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Дмитрий Федоров: Фаны давят на Слуцкого из-за съемок в ролике еврейского центра

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Леонид Слуцкий
Леонид СлуцкийИсточник: Sovsport.ru

Дмитрий Федоров – комментатор «Матч ТВ» и друг главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого в интервью «Советскому спорту» объясняет, почему группа фанатов клуба атакует тренера, отмечает, что Слуцкий полон сил, а Евгений Гинер не пойдет на поводу у фанатов.

- Почему именно сейчас на Слуцкого оказывают давление фанаты ЦСКА?
- Давление связано исключительно с тем, что Слуцкий снялся в ролике еврейского центра. Поскольку часть фанатов придерживается правых взглядов, даже ультра-правых, им это категорически не понравилось.


- И они захотели объясниться со Слуцким?
- Да, но он им несколько раз отказал. Об игре Леонид Викторович готов говорить с болельщиками, а вот оправдываться перед ними из-за абсолютно невинного видео – нет. Следует отметить, что Леонид Викторович – еврей по отцу. То есть формально не еврей. И евреем себя не называет. К иудаизму отношения вообще никакого не имеет. В центре об этом знают. И, тем не менее, уважают. Кажется, больше уважают, чем часть болельщиков ЦСКА, для которых он вместе с командой добыл семь трофеев. Но подчеркну, что против него незначительная часть болельщиков, придерживающаяся националистических взглядов.

- Чего они хотят от Слуцкого?
- Чтобы как в сказке Пушкина золотая рыбка была у них на посылках. И это-то раздражает. Они свистнули – и он прибежал перед ними отсчитываться. Они пытаются самоутвердиться. Показать, какие они крутые, что тренера вызывают на ковер. Вот и все.

- Тут же высказывается Роман Широков. Например, он сказал, что для всех здравомыслящих людей было очевидно, что ничего хорошего на Евро не будет. Вы не считаете, что это нож в спину тренеру, который в него верил.
- Роман мой хороший приятель. При встрече мы обязательно обсудим его слова. Он стал чиновником. Надеюсь, он будет хорошим чиновником. А чиновник должен понимать, что должен поддерживать людей, с которыми работает или работал.

- А если их критиковать?
- Если ты критичен по отношению к людям, которые помогли в трудную минуту, с которыми ты завоевал титул, то это аукнется. Роман в начале своей карьеры руководителя, поэтому говорит так, как будто он еще игрок. ЦСКА передал ему золотую медаль. В клубе к нему хорошо относятся. А Леонид Викторович вообще не умеет злиться на людей.

- Есть мнение, что Слуцкий «поплыл». Но вы его лучше знаете. В каком состоянии сейчас тренер?
- Он не нервничает, полон сил. Мы несколько раз общались. Давление извне Слуцкого не может сломать. Для него царапина на ноге игрока страшнее любого оскорбительного баннера на трибуне. Но... Травмы, история с Еременко, конечно, отрицательно влияют на работу. Тем не менее, он не грустит и не отчаивается. Ручаюсь.

- Каков кредит доверия к Леониду Слуцкому у президента клуба Евгения Гинера?
- Мне кажется, у них отношения гораздо выше отношений работодатель–работник. Гинер никогда не пойдет на поводу у фанатов. Никогда!

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