Похмелье Кубка мира. Как КХЛ проиграла НХЛ битву за зрителя

Обозреватель «Советского спорта» - о том, как в России убили интерес к собственному чемпионату.

Меня вот уже с начала октября не покидает мысль, что в нынешнем чемпионате КХЛ что-то не так.

Нашей регулярке элементарно не хватает драйва. И можно при желании найти этому внутренние причины. Но все же главное зло – не в них.

Вышло так, что наша лига, вроде бы позиционируя себя главным конкурентом НХЛ, умудрилась проиграть своему оппоненту главную битву сезона в медиа-пространст ве – сентябрьский Кубок мира.

И сейчас мы переживаем своеобразную отрыжку от него. Или, если хотите, похмелье. И впору задуматься – как так вышло, что гуляли за океаном, а похмелье у нас?

Ведь по идее, любой хоккейный турнир мирового уровня должен повышать интерес к хоккею во всем мире. Но вышло иначе. НХЛ нас сделала по всем пунктам. Точнее, мы сами жестко лоханулись.

Смотрите, что получилось.

В августе-сентябре , когда в России стартовал чемпионат КХЛ, все наши спортивные СМИ сосредоточились на заокеанском турнире.

Деваться было некуда – на Кубок мира, предсезонный турнир НХЛ, отправилась сборная России в сильнейшем составе. Наши как всегда ехали за победой и громко заявляли об этом на всех углах. Но как обычно в последнее время споткнулись о Канаду на пути к ней. В общем, славы не снискали. Оказались статистами на чужом хоккейном празднике.

Но посмотрите, как грамотно действовала НХЛ на этом турнире. Она там по полной программе раскручивала надвигающийся сезон, пиаря звезд и звездочек из самых разных своих клубов.

Именно для этого были созданы такие нелепые на первый взгляд команды, как сборная молодых североамериканце в и сборная Европы.

Точный и безжалостный расчет! Целый месяц все хоккейные СМИ мира вбивали в головы болельщиков эти имена. И разогревшись на Кубке, зритель жадно хлынул в чемпионат НХЛ.

В том числе и наш, российский зритель! Ведь мы сами целый месяц пиарили заокеанских игроков, безжалостно задвигая в «чулан с пауками» свой собственный чемпионат.

Кого прославила КХЛ на Кубке мира?

Ну разве что московского армейца Ивана Телегина, который в сборной вновь проявил себя неплохо. И главного тренера СКА Олега Знарка – он привычно «жег напалмом» на пресс-конференци ях после матчей. А, к примеру, у одного из лучших центрфорвардов КХЛ Вадима Шипачева был скорее черный пиар – его сажали на лавку во время ответственных поединков с диагнозом: «не готов сражаться на уровне НХЛ».

Это, конечно, не мое дело. Дело журналистов – описывать любые спортивные события. Я в конце концов, корреспондент, а не пиарщик нашей лиги.

Но я не понимаю – как можно было так грубо облажаться?

Ведь было по меньшей мере три варианта пройти этот турнир без существенных потерь или даже с прибылью.

1 вариант. Самый простой

Проигнорировать турнир на уровне КХЛ и ФХР. Официально заявить, что нам он не особо интересен, поскольку не проходит под эгидой ИИХФ. Сборную собрать исключительно из игроков НХЛ, назначить временного тренера на один турнир. К примеру, проживающего за океаном Игоря Ларионова. И отнестись к нему в целом с прохладцей. Типа, это дело НХЛ вот пусть и проводит турнир, как хочет, нам он не нужен.

2 вариант. Самый перспективный

Послать на Кубок мира молодежную сборную до 23-24 лет. Типа команды, которую американцы любят присылать на чемпионат мира, заявляя, что для них этот турнир не так интересен.

Тогда состав был бы наполовину из НХЛ, наполовину из КХЛ. И мы бы пиарили своих молодых звездочек. А после их возвращения домой, с удовольствием бы мусолили их выступление в российских клубах, рассуждая, как опыт Кубка мира повысил их уровень. Эту сборную мог бы возглавить Валерий Брагин. Благо, многие молодые игроки побывали в его руках на молодежных чемпионатах мира.

3 вариант. Самый выгодный

Привезти на Кубок мира сборную КХЛ. Вот это был бы номер! Только игроки КХЛ. И вот тогда уж – все лучшие, включая Мозякина и Ковальчука. Под руководством Олега Знарка.

Вы только представьте – на турнире под эгидой НХЛ мы бы пиарили игроков КХЛ. Кстати, наши были не «с пляжа», а уже на ходу. И бог знает, как бы они еще там сыграли.

Неудачно? Ну и черт с ним. Все равно мы бы целый месяц держали игроков КХЛ в фокусе перед обширной телеаудиторией и затем плавно перенесли этот интерес вместе с ними на внутренний чемпионат.

Наши бы неожиданно «выстрелили»? Вообще сказка – удар под дых конкуренту (НХЛ) и резкое возрастание интереса к нашему внутреннему чемпионату после возвращения героев домой.

Резюме.

Мы же не сделали ничего для развития собственной лиги на Кубке мира. Вместо этого, повторюсь, целый месяц пиарили игроков НХЛ на своих информационных ресурсах. И тут ничего уже не исправишь. Но хотелось бы, чтобы люди, занимающиеся пиаром КХЛ и пиаром нашего хоккея в целом, сделали бы выводы из этого инцидента. На будущее.