«Крылья у сборников? Разденутся – посмотрю». Знарок продолжает жечь и побеждать

Игроки СКА – об одиннадцатой победе подряд, а Олег Знарок – о тяжелой доле тренера-совместителя.

Павел Дацюк: Перерыв на матчи сборной пойдет мне на пользу

СКА снова выиграл очень легко, и опять крупный счет – дело второй половины, а в первой неплохое сопротивление от «Медвешчака» было.

Забил, конечно, и Илья Ковальчук, но это дело привычное по сезону. В раздевалке журналисты, разумеется, первым делом к Павлу Дацюку, который отличился впервые с 4 сентября, после Кубка мира до этого дня он молчал. Пока форвард переодевается, общаемся с Александром Хохлачевым, который не каждый раз попадает в состав. Зато Александр участвовал в трех из четырех разгромах СКА со счетом 6:0.

– 11-я победа? Со счета не сбились, – улыбаясь отвечает Хохлачев. – Просто выходим на каждую игру как на последнюю и стараемся победить.

– Начало сегодняшней игры получилось непростым.

– Просто соперник был хорош, но игра состоит из трех периодов, а они отдали очень много сил в первом. Мы же терпели и играли в свой хоккей.

Павел Дацюк солидарен с партнером.

– Победы даются непросто. По счету кажется, что игралось легко, но на самом деле все команды настраиваются на нас очень серьезно, хотят обыграть нас и прервать нашу серию, – переубеждает итоговый счет капитан СКА.

– Вы долго не забивали, а сегодня снова сделали чудо. Все так и рассчитывали?

– После травмы долго отходил, и все еще вхожу в игру. Думаю, перерыв пойдет мне на пользу. И, конечно, намного легче играть, когда так поддерживают болельщики. Хочется делать невозможное.

– Уже придумали, что будете делать в игровую паузу?

– Пока нет. Задача была хорошо закончить этот игровой отрезок. Здорово, что никто из ребят не расслабился. Теперь можно и подумать о том, что делать в выходные.

– Тренерский штаб сборной вызвал на Кубок Карьяла молодых ребят. Как вам такое решение?

– Это правильно. На Еврохоккейтур надо вызывать молодых парней, пробовать их, чтобы они видели международный уровень.

– Смогут ли игроки СКА Прохоркин, Гусев и Барабанов стать лидерами этой молодой сборной России?

– Они едут не в молодую сборную, а просто в сборную. Думаю, у них будут хорошие шансы, если они продолжат работать так же, как и в клубе.

Олег Знарок: Работаю без отдыха? Что поделать, жизнь такая

– В первую очередь хотелось бы поздравить СКА и отметить классную реализацию моментов, – рассуждает после игры тренер гостей Горди Дуайер. – Лучшие игроки соперника показали то, на что они способны. Мы знали: чтобы рассчитывать на результат, нам нужно показать максимум возможностей. На мой взгляд, третий гол стал поворотным моментом в сегодняшней игре. Мы очень надеялись на повтор: думали, игрок СКА был в площади ворот в момент броска. Третий период был скорее формальностью, мы допустили несколько результативных ошибок. СКА – лучшая команда лиги.

Олег Знарок, несмотря на счет, кажется, тоже не очень доволен игрой, но вопросы журналистов его веселят.

– Мы провели невыразительный первый период, пропускали много контратак, не очень хорошо сыграли в обороне. Команда соперника очень остро контратаковала. Нам повезло, что они не забили. Понятно, что приближается перерыв, поэтому настроение соответствующее. Хорошо, что закончили победой.

– В отличной форме Шестеркин и Коскинен. Будет ли шанс у Иванникова?

– Пока не знаю. Вы же сами сказали, что у нас хорошие два вратаря, и мы этому очень рады.

– Заметили, что крылья выросли у сборников?

– Нет, не заметил. Сейчас разденутся – посмотрю, – шутит Знарок.

– Перед Олимпиадой в Ванкувере команда уходила лидером, как сейчас. А потом провалилась в плей-офф с рижским «Динамо». Как не дать расслабиться?

– Команда едет в Новогорск на сборы. Они там будут работать, усиленно тренироваться.

– Но без вас.

– У нас есть отличный тренерский штаб, который мастерски проведет сборы.

– Был ли принципиальным этот матч после поражения в Загребе?

– Что значит принципиальным? Для нас каждый матч принципиальный, потому что мы всегда настраиваемся только на победу. Тогда не получилось, сегодня получилось – вот и все.

– Насколько сложно перестроиться на сборную? Все-таки команда будет отдыхать, а вам работать.

– Ну, что поделать? Жизнь такая, – с улыбкой заканчивает пресс-конференцию тренер-совместитель.

Теперь Олег Знарок действительно оставляет СКА и переключается на сборную. Продолжения его личной победной серии теперь мы ждем на финском этапе Евротура.