Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Енисей- : -Сибирь
Хоккей  Салават Юлаев- : -Авангард
Футбол  Терек- : -Уфа
Футбол  Амкар- : -Урал
Футбол  Тосно- : -Динамо
Футбол  Рубин- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олег Кононов: Я – в «Челси». На три недели

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Олег Кононов
Олег КононовИсточник: Sovsport.ru

Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов сейчас на стажировке в «Челси». В интервью корреспонденту «Советского спорта» он рассказал, почему отправился в лондонский клуб.

«ХОЧУ РАЗОБРАТЬСЯ, ОТКУДА ТАКИЕ СКОРОСТИ»

- Почему вы поехали именно в Англию? – первый вопрос Олегу Кононову.
- Меня всегда интересовал футбол в Англии, то, как работают главные тренеры, их взаимодействие с тренерским штабом, программное обеспечение. Все игроки в английских клубах отличаются отменной физподготовкой. На протяжении 90 минут работают с высокой интенсивностью, почти не теряют скорость. Конечно, это тоже представляет интерес. Понимаю, что многое идет еще из юношеского и молодежного футбола. Поэтому побывал и на игре молодежных команд.

- С кем общались, чтобы оказаться в «Челси»?
- Об этом не могу говорить.

- Хорошо. В воскресенье матч с «МЮ», который «Челси» выиграл 4:0, вы смотрели прямо из-за тренерских скамеек и, можно сказать, были в гуще событий. Какие впечатления?
- Да, находился буквально за спинами двух главных тренеров. Интересно смотреть со стороны за ними, в какой-то степени сравнивать со своей работой. Много поучительного в этом. И это для меня новая страница в просмотре футбола.

- И Конте, и Моуринью – экспрессивные тренеры. Вы другого стиля придерживаетесь…
- Я бы сказал, что отличия были. Жозе был спокоен, изредка только давал команды игрокам и тренерскому штабу. Конте буквально на каждый эпизод реагировал.

- Есть мнение, что «Юнайтед» нашел Моуринью, но окончательно потерял лицо – команда перестала быть узнаваемый. Вы как считаете?
- Сложно ответить… Понятно, что лицо это было связано, в первую очередь, с Алексом Фергюсоном. А чтобы построить команду – надо время. Или со своим лицом, или с тем, что у нее было при Фергюсоне. По крайней мере, близкую к тем принципам. Возможно, из-за каких-то причин игрокам «Манчестера» пока не удается адаптироваться к тому, что от них хочет Моуринью.

- Конте тоже недавно возглавил «Челси». Но он лучше чувствует команду, чем Моуринью?
- «Манчестер», в отличие от «Челси», сейчас играет в Лиге Европы. Вспомнил, как мы играли в четверг матчи еврокубков, а потом в воскресенье проводили игры чемпионата. Было только два дня на восстановление. Вот и в этот раз игроки «Челси» оказывались быстрее. И были более эмоциональны, в отличие от игроков «Манчестера». Два дня отдыха – мало перед такой важной игрой. Я связываю такой исход с недовосстановлением ряда игроков. Отсюда и ошибки с первых минут.

Кстати, если вспомнить комментарии Моуринью после игры, он тоже был недоволен, что у него было мало времени на восстановление игроков после Лиги Европы. Отсюда такой результат. Хотя, может быть, играйся матч в Манчестере, результат был бы другим...

- А игра?
- По игре не сказал бы, что футбол был в одни ворота, потому что «Манчестер» тоже создавал хорошие моменты. Но «Челси» выручал Куртуа.

Воскресенье. Лондон. Олег Кононов с трибуны наблюдал за командами Жозе Моуриньо и Антонио Конте
Воскресенье. Лондон. Олег Кононов с трибуны наблюдал за командами Жозе Моуриньо и Антонио КонтеИсточник: Reuters

«С КОНТЕ ЕЩЕ ПООБЩАЕМСЯ»

- Вы сказали, что побывали и на матче молодежной команды «Челси». Что увидели там?
- Как уже отметил, мне интересно понять, как английские клубы работают над интенсивностью и скоростью. Посетил не только матч команд, где играют футболисты до 23 лет, но и тренировки команды с футболистами до 18 лет. Смотрю, на каких скоростях и с какой самоотдачей команды тренируются и играют.

- И как?
- Например, команда «Челси» (игроки до 23 лет) весь второй тайм играла вдесятером против соперника – футболист был удален. Но этого даже не чувствовалось. Все 90 минут команда действовала на предельных скоростях. Это очень высокий уровень. И это меня поразило.

- Откуда такой темп? Почему в России так не бегут? Принято ведь считать, что борьбы в российском чемпионате много, а скорости – медленные. Поэтому не хватает зрелищности.
- Говорил с директором академии «Челси» Нилом Басом. Он объясняет, что у них изначально готовят игроков с очень хорошей функциональной базой к 18 годам. И многие в этом возрасте не уступают игрокам первой команды по физическим данным.

- Что, какая-то особенная система подготовки?
- Это качественная работа академии. Не только «Челси» так работает, уровень которой меня впечатлил. И в том же «Дерби Каунти» очень интересные молодые ребята, которые тоже играют в высоком темпе.

- Вам уже удалось пообщаться с Конте?
- Пока нет. Но вскоре встретимся.

- Сколько продлится ваша стажировка в «Челси»?
- Три недели, думаю, буду здесь. Дальше – посмотрим. Или останусь еще на какое-то время. Или поменяю страну.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кононов проходит стажировку в «Челси»Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов проходит стажировку в «Челси».Славен Билич: Я не вижу в действиях Конте ничего унизительного по отношению к соперникуГлавный тренер «Вест Хэма» Славен Билич встал на защиту главного тренера «Челси» Антонио Конте, которого обвинили в том, что он проявил неуважение к «Манчестер Юнайтед» в матче команд в девятом туре премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж».Антонио Конте: Я всегда уважаю соперникаГлавный тренер «Челси» Антонио Конте после матча девятого тура с «Манчестер Юнайтед» (4:0) ответил на обвинения в том, что он проявил неуважение к сопернику при разгромном счете.«Вест Хэм» запретил продажу алкоголя возле стадиона перед матчем с «Челси»«Вест Хэму» на своем поле предстоит сыграть против «Челси» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против «Челси». Перед матчем двух лондонских клубов будут приняты меры безопасности.Райан Гигз: Не стоит меняться футболками и смеяться с командой, которая только что вас разгромилаБывший игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз раскритиковал футболистов манчестерской команды после поражения с крупным счетом от «Челси» (0:4) за смех и обмен футболками после матча.Гари Невилл: В матче с «Челси» казалось, что «МЮ» не команда Жозе МоуриньюБывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что ожидал больше от «красных дьяволов» на старте сезона.Моуринью сказал Конте, что унизительно заводить болельщиков при счете 4:0После матча девятого тура чемпионата Англии «Челси» - «Манчестер Юнайтед» (4:0) главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью обратился к своему коллеге из «Челси» Антонио Конте. Он попытался скрыть содержание разговора, но журналисты все же услышали его.Жозе Моуринью: Пусть вас не касается то, что я сказал Антонио КонтеЖозе Моуринью: Пусть вас не касается то, что я сказал Антонио КонтеПредставители «Манчестер Юнайтед» и «Челси» ответили на вопросы журналистов после окончания встречи в рамках 9-го тура АПЛ.«Челси» разгромил «Манчестер Юнайтед»Матч девятого тура чемпионата Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Челси».Хосеп Гвардиола: Мы должны принять эту ситуацию и идти дальшеГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Саутгемптона» в девятом туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью – 1:1.Жозе Моуринью: Если не выиграю с «МЮ» ни одного трофея, люди скажут, что во мне ничего особенногоГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об ожиданиях болельщиков от его работы в клубе.Жозе Моуринью: Я никогда не продам РуниГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью развеял слухи, что клуб готов расстаться с нападающим Уэйном Руни.Руни пропустит матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» из-за травмыНападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не сможет сыграть против «Челси» в матче 9-го тура чемпионата Англии по футболу.Антонио Конте: Игроки «Челси» хотят обыграть «Манчестер Юнайтед» и сделать подарок на юбилей АбрамовичуГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».Моуриньо возвращается на «Стэмфорд Бридж». Что смотреть на выходныхМоуриньо возвращается на «Стэмфорд Бридж». Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет главные матчи уик-энда в Европе.Олег Кононов: Ленив ли Широков? Он приходил на тренировку за полтора часа до начала – делайте выводы самиЭкс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов заявил, что не замечал за Романом Широковым лени во время его выступления за кубанский клуб.Олег Кононов: Галицкий поступил правильно, отправив Мамаева в дубльЭкс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о переводе Павла Мамаева в дубль после истории с посещением ночного клуба в Монако вскоре после вылета сборной России с Евро-2016.Олег Кононов: Ставил цель победить с «Краснодаром» в чемпионате и Лиге ЕвропыОлег Кононов: Ставил цель победить с «Краснодаром» в чемпионате и Лиге ЕвропыСегодня «Краснодар» проведет очередной матч в Лиге Европы – против «Шальке». Пока в Европе для клуба все складывается удачно.Антонио Конте: В «Челси» я как портнойГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Лестера» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Н’Голо Канте: Это был особенный матч для меняПолузащитник «Челси» Н’Голо Канте поделился впечатлениями после матча против «Лестера» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

Челси
Челсикалендарьстатистика
Олег Кононов
Олег Кононоввсе новости

Cпецпредложение