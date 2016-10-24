Не пора ли Ярушкина избавить от приставки «И.О.»?
Вернувшись из турне по трем европейским столицам с пятью очками, «Спартак» вчистую и всухую переиграл третью команду Западной конференции. А новый наставник красно-белых Алексей Ярушкин ответил на доверие руководства четвертой победой.
ВЕЛИКИЙ МОТИВАТОР
С прошлого сезона «Спартак» перед домашними матчами регулярно чествует своих заслуженных ветеранов. Вчера на лед пригласили чемпиона страны-1976 Валентина Гуреева. До адовой атаки в голову армейца Бориса Александрова он немало забивал. Но больше прославился на тренерском поприще. Именно Гуреев возглавлял «Спартак», когда красно-белую форму примерили легенды Вячеслав Фетисов, Павел Буре и Александр Могильный. Поздней осенью 1994-го их заявили всего на один матч против ярославского «Торпедо». Москвичи одержали победу 4:2, Русская Ракета забил две.
- Я тогда был категорически против такого звездного вливания, - вспоминал позднее Гуреев. – Но руководство клуба настояло.
Тренировал в «Спартаке» Гуреева Николая Карпов, дважды приводивший красно-белых к чемпионству. Потом наставник-победи
- Его главная метода сводилась к «давай-давай», - написал в автобиографическ
- Это недостаток или достоинство? – искренне удивился Гуреев, не дав мне закончить вопрос. – «Спартаку» такой тренер и был нужен - великий мотиватор.
ТЕНЬ БРАТАША
А какой тренер нужен красно-белым сейчас? Алексей Ярушкин, сменив у руля Германа Титова, дебютировал с двух домашних поражений, потом одержал три победы и уступил в Хельсинки «Йокериту».
Генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов в разговоре со мной обмолвился, что ведет нелегкие переговоры со специалистом, который может стать как главным тренером, так и его ассистентом.
В кулуарах сразу рассекретили специалиста X – это Олег Браташ, ныне возглавляющий олимпийскую сборную в качестве освобожденного тренера. Дыма без огня не бывает, тем более что с его именем связана последняя и единственная громкая победа красно-белых на внутренней арене через 40 с половиной лет после золотого триумфа-1976. Пусть и с молодежной командой, завоевавшей Кубок Харламова.
Впрочем, вряд ли Браташ весной покидал благополучный Ярославль, чтобы теперь подобно пожарному ступить в пекло, вытаскивая из турнирного подвала горящий «Спартак». Да и роль ассистента не для него. Как правило он взбирался по карьерной лестнице. Принять сейчас «Спартак» - значит, поставить на кон свою репутацию. Ведь прихода новых Фетисовых, Буре и Могильных не предвидится, и битву за плей-офф придется вести за счет внутренних резервов, весьма скудных.
Да и руководство ФХР не для того приглашало Браташа в возрожденную олимпийскую сборную, чтобы потерять его в рутине клубной работы. Тем более на носу молодежный чемпионат мира в Канаде, куда тренер отправится в штабе Валерия Брагина.
Да и перестроится спартаковцам после гипотетического приходом Браташа, приверженца жестких схем и железной игровой дисциплины, будет непросто. Все-таки «Спартак» - команда куража.
СВЕЖИЙ СВЕНССОН
Вчера хозяева выглядели свежее автозаводцев, повторив с некоторыми вариациями спартаковский маршрут. Ярушкин освежил вратарскую позицию, выпустив после продолжительного простоя Маркуса Свенссона, с которым перед сезоном связывались большие надежды. Швед, пропустив четыре последних матча, без натуг справлялся с хаотичным наскоками гостей. Более того, именно Свенссон начал первую голевую атаку, которую увенчал добиванием с мясом главный бомбардир хозяев Райан Стоа.
А во втором периоде Фортуна вообще посмеялась над гостями. У защитника автозаводцев Максима Осипова сломалась клюшка, чем воспользовался некогда ходивший в кандидатах в сборную Сергей Шмелев и переиграл в ближнем бою Илью Проскурякова.
Но разве 0:2 для команды Петериса Скудры – приговор? Такие же цифры горели на табло «Минск-Арены» на 58-й минуте последнего матча автозаводцев, однако через 113 секунд они превратились в 2:2.
Но как только в торпедовских воротах шайба побывала в третий раз, Скудра выбросил белый флаг, выпустив знакомого спартаковским болельщикам вратаря Касутина. Его хозяева благородно огорчать не стали, простив ему внезапный отъезд из «Спартака» в Казань в преддверии плей-офф-2012.
Матч
Спартак - Торпедо - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Стоа (M. Svensson, Радил), 9:07 (1:0). Шмелёв (Никонцев), 29:29 (2:0). Плотников (Васильев, Воронин), 42:38 (3:0).
Место и дата
24 октября 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция