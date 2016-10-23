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Этот гол Овечкина попал во все хит-парады, и его назвали «пентхаус» (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Этот гол Овечкина попал во все хит-парады, и его назвали «пентхаус» (видео)

«Вашингтон» контролировал ход матча с «Рейнджерс», но все растерял во втором периоде.




В гости к «Вашингтону» приехал «Нью-Йорк Рейнджерс», и все для хозяев складывалось вроде бы неплохо. В первом периоде сначала Ларс Эллер около ворот здорово подставил клюшку под бросок Брукса Орпика, и у вратаря ньюйоркцев Хенрика Лундквиста не было никаких шансов среагировать на рикошет.

А потом чисто русский гол организовали наши в «Вашингтоне». Дмитрий Орлов отправил в атаку Евгения Кузнецова, тот отдал Александру Овечкину на правый фланг…

В общем, гол Ови попал во все хит-парады этого дня. Я посмотрел разные обзоры НХЛ. То ли это магия фамилии, и все шайбы Овечкина привлекают такое внимание. То ли удивило, что Саша так здорово умеет кидать из правого, а не из левого круга вбрасывания. В одном месте этот гол вообще назвали «пентхаус Овечкина» - в том смысле, что он положил шайбу на верхнюю полку.


Кстати, Овечкин забивает уже в третьем матче подряд. Что там творится в гонке снайперов? На первом месте идет Ричард Паник из «Чикаго» (6 голов), но это ненадолго. Потом Остон Мэттьюз и Мэтт Рид (по 5), но и они скоро отвалятся. Артем Анисимов и Коннор Макдэвид (по 4) – это диспетчеры. Александр Великий (пока 3) может получить конкуренцию от Владимира Тарасенко (4), Патрика Лайне (4) ну и пожалуй, от Стивена Стэмкоса (3). Больше никого не вижу.

Но представляете, «рейнджеры» вырвали победу у «Вашингтона», когда взорвались во втором периоде и забили три гола после пяти бросков. Причем дважды отличился новичок Джимми Виси, который проводил всего лишь пятый матч за карьеру в НХЛ.

При счете 2:2 гениальный сольный проход совершил Евгений Кузнецов, и забей он, это был бы гол дня. Но увы, тут Лундквист сорвал атаку «Кэпиталз». И вообще больше не пропустил ничего. Даже от Овечкина, который уже при счете 2:3 оказался на левой штанге, но не смог перебросить щиток вратаря.

«Рейнджерс» выстоял под бешеным натиском «Вашингтона», а четвертую шайбу забросил в пустые ворота. Такой хоккей мы часто видим в плей-офф, и вот теперь парни из Нью-Йорка показали характер.

Матч

Вашингтон - Рейнджерс - 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Голы:

Эллер (Орпик), 1:33 (1:0). Овечкин (Кузнецов, Орлов), 14:49 (2:0). Пирри (Миллер, Кленденинг), 22:21 (2:1). Весей (Степан, Нэш), 31:22 (2:2 - бол.). Весей (Зукарелло, Зибанежад), 34:22 (2:3). Нэш (Макдона), 59:54 (2:4 - п.в.).

Место и дата

23 октября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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