«К поражению «Зенита» все и шло». Экстренное включение Геннадия Орлова
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов по итогам разгрома «Зенита» в Кубке – о коме проблем у Луческу и симптомах звездной болезни Жулиано.
Нету сдал без Гарая, травма Гарсии – удар
К поражению «Зенита» на самом деле все и шло:
проблем было много, команда ими обрастала, они накапливались в целый ком.
Ошибок становилось все больше, функционально зенитовцы были гораздо хуже
«Анжи», а отсюда и сложности с настроем на матч.
Все началось именно с физического состояния: ни
Шатов, ни Мак, например, не отрабатывали в обороне, не успевали. Самое
удручающее впечатление оставила, конечно, пара центральных защитников. Не знаю,
по какой причине в основном составе не оставили Новосельцева – команда ведь с
ним выиграла, сыграла на ноль.
Вроде бы вышел опытный Луиш Нету, но после
отъезда Гарая он очень сдал. Совершает такие ошибки! Зачем вообще отдавать с
фланга вратарю, выбей за боковую! Но португалец снизил к себе требования – это
только так можно оценить. Речь и про тренировки, и про матчи. Он ведь два раза
был рядом с игроками, которые забивали. А на третий раз сам отдал сопернику,
чтобы тот отличился.
Удар для «Зенита» – травма Хави Гарсии, он в
предыдущих матчах скреплял игру в обороне. А второго опорного полузащитника у
Мирчи Луческу нет – и это проблема.
С самой первой минуты зенитовцы уступали, к
эпизоду с удалением вратаря уже ведь проигрывали. По повторам после красной
карточки стало ясно: судья-то начудил. Пусть сам Москалев или Алексей Николаев
объяснят нам, что произошло: вначале желтая, после разговора с ассистентом –
красная. Со стороны это выглядело непонятно.
Михаил Кержаков в первом тайме сыграл хорошо, его
же три раза расстреливали по вине защитников – а он спасал. И на Будковского в
эпизоде с удалением он очень аккуратно, грамотно выбегал.
Однако кроме проблем «Зенита», нужно говорить и про силу «Анжи». Махачкалинцы были готовы лучше, они выходили выигрывать – и заслужили победу. Команда Врба явно прогрессирует: она будет за еврокубки бороться, если все так же пойдет и дальше.
Позор «Зенита»: 0:4, игра вдевятером и полная безнадега
Жулиано за хулиганство нужно наказать, ему нужна такая школа
Луческу сказал, что ему и команде стыдно за такое
поражение. Но важно сейчас не погружаться в разборки: ни тренеров с игроками,
ни игроков между собой. Кого-то одного наказывать – смешно, ведь не готова к
матчу была целая группа футболистов.
Полузащитники «Зенита» потеряли мобильность, и к
Жулиано это тоже относится! За хулиганский поступок, за который он был удален,
его обязательно нужно наказать. Ему нужна такая школа. Ну и что, что ты играешь
за сборную Бразилии? Это уже симптомы звездной болезни, когда ты думаешь не о
команде, а только о себе. Очень эгоистично: взять и сделать то, что тебе
хочется. А о команду он подвел.
С точки зрения «Зенита» даже хорошо, что это
поражение случилось в Кубке. А ведь уже с «Оренбургом» в чемпионате зенитовцы
играли на втором дыхании. Теперь нужно снова обрести свежесть, новые футболисты
понадобятся – вот и посмотрим на резервы «Зенита». К тому же график проще не
станет, за полторы недели предстоит три матча.
У «Зенита» вообще первое поражение в сезоне –
даже интересно, как команда на него среагирует. Функциональное состояние – это
ведь вопрос и тренировок тоже, не только тяжелого распорядка матчей. Стоит все
подытожить, понять. С правильными выводами команда только вверх пойдет, с
ошибочными может и вниз.
Да, сейчас будет давление на «Зенит» – и через
это нужно пройти, когда-то же поражение должно было случиться. Падая и
поднимаясь, ты растешь. И только так.
Матч
Голы
Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский
Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба
Предупреждения:
Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67
Удаления:
Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция