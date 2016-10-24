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Не пора ли Ярушкина избавить от приставки «И.О.»?

Владислав Домрачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Алексей Ярушкин (слева)
Алексей Ярушкин (слева)Источник: ХК «Спартак»

Вернувшись из турне по трем европейским столицам с пятью очками, «Спартак» вчистую и всухую переиграл третью команду Западной конференции. А новый наставник красно-белых Алексей Ярушкин ответил на доверие руководства четвертой победой.

ВЕЛИКИЙ МОТИВАТОР

С прошлого сезона «Спартак» перед домашними матчами регулярно чествует своих заслуженных ветеранов. Вчера на лед пригласили чемпиона страны-1976 Валентина Гуреева. До адовой атаки в голову армейца Бориса Александрова он немало забивал. Но больше прославился на тренерском поприще. Именно Гуреев возглавлял «Спартак», когда красно-белую форму примерили легенды Вячеслав Фетисов, Павел Буре и Александр Могильный. Поздней осенью 1994-го их заявили всего на один матч против ярославского «Торпедо». Москвичи одержали победу 4:2, Русская Ракета забил две.

- Я тогда был категорически против такого звездного вливания, - вспоминал позднее Гуреев. – Но руководство клуба настояло.

Тренировал в «Спартаке» Гуреева Николая Карпов, дважды приводивший красно-белых к чемпионству. Потом наставник-победитель переехал в Горький и без особого успеха возглавлял «Торпедо».

- Его главная метода сводилась к «давай-давай», - написал в автобиографической книге «Четвертый период» наше всё автозаводцев двукратный олимпийский чемпион Виктор Коноваленко.

- Это недостаток или достоинство? – искренне удивился Гуреев, не дав мне закончить вопрос. – «Спартаку» такой тренер и был нужен - великий мотиватор.

ТЕНЬ БРАТАША

А какой тренер нужен красно-белым сейчас? Алексей Ярушкин, сменив у руля Германа Титова, дебютировал с двух домашних поражений, потом одержал три победы и уступил в Хельсинки «Йокериту».

Генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов в разговоре со мной обмолвился, что ведет нелегкие переговоры со специалистом, который может стать как главным тренером, так и его ассистентом.

В кулуарах сразу рассекретили специалиста X – это Олег Браташ, ныне возглавляющий олимпийскую сборную в качестве освобожденного тренера. Дыма без огня не бывает, тем более что с его именем связана последняя и единственная громкая победа красно-белых на внутренней арене через 40 с половиной лет после золотого триумфа-1976. Пусть и с молодежной командой, завоевавшей Кубок Харламова.

Впрочем, вряд ли Браташ весной покидал благополучный Ярославль, чтобы теперь подобно пожарному ступить в пекло, вытаскивая из турнирного подвала горящий «Спартак». Да и роль ассистента не для него. Как правило он взбирался по карьерной лестнице. Принять сейчас «Спартак» - значит, поставить на кон свою репутацию. Ведь прихода новых Фетисовых, Буре и Могильных не предвидится, и битву за плей-офф придется вести за счет внутренних резервов, весьма скудных.

Да и руководство ФХР не для того приглашало Браташа в возрожденную олимпийскую сборную, чтобы потерять его в рутине клубной работы. Тем более на носу молодежный чемпионат мира в Канаде, куда тренер отправится в штабе Валерия Брагина.

Да и перестроится спартаковцам после гипотетического приходом Браташа, приверженца жестких схем и железной игровой дисциплины, будет непросто. Все-таки «Спартак» - команда куража.

СВЕЖИЙ СВЕНССОН

Вчера хозяева выглядели свежее автозаводцев, повторив с некоторыми вариациями спартаковский маршрут. Ярушкин освежил вратарскую позицию, выпустив после продолжительного простоя Маркуса Свенссона, с которым перед сезоном связывались большие надежды. Швед, пропустив четыре последних матча, без натуг справлялся с хаотичным наскоками гостей. Более того, именно Свенссон начал первую голевую атаку, которую увенчал добиванием с мясом главный бомбардир хозяев Райан Стоа.

А во втором периоде Фортуна вообще посмеялась над гостями. У защитника автозаводцев Максима Осипова сломалась клюшка, чем воспользовался некогда ходивший в кандидатах в сборную Сергей Шмелев и переиграл в ближнем бою Илью Проскурякова.

Но разве 0:2 для команды Петериса Скудры – приговор? Такие же цифры горели на табло «Минск-Арены» на 58-й минуте последнего матча автозаводцев, однако через 113 секунд они превратились в 2:2.

Но как только в торпедовских воротах шайба побывала в третий раз, Скудра выбросил белый флаг, выпустив знакомого спартаковским болельщикам вратаря Касутина. Его хозяева благородно огорчать не стали, простив ему внезапный отъезд из «Спартака» в Казань в преддверии плей-офф-2012.

Матч

Спартак - Торпедо - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Стоа (M. Svensson, Радил), 9:07 (1:0). Шмелёв (Никонцев), 29:29 (2:0). Плотников (Васильев, Воронин), 42:38 (3:0).

Место и дата

24 октября 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

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