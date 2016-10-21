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Геноуэй отомстил «Спартаку» за критику

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Экс-защитник "Спартака" Чарльз Геноуэй
Экс-защитник "Спартака" Чарльз ГеноуэйИсточник: Photo.khl.ru

Экс-защитник красно-белых Чарльз Геноуэй, ныне выступающий за «Йокерит», отметился дублем в ворота московской команды.

Мудрецы говорят, что долг славен платежом. А, к примеру, слово – вовсе не воробей. И если оно вылетело, его уже никогда не вернешь назад.

Я далеко не уверен, что 29-летний канадский защитник Чарльз Геноуэй познал всю глубину мудрости русского народа, заключенную в этих известных поговорках.

Но свой сегодняшний поединок со «Спартаком» в Хельсинки он провел в полном соответствии с ними.

Сейчас Геноуэй выступает за «Йокерит». И в матче со «Спартаком» он сделал дубль, открыв счет в равных составах, а затем забросив шайбу в большинстве.

Дубль вышел победным во всех отношениях. Потому что, во-первых, финский клуб победил москвичей с минимальной разницей в счете – 3:2. А, во-вторых, третья решающая шайба, которая по протоколу и принесла «Йокериту» победу как раз на счету Чарльза.

При чем тут долги и слова-не-воробьи?

Дело в том, что в прошлый сезон Геноуэй закончил лучшим защитником-бомбардиром «Спартака» - 29 (9+20) очков. А с учетом того, что «гладиаторы» в своем первом сезоне после возрождения в КХЛ особых чудес в атаке не показали, Чарльз был также и третьим по результативности среди нападающих.

Но при этом он частенько подвергался критики со стороны бывшего наставника «Спартака» Германа Титова. Тренер считал, что канадец, увлекаясь атакой, часто забывает об обороне. И хоть и забивает голы, но и в свои ворота привозит не меньше.

Хотя справедливости ради отмечу, что Геноуэй закончил прошлый сезон с показателем полезности «плюс четыре». А положительной цифрой в этой графе статистики могли похвастаться далеко не все его товарищи по команде, но…

- Геноуэй сегодня две забил – и в чужие ворота, и в свои, - восклицал, бывало, на послематчевых пресс-конференциях Титов.

Кстати, до «Спартака» Чарльз играл за рижское «Динамо». И там также был лучшим защитником-бомбардиром. Он и в «Йокерите» сейчас самый результативный игрок обороны – 10 (4+6) очков.

Не скажу, что в сегодняшнем матче броски канадца были какими-то особенными. Но он действительно очень здорово подключился к атаке в первом случае, вышел на розыгрыш лишнего во втором… И в обоих эпизодах вколотил шайбы в сетку мощными дальними бросками.

После окончания этого сезона «Спартак» вел переговоры с Геноуэем. И не договорился. Не стал удерживать результативного канадца в своих рядах.

Поэтому теперь Чарльз с удовольствием кладет шайбы в ворота своей бывшей команды. Кстати, первый матч этого сезона «Йокерит» также выиграл у «Спартака» с минимальным счетом – 2:1. И Геноуэй тогда также отметился результативной передачей, когда финны забивали решающий гол в ворота москвичей.

Похоже, этот канадец всегда платит свои долги.

Кстати, поздравим и «Йокерит». Благодаря дублю Геноуэя финская команда впервые в этом сезоне вошла в зону плей-офф. Пусть пока только на восьмое место.

«Спартак» же возвращается в Москву на 11 строчке в турнирной таблице Западной конференции. И битва за плей-офф у «гладиаторов» еще впереди.

Матч

Йокерит - Спартак - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы:

Геноуэй (Йормакка), 2:06 (1:0). Анттила (Виртанен), 35:16 (2:0). Бондарев (Плотников), 41:53 (2:1). Геноуэй 49:44 (3:1 - бол.). Стоа (Лещенко), 56:57 (3:2 - бол.).

Место и дата

21 октября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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