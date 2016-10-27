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«К поражению «Зенита» все и шло». Экстренное включение Геннадия Орлова

Андрей Васильев, Геннадий Орлов
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
«К поражению «Зенита» все и шло». Экстренное включение Геннадия Орлова

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов по итогам разгрома «Зенита» в Кубке – о коме проблем у Луческу и симптомах звездной болезни Жулиано.

Нету сдал без Гарая, травма Гарсии – удар

К поражению «Зенита» на самом деле все и шло: проблем было много, команда ими обрастала, они накапливались в целый ком. Ошибок становилось все больше, функционально зенитовцы были гораздо хуже «Анжи», а отсюда и сложности с настроем на матч.

Все началось именно с физического состояния: ни Шатов, ни Мак, например, не отрабатывали в обороне, не успевали. Самое удручающее впечатление оставила, конечно, пара центральных защитников. Не знаю, по какой причине в основном составе не оставили Новосельцева – команда ведь с ним выиграла, сыграла на ноль.

Вроде бы вышел опытный Луиш Нету, но после отъезда Гарая он очень сдал. Совершает такие ошибки! Зачем вообще отдавать с фланга вратарю, выбей за боковую! Но португалец снизил к себе требования – это только так можно оценить. Речь и про тренировки, и про матчи. Он ведь два раза был рядом с игроками, которые забивали. А на третий раз сам отдал сопернику, чтобы тот отличился.

Удар для «Зенита» – травма Хави Гарсии, он в предыдущих матчах скреплял игру в обороне. А второго опорного полузащитника у Мирчи Луческу нет – и это проблема.

С самой первой минуты зенитовцы уступали, к эпизоду с удалением вратаря уже ведь проигрывали. По повторам после красной карточки стало ясно: судья-то начудил. Пусть сам Москалев или Алексей Николаев объяснят нам, что произошло: вначале желтая, после разговора с ассистентом – красная. Со стороны это выглядело непонятно.

Михаил Кержаков в первом тайме сыграл хорошо, его же три раза расстреливали по вине защитников – а он спасал. И на Будковского в эпизоде с удалением он очень аккуратно, грамотно выбегал.

Однако кроме проблем «Зенита», нужно говорить и про силу «Анжи». Махачкалинцы были готовы лучше, они выходили выигрывать – и заслужили победу. Команда Врба явно прогрессирует: она будет за еврокубки бороться, если все так же пойдет и дальше.

Позор «Зенита»: 0:4, игра вдевятером и полная безнадега 

Жулиано за хулиганство нужно наказать, ему нужна такая школа

Луческу сказал, что ему и команде стыдно за такое поражение. Но важно сейчас не погружаться в разборки: ни тренеров с игроками, ни игроков между собой. Кого-то одного наказывать – смешно, ведь не готова к матчу была целая группа футболистов.

Полузащитники «Зенита» потеряли мобильность, и к Жулиано это тоже относится! За хулиганский поступок, за который он был удален, его обязательно нужно наказать. Ему нужна такая школа. Ну и что, что ты играешь за сборную Бразилии? Это уже симптомы звездной болезни, когда ты думаешь не о команде, а только о себе. Очень эгоистично: взять и сделать то, что тебе хочется. А о команду он подвел.

С точки зрения «Зенита» даже хорошо, что это поражение случилось в Кубке. А ведь уже с «Оренбургом» в чемпионате зенитовцы играли на втором дыхании. Теперь нужно снова обрести свежесть, новые футболисты понадобятся – вот и посмотрим на резервы «Зенита». К тому же график проще не станет, за полторы недели предстоит три матча.

У «Зенита» вообще первое поражение в сезоне – даже интересно, как команда на него среагирует. Функциональное состояние – это ведь вопрос и тренировок тоже, не только тяжелого распорядка матчей. Стоит все подытожить, понять. С правильными выводами команда только вверх пойдет, с ошибочными может и вниз.

Да, сейчас будет давление на «Зенит» – и через это нужно пройти, когда-то же поражение должно было случиться. Падая и поднимаясь, ты растешь. И только так.

Матч

Анжи - Зенит - 4:0 (1:0)

Голы

Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).

Состав

Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский

Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба

Предупреждения:

Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67

Удаления:

Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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