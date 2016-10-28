Владимир Янко: С чемпионом страны «Динамо» играло на равных полтора тайма

Председатель Тренерского Совета Федерации хоккея с мячом России, спортивный директор клуба «Динамо-Москва» Владимир Янко остался доволен действиями команды в полуфинальном матче Кубка России-2016 против «Енисея» (0:5), о чем рассказал агентству «Р-Спорт».

«Я думаю, что наши молодые ребята сегодня просто превзошли себя, — сказал Янко. — Для них этот матч — фантастическая школа. На пальцах можно объяснять все, что угодно. Но когда ты на поле сталкиваешься с командой, которая, может быть, не очень грамотно играет тактически, но очень много двигается, и к тому же в ней играют мужчины… Для наших молодых ребят сегодня было самое настоящее испытание.

Особое спасибо, конечно, нашим ветеранам, вокруг них все крутится — Жене Иванушкину, Сереже Шабурову и Андрюше Золотареву. И благодаря им молодежь растет, как грибы. И дело не в счете, всем и так понятно, что мы на данный момент не можем на равных играть с чемпионом страны. Но полтора-то тайма мы играли на равных. И если ребята будут так прогрессировать, думаю, что где-то после Нового года обыграть «Динамо» будет нелегко».

Собеседник агентства отметил, что у Иванушкина было немало шансов поразить ворота соперников.

«У него было три стопроцентных момента, — подчеркнул Янко. — Но дело в том, что все его поездки между Казанью и Москвой привели к тому, что он растерял всю спортивную форму. Но думаю, что он ее наберет и все будет в порядке».