТУЮ НЕ ЗА ДЕНЬГИ»

-Так, может, 21-летнему Колобкову и тренер был уже не нужен?

- А упражнения и уроки кто будет спортсмену давать? Колобков и Шувалов не хотели переходить к любому другому тренеру, потому что у нас была своя школа, своя специфика подготовки. Чужой тренер мог взяться за переучивание. В общем, старший тренер сборной страны посмотрел, как наша команда трудится на сборах национальной команды, и после того, как мои ребята победили на турнире «Таллиннский меч», сказал: вижу, вы сработались, желаю удачи. С той поры – 18 лет до 2008 года я был личным тренером Колобкова, а Шувалов закончил карьеру пораньше.

- Несложно предположить, что главным в вашем тандеме был Колобков.

- И не только в нашем тандеме. Перед Играми в Барселоне-1992 сложилась такая ситуация – мужской сборной команде шпажистов почти год не давали обещанных премиальных за победу на чемпионате мира. Дело едва не дошло до бойкота Олимпиады. Пашка на собрании встал и сказал: кто как, а я буду выступать, потому что я фехтую не за деньги. В итоге, расплатились с командой прямо в Барселоне.

«КОЛОБКОВ ВСЕГДА СО МНОЙ ДЕЛИЛСЯ ПРИЗОВЫМИ»

-Выходит, Колобков бессребреник?

- Для него важен стимул. Ребята в нашей команде посмеивались: Павел, откуда у тебя когти вылезают, когда на кону турнира стоят большие деньги. Если Павел знал, что призовые высокие – горе его соперникам. Есть такой турнир в Германии – «Белый медведь», Павел три раза там побеждал. Призовые там были – 5 тысяч дойчмарок. Третий турнир он мог отдать, сумму премиальных никто не объявлял. И в первой серии боя он улетает первому номеру сборной Германии – 0:5. К Пашке подбегает наш представитель: ты чего творишь, призовые за победу – 7 тысяч марок. – Так что ж вы раньше не сказали, - изумился Павел и вынес всех соперников подряд.

- Жадный, выходит, до денег…

- Ни в коем случае. Колобков всегда со мной делился призовыми. Ему не надо было об этом напоминать. Подойдет всегда, скажет: Владимирыч, это твой процент. Пашка невероятно принципиальный человек.

- Чтобы стать федеральным министром важно уметь идти на компромисс.

-Жизнь научила Павла искать компромиссы.

«РОДИТЕЛИ ПАВЛА ПРОСТЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

-А еще говорят, что министрами становятся только по блату. Родственные связи и прочее…

- Не тот случай. Родители Павла – простые инженеры. Жил он в обычной пятиэтажке у метро Баррикадная. Да, ходил в английскую спецшколу – потому что рядом жил в Вспольном переулке. Блат тут не причем. Павел всегда стремился к совершенствованию. Например, после окончания школы продолжал занятия с учителем английского. Вы много знаете таких спортсменов, кто поступил бы так?

-У нового министра спорта много друзей?

- Он с одноклассниками дружит. Его близкий друг – Верховский Александр. Мы с Павлом хорошие товарищи, но нет такого, что домами дружим.

-Вы поздравили Павла с назначением на должность министра?

-Не смог дозвониться.

- Вы по-прежнему с Павлом на «ты»?

- Наедине могу назвать его Колобок, Пашунь. Ведь столько лет вместе.

- Хорошие министры вырастают из хулиганов?

- Не скажу, что Паша был хулиганом. Но проказничали. Он в своей школе пугал старшеклассников: – будете приставать, скажу своему другу Владимирычу, он вам накостыляет. Ну я, конечно, говорил Павлу,: Пашунь, будут проблемы – обращайся. Я уже школу закончил к тому времени, а Паша так ни разу не обратился. С детства был самостоятельный. Хотя, вы знаете, был я один раз в его школе английской. Через забор махнули мы с Пашкой в школьный садик - нарвали яблок, которые директор школы выращивал… Вспоминать, даже неловко.

«СЫН КОЛОБКОВА ТАКОЙ ЖЕ ШУСТРЫЙ»

- Когда последний раз общались с Колобковым?

- Не так давно. Павел говорил о том, что скучает по нашему залу, хочет пару дней потренироваться. Я сказал: Паша, приезжай, всегда тебе тут рады. Но он не приехал. Занят. Впрочем, ему физкультуры хватает, каждый день занимается йогой, плавает в бассейне.

- Павел сильно переживал, когда после стольких лет в ЦСКА принимал решение перейти в «Динамо»?

-Конечно, переживал. Тут важно понимать, что в «Динамо» он перешел на руководящую работу, а как спортсмен Павел защищал цвета только нашего армейского клуба. За победу на Играх в Сиднее он получил звание подполковника Вооруженных Сил РФ, и полковником тоже стал в ЦСКА после победы в личных соревнованиях на чемпионате мира в Лейпциге в 2005 году. В этом зале тренируется у меня его сын Александр Колобков. Такой же, кстати, шустрый как отец, но мыслями парнишка весь в учебе.

- И что, можете теперь запросто дать подзатыльник сыну министра спорта?

- Александр не частый гость на тренировках. Но если пришел в зал – будь любезен, тренируйся. Спортсмены здесь у нас на равных, а главный в зале - тренер. Так нас учил Валерий Николайчук.

- Вы – тренер-преподаватель детской школы, Колобков – министра спорта России. Как сложилась судьба еще двух спортсменов из вашей четверки?

- Скоробогатов в Звенигороде пытается создать школу фехтования, набрал 50 ребятишек, Андрей Шувалов – тоже тренер ЦСКА, но по современному пятиборью.

- Давно собиралась вместе ваша четверка?

- Давно.

ОДИН ПРОТЕЗ ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ

-Вы счастливый человек?

-Да. У меня все есть. Семья. Квартира. Машина.

- А какая зарплата?

-Когда как. Когда 50 тысяч рублей, когда 70. Для полного счастья надо протез себе искусственный поставить, тазобедренный. Чувствую, что мог бы дать детям больше на тренировках, если бы не проблемы с ногой.

- Попросите министра помочь с операцией…

- Просить не люблю.

«Д’АРТАНЬЯН У НАС БЫЛ КОЛОБОК»

- Тоже урок школы Николайчука?

- Кстати, да. А перед своим учителем я честен. Дело его не бросил его дело. Помогал ребятам, как мог. Продолжил. Выложился. Получилось? Со стороны виднее. Осудить меня могут лишь Пашка Колобков, Андрей Шувалов да Олег Скоробогатов. Но ссор и проблем между нами не было. Надеюсь, ребята на меня не в обиде, из-за того, что выбрали меня 26 лет назад своим тренером.

- Правда, что девчонки-фехтовальщицы ЦСКА называли ребят из вашей четверки именами героев романов Александра Дюма?

-Я слышал об этом. Кто был Портосом? Наверное, Андрей Шувалов, он самый крупный среди нас. Знаю точно, что Д’Артаньян у нас был Колобок. Маршальский характер.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ПОЗДНЯКОВ И КОЛОБКОВ СОВЕРШЕННО НЕ УМЕЛИ ПРОИГРЫВАТЬ

Хусейн Исмаилов - двукратный чемпион мира (командная сабля). Председатель совета старейшин федерации фехтования России.

- Я знаю только двух фехтовальщиков, кто до крайней степени негодования не любили проигрывать. Это четырёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира Станислав Поздняков и Павел Колобков. Во что бы ни играли, в баскетбол или в футбол… Дело доходило до слез и до драки, если кто-то из них оказывался в роли проигравших. Спортсмен с таким уровнем притязаний – находка для тренера. Был у меня саблист Дмитрий Айбушев, самая лучшая техника была у него в мире, но уровень притязаний – не максимальный. И результаты – не выдающиеся. И меня не удивляет, что именно Павел Колобков, наш Колобок – воспитанник ЦСКА, стал министром спорта России. Он запредельный максималист.

ДРУГИЕ ВОСПИТАННИКИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВА:

Антон Головкин - призер первенства мира среди юниоров.

Сергей Торопыгин - чемпион мира среди юниоров.

Наталья Иванова - серебряный призер первенства Европы среди юниоров.

Юлия Бахарева - кандидат в сборную России.