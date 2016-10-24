Китайцы наступают! «Куньлунь» вытеснил из зоны плей-офф наши известные клубы

Обозреватель «Советского спорта» - о победе китайской команды над «Локомотивом» и шансах «Куньлуня» удержаться в лидирующей восьмерке.

Ну вот мы и дожили до своеобразного часа «Х» в нашей лиге. Скоропостижно собранный в июле с миру по нитке «Куньлунь» (в команду попали легионеры и российские игроки, оказавшиеся без работы в других клубах КХЛ) побеждает одного из флагманов нашего хоккея – ярославский «Локомотив».

Команду, которая до этого набирала очки в шести поединках кряду, разгромила «Барыс» 8:1. И вообще входит в лидирующий квартет на Западе, что в нынешнем чемпионате ох как непросто…

Причем, победу китайцы одержали самую что ни на есть трудовую, на характере. Уступая по ходу встречи до середины матча, пропустив обиднейший гол в раздевалку… Но сравняв счет и дожав соперника в концовке поединка.

3:1. Достойная победа с сильным соперником.

И весьма знаковая для «Куньлуня». Потому что очередные три очка позволили команде Владимира Юрзинова подняться на несколько пунктов вверх в турнирной таблице и впервые с начала сезона застолбить за собой место в зоне плей-офф.

Я не случайно написал «застолбить». Хотя вроде бы по 30 очков имеют также «Югра» и «Амур», расположившиеся в таблице после «Куньлуня» соответственно на девятом и десятом месте. Они уступают пекинской команде только по количеству побед в основное время.

Потому что перед обоими этими клубами у китайцев есть приличное преимущество – они сыграли на три-четыре матча меньше, чем, соответственно, «Амур» и «Югра».

И, значит, по потерянным очкам обходят ближайших конкурентов на 9 – 12 баллов. И набрать эти очки - задача китайцам вполне по силам. Впереди у них матчи с тем же «Амуром», «Адмиралом» и рижским «Динамо»

Соседей с Дальнего Востока «Куньлунь» уже обыгрывал. А латвийская команда на сегодняшний день – главный аутсайдер чемпионата КХЛ.

И вот если китайцы возьмут очки в этих встречах, то обойдут также «Трактор», «Сибирь» и «Адмирал», поднявшись на пятое место в турнирной таблице.

Но даже сейчас факт, что позади экзотического дебютанта КХЛ оказались такие крепкие середняки нашей лиги, как «Автомобилист», «Нефтехимик», «Барыс», «Слован», говорит о многом.

О том, что Юрзинову удалось в кратчайшие сроки сколотить в Пекине-Шанхае очень приличную команду. Это с одной стороны.

Но и о кризисе целого ряда клубов нашей лиге - с другой.

Ну что же… Добро пожаловать в Кубок Гагарина, Китай!

А нашим клубам придется потесниться.



