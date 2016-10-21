Геноуэй отомстил «Спартаку» за критику
Экс-защитник красно-белых Чарльз Геноуэй, ныне выступающий за «Йокерит», отметился дублем в ворота московской команды.
Мудрецы говорят, что долг славен платежом. А, к примеру, слово – вовсе не воробей. И если оно вылетело, его уже никогда не вернешь назад.
Я далеко не уверен, что 29-летний канадский защитник Чарльз Геноуэй познал всю глубину мудрости русского народа, заключенную в этих известных поговорках.
Но свой сегодняшний поединок со «Спартаком» в Хельсинки он провел в полном соответствии с ними.
Сейчас Геноуэй выступает за «Йокерит». И в матче со «Спартаком» он сделал дубль, открыв счет в равных составах, а затем забросив шайбу в большинстве.
Дубль вышел победным во всех отношениях. Потому что, во-первых, финский клуб победил москвичей с минимальной разницей в счете – 3:2. А, во-вторых, третья решающая шайба, которая по протоколу и принесла «Йокериту» победу как раз на счету Чарльза.
При
чем тут долги
и слова-не-воробьи
Дело
в том, что в прошлый
сезон Геноуэй
закончил лучшим
защитником-бомба
Но при этом он частенько подвергался критики со стороны бывшего наставника «Спартака» Германа Титова. Тренер считал, что канадец, увлекаясь атакой, часто забывает об обороне. И хоть и забивает голы, но и в свои ворота привозит не меньше.
Хотя справедливости ради отмечу, что Геноуэй закончил прошлый сезон с показателем полезности «плюс четыре». А положительной цифрой в этой графе статистики могли похвастаться далеко не все его товарищи по команде, но…
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Геноуэй сегодня
две забил – и
в чужие ворота,
и в свои, - восклицал,
бывало, на
послематчевых
пресс-конференци
Кстати,
до «Спартака»
Чарльз играл
за рижское
«Динамо». И там
также был лучшим
защитником-бомба
Не скажу, что в сегодняшнем матче броски канадца были какими-то особенными. Но он действительно очень здорово подключился к атаке в первом случае, вышел на розыгрыш лишнего во втором… И в обоих эпизодах вколотил шайбы в сетку мощными дальними бросками.
После окончания этого сезона «Спартак» вел переговоры с Геноуэем. И не договорился. Не стал удерживать результативного канадца в своих рядах.
Поэтому теперь Чарльз с удовольствием кладет шайбы в ворота своей бывшей команды. Кстати, первый матч этого сезона «Йокерит» также выиграл у «Спартака» с минимальным счетом – 2:1. И Геноуэй тогда также отметился результативной передачей, когда финны забивали решающий гол в ворота москвичей.
Похоже, этот канадец всегда платит свои долги.
Кстати, поздравим и «Йокерит». Благодаря дублю Геноуэя финская команда впервые в этом сезоне вошла в зону плей-офф. Пусть пока только на восьмое место.
«Спартак» же возвращается в Москву на 11 строчке в турнирной таблице Западной конференции. И битва за плей-офф у «гладиаторов» еще впереди.