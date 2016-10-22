«Бобровский ловит кураж, а вот Панарин куда-то пропал». 5 гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





Мощный «Чикаго» приехал в гости к «Коламбусу», который снова звезд с неба не хватает, да еще главный тренер Джон Торторелла там оказался на грани увольнения. По крайней мере, первую отставку в НХЛ связывают именно с Тортореллой, который вдобавок провалился со сборной США на Кубке мира.

Но посмотрите, кое-что у Тортса работает. Так, в этом сезоне он сделал ставку на молодого защитника Зака Веренски, которого вы можете помнить по молодежным чемпионатам мира. Он играет в первой паре, выходит в первой бригаде большинства – и теперь набрал 2 (1+1) очка.

Второй гол «Коламбус» тоже забил в большинстве. Что интересно, два шанса – две реализации. 100 процентов – это круто!

Но главным героем стал Сергей Бобровский, который за уши притащил свою команду к победе. В прошлом сезоне после четырех крайне неудачных матчей Боб сказал, что у него «нулевая уверенность в себе». Тогда «Коламбус» потерпел восемь поражений подряд на старте. Но теперь, после Кубка мира, Сергей играет на таком кураже, что опять сможет замахнуться на «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ.

ФИГУРА ДНЯ

Этот матч против «Коламбуса» не очень удался Артемию Панарину, который отметился только одним броском по воротам, а в остальном имел нулевую статистику. В целом же четыре первых матча из пяти в этом сезоне Тема провел, не набрав вообще очков. Да, вспышка в игре с «Филадельфией» (7:4) – два гола и передача – получилась прекрасной. Но вообще пока все идет так, как в недавнем интервью «Советскому спорту» говорил Вячеслав Быков: второй сезон – очень тяжелый.

«Артемию будет непросто, но это очень сильный по духу парень. У него уральский характер. И он добьется своего, потому что через многое прошел. И вот такой стержень позволяет выкарабкаться из самых тяжелых ситуаций. Все у него получится, хотя второй сезон в НХЛ всегда непростой».

ДРАКА ДНЯ





Дилан Ларкин – наше все «Детройта». Будущий капитан, новый Стив Айзерман, все такое. Поэтому нечасто увидишь, когда мистер Ларкин дерется. Но тут он сцепился с Янником Уэбером. Уверенно сбросил перчатки, провел пару крепких ударов.

Но вообще Ларкина тоже накрывает второй сезон: только 1 (0+1) очко в четырех матчах и полезность «-5». Так что лучше бы Дилан думал о своей результативности, а не о драках. Его дело – забивать голы.

НОУ-ХАУ ДНЯ





Очень классная штука, смотрите. Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт на гостевой матч против «Детройта» привез свой монитор, который установил на лавочке. И по нему показывают повторы особенно важных моментов. Вот например, нужно Лавиолетту взять «coach challenge« - свое право на видеопросмотр – он посмотрел в монитор, изучил момент и быстренько подозвал арбитра. Он не играет в карты вслепую, у него вся информация перед глазами.

Будущее – за такими вот мониторами на лавке. Они должны быть обязательными, как табло на стадионе. И об этом нужно прописать в регламенте.

ДОБРОТА ДНЯ





Мы много раз писали, что Александр Овечкин часто помогает нуждающимся детям – и в России, и в Америке. Вот и сейчас Саша встретился с девочкой Энн Шабб, с которой он подружился несколько лет назад. Помните, как Овечкин на Матче всех звезд НХЛ выбивал автомобиль, чтобы потом передать в ассоциацию для таких вот детей?

Они обнялись, поболтали, Саша подарил девочке хоккейную книжку, потом он вышел на лед против ребят. Понятно, что эту акцию наверняка организовал «Вашингтон». И ясно, что такие же акции проходят в клубах КХЛ, где тоже думают о том, что хоккей – это еще и социальный проект. Такие акции – это очень важно, и все это понимают.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

32 сэйва и победа в матче с «Чикаго»

2** - Алексей МАРЧЕНКО (Детройт)

Передача и «+2» за победу над «Нэшвиллом»

3*** - Артем АНИСИМОВ (Чикаго)

Передача и «+1» в матче с «Коламбусом»

ЦИТАТА ДНЯ

«Это очень весело. Я вижу, что дети смеются. Задают мне вопросы. Как здорово видеть их улыбки!»

Александр ОВЕЧКИН, форвард «Вашингтона»

ТАБЛО ДНЯ

Коламбус – Чикаго – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Веренски, Фолиньо, Карлссон – Мотте, Паник (АНИСИМОВ)

К: в Бобровский (34-32; 94,1%, 59.58)

Ч: Панарин (0+0; 0, 0, 1, 22.58)

Анисимов (0+1; +1, 0, 3, 17.00)

Айлендерс – Аризона – 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Зайденберг, Строум, Бойчук – Ричардсон, Врбата

А: Кулемин (0+0; 0, 0, 0, 14.39)

Детройт – Нэшвилл – 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)

Абделкадер, Миллер, Татар (МАРЧЕНКО), Нюквист, Хелм – Суббан, Рибейро, Фишер

Д: Марченко (0+1; +2, 0, 2, 21.02)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.