Олег Кононов: Я – в «Челси». На три недели

Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов сейчас на стажировке в «Челси». В интервью корреспонденту «Советского спорта» он рассказал, почему отправился в лондонский клуб.

«ХОЧУ РАЗОБРАТЬСЯ, ОТКУДА ТАКИЕ СКОРОСТИ»

- Почему вы поехали именно в Англию? – первый вопрос Олегу Кононову.

- Меня всегда интересовал футбол в Англии, то, как работают главные тренеры, их взаимодействие с тренерским штабом, программное обеспечение. Все игроки в английских клубах отличаются отменной физподготовкой. На протяжении 90 минут работают с высокой интенсивностью, почти не теряют скорость. Конечно, это тоже представляет интерес. Понимаю, что многое идет еще из юношеского и молодежного футбола. Поэтому побывал и на игре молодежных команд.

- С кем общались, чтобы оказаться в «Челси»?

- Об этом не могу говорить.

- Хорошо. В воскресенье матч с «МЮ», который «Челси» выиграл 4:0, вы смотрели прямо из-за тренерских скамеек и, можно сказать, были в гуще событий. Какие впечатления?

- Да, находился буквально за спинами двух главных тренеров. Интересно смотреть со стороны за ними, в какой-то степени сравнивать со своей работой. Много поучительного в этом. И это для меня новая страница в просмотре футбола.

- И Конте, и Моуринью – экспрессивные тренеры. Вы другого стиля придерживаетесь…

- Я бы сказал, что отличия были. Жозе был спокоен, изредка только давал команды игрокам и тренерскому штабу. Конте буквально на каждый эпизод реагировал.

- Есть мнение, что «Юнайтед» нашел Моуринью, но окончательно потерял лицо – команда перестала быть узнаваемый. Вы как считаете?

- Сложно ответить… Понятно, что лицо это было связано, в первую очередь, с Алексом Фергюсоном. А чтобы построить команду – надо время. Или со своим лицом, или с тем, что у нее было при Фергюсоне. По крайней мере, близкую к тем принципам. Возможно, из-за каких-то причин игрокам «Манчестера» пока не удается адаптироваться к тому, что от них хочет Моуринью.

- Конте тоже недавно возглавил «Челси». Но он лучше чувствует команду, чем Моуринью?

- «Манчестер», в отличие от «Челси», сейчас играет в Лиге Европы. Вспомнил, как мы играли в четверг матчи еврокубков, а потом в воскресенье проводили игры чемпионата. Было только два дня на восстановление. Вот и в этот раз игроки «Челси» оказывались быстрее. И были более эмоциональны, в отличие от игроков «Манчестера». Два дня отдыха – мало перед такой важной игрой. Я связываю такой исход с недовосстановлением ряда игроков. Отсюда и ошибки с первых минут.

Кстати, если вспомнить комментарии Моуринью после игры, он тоже был недоволен, что у него было мало времени на восстановление игроков после Лиги Европы. Отсюда такой результат. Хотя, может быть, играйся матч в Манчестере, результат был бы другим...

- А игра?

- По игре не сказал бы, что футбол был в одни ворота, потому что «Манчестер» тоже создавал хорошие моменты. Но «Челси» выручал Куртуа.

Воскресенье. Лондон. Олег Кононов с трибуны наблюдал за командами Жозе Моуриньо и Антонио Конте Источник: Reuters

«С КОНТЕ ЕЩЕ ПООБЩАЕМСЯ»

- Вы сказали, что побывали и на матче молодежной команды «Челси». Что увидели там?

- Как уже отметил, мне интересно понять, как английские клубы работают над интенсивностью и скоростью. Посетил не только матч команд, где играют футболисты до 23 лет, но и тренировки команды с футболистами до 18 лет. Смотрю, на каких скоростях и с какой самоотдачей команды тренируются и играют.

- И как?

- Например, команда «Челси» (игроки до 23 лет) весь второй тайм играла вдесятером против соперника – футболист был удален. Но этого даже не чувствовалось. Все 90 минут команда действовала на предельных скоростях. Это очень высокий уровень. И это меня поразило.

- Откуда такой темп? Почему в России так не бегут? Принято ведь считать, что борьбы в российском чемпионате много, а скорости – медленные. Поэтому не хватает зрелищности.

- Говорил с директором академии «Челси» Нилом Басом. Он объясняет, что у них изначально готовят игроков с очень хорошей функциональной базой к 18 годам. И многие в этом возрасте не уступают игрокам первой команды по физическим данным.

- Что, какая-то особенная система подготовки?

- Это качественная работа академии. Не только «Челси» так работает, уровень которой меня впечатлил. И в том же «Дерби Каунти» очень интересные молодые ребята, которые тоже играют в высоком темпе.

- Вам уже удалось пообщаться с Конте?

- Пока нет. Но вскоре встретимся.

- Сколько продлится ваша стажировка в «Челси»?

- Три недели, думаю, буду здесь. Дальше – посмотрим. Или останусь еще на какое-то время. Или поменяю страну.