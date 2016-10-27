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«Крылья у сборников? Разденутся – посмотрю». Знарок продолжает жечь и побеждать

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
«Крылья у сборников? Разденутся – посмотрю». Знарок продолжает жечь и побеждать
Источник: ХК СКА

Игроки СКА  об одиннадцатой победе подряд, а Олег Знарок  о тяжелой доле тренера-совместителя. 

Павел Дацюк: Перерыв на матчи сборной пойдет мне на пользу 

СКА снова выиграл очень легко, и опять крупный счет – дело второй половины, а в первой неплохое сопротивление от «Медвешчака» было.

Забил, конечно, и Илья Ковальчук, но это дело привычное по сезону. В раздевалке журналисты, разумеется, первым делом к Павлу Дацюку, который отличился впервые с 4 сентября, после Кубка мира до этого дня он молчал. Пока форвард переодевается, общаемся с Александром Хохлачевым, который не каждый раз попадает в состав. Зато Александр участвовал в трех из четырех разгромах СКА со счетом 6:0.

– 11-я победа? Со счета не сбились, – улыбаясь отвечает Хохлачев. – Просто выходим на каждую игру как на последнюю и стараемся победить.

– Начало сегодняшней игры получилось непростым.
– Просто соперник был хорош, но игра состоит из трех периодов, а они отдали очень много сил в первом. Мы же терпели и играли в свой хоккей.  

Павел Дацюк солидарен с партнером. 

– Победы даются непросто. По счету кажется, что игралось легко, но на самом деле все команды настраиваются на нас очень серьезно, хотят обыграть нас и прервать нашу серию, – переубеждает итоговый счет капитан СКА.

– Вы долго не забивали, а сегодня снова сделали чудо. Все так и рассчитывали?
– После травмы долго отходил, и все еще вхожу в игру. Думаю, перерыв пойдет мне на пользу. И, конечно, намного легче играть, когда так поддерживают болельщики. Хочется делать невозможное. 

– Уже придумали, что будете делать в игровую паузу?
– Пока нет. Задача была хорошо закончить этот игровой отрезок. Здорово, что никто из ребят не расслабился. Теперь можно и подумать о том, что делать в выходные. 

– Тренерский штаб сборной вызвал на Кубок Карьяла молодых ребят. Как вам такое решение?
– Это правильно. На Еврохоккейтур надо вызывать молодых парней, пробовать их, чтобы они видели международный уровень.

– Смогут ли игроки СКА Прохоркин, Гусев и Барабанов стать лидерами этой молодой сборной России?
– Они едут не в молодую сборную, а просто в сборную. Думаю, у них будут хорошие шансы, если они продолжат работать так же, как и в клубе.

Олег Знарок: Работаю без отдыха? Что поделать, жизнь такая 

– В первую очередь хотелось бы поздравить СКА и отметить классную реализацию моментов, – рассуждает после игры тренер гостей Горди Дуайер. – Лучшие игроки соперника показали то, на что они способны. Мы знали: чтобы рассчитывать на результат, нам нужно показать максимум возможностей. На мой взгляд, третий гол стал поворотным моментом в сегодняшней игре. Мы очень надеялись на повтор: думали, игрок СКА был в площади ворот в момент броска. Третий период был скорее формальностью, мы допустили несколько результативных ошибок. СКА – лучшая команда лиги.  

Олег Знарок, несмотря на счет, кажется, тоже не очень доволен игрой, но вопросы журналистов его веселят.

– Мы провели невыразительный первый период, пропускали много контратак, не очень хорошо сыграли в обороне. Команда соперника очень остро контратаковала. Нам повезло, что они не забили. Понятно, что приближается перерыв, поэтому настроение соответствующее. Хорошо, что закончили победой.  

– В отличной форме Шестеркин и Коскинен. Будет ли шанс у Иванникова?
– Пока не знаю. Вы же сами сказали, что у нас хорошие два вратаря, и мы этому очень рады.

– Заметили, что крылья выросли у сборников?
– Нет, не заметил. Сейчас разденутся – посмотрю, – шутит Знарок.  

– Перед Олимпиадой в Ванкувере команда уходила лидером, как сейчас. А потом провалилась в плей-офф с рижским «Динамо». Как не дать расслабиться?
– Команда едет в Новогорск на сборы. Они там будут работать, усиленно тренироваться. 

– Но без вас.
– У нас есть отличный тренерский штаб, который мастерски проведет сборы.  

– Был ли принципиальным этот матч после поражения в Загребе?
– Что значит принципиальным? Для нас каждый матч принципиальный, потому что мы всегда настраиваемся только на победу. Тогда не получилось, сегодня получилось – вот и все.  

– Насколько сложно перестроиться на сборную? Все-таки команда будет отдыхать, а вам работать.
– Ну, что поделать? Жизнь такая, – с улыбкой заканчивает пресс-конференцию тренер-совместитель.

Теперь Олег Знарок действительно оставляет СКА и переключается на сборную. Продолжения его личной победной серии теперь мы ждем на финском этапе Евротура.

Матч

СКА - Медвешчак - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы:

Кетов (Каблуков, Хохлачёв), 17:11 (1:0). Ковальчук (Войнов), 24:26 (2:0). Дацюк (Войнов, Барабанов), 39:09 (3:0). Прохоркин (Мозес), 41:48 (4:0). Барабанов (Гусев), 49:45 (5:0). Яковлев (Дацюк), 53:06 (6:0 - бол.).

Место и дата

27 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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