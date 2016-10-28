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79-летняя история Кубка страны

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
79-летняя история Кубка страны

Все финалы Кубка СССР

06.03.1937 Москва

«Динамо» (Москва) — ГОЛИФК (Ленинград) - 8:1

01.03.1938 Москва

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва)- 5:0

01, 04.03.1939 Москва ЦДКА — «Авангард» (Ленинград) - 1:1, 2:1

01-02.03.1940 Москва «Динамо» (Москва) — «Буревестник» (Москва)- 1:1, 1:0

02.03.1941 Москва «Динамо» (Москва) — «Буревестник» (Москва)

- 6:2

25.02.1945 Москва ЦДКА — «Авиаучилище» (Москва)- 2:1

24.02.1946 Москва ЦДКА — «Крылья Советов» (Москва)- 2:0

25.02.1947 Москва «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Ленинград)- 4:1

29.02.1948 Москва «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)- 4:0

20.02.1949 Москва «Динамо» (Москва) — «Метрострой» (Москва)- 4:0

26.02.1950 Москва «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Красноярск)- 1:0

18.02.1951 Москва «Динамо» (Москва) — ИФВ им. Ленина (Ленинград)- 2:1

02.03.1952 Москва «Динамо» (Москва) — ИФВ им. Ленина (Ленинград)- 2:1

01-02.03.1953 Москва «Динамо» (Москва) — ОДО (Свердловск)- 1:1, 2:1

07.03.1954 Москва «Динамо» (Москва) — ОДО (Хабаровск)- 2:1

28-29.03.1983 Москва «Старт» (Горький), турнир 4-х команд

24.03.1984 Москва «Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Алма-Ата)- 6:5

24.03.1985 Мурманск

«Зоркий» (Красногорск) — «Енисей» (Красноярск)- 2:2, 1:0

23.03.1986 Мурманск

«Зоркий» (Красногорск) — «Старт» (Горький)- 5:4

22.03.1987 Мурманск

«Динамо» (Москва) — «Водник» (Архангельск)- 4:3

20.03.1988 Сыктывкар

СКА (Хабаровск) — «Динамо» (Москва)- 8:4

19.03.1989 Сыктывкар

«Зоркий» (Красногорск) — «Динамо» (Москва)- 3:1

18.03.1990 Сыктывкар

«Зоркий» (Красногорск) — «Енисей» (Красноярск)- 3:1

02.03.1991 Киров

«Зоркий» (Красногорск) — «Динамо» (Москва)- 7:6

Все финалы Кубка России

18.03.1992

Архангельск

«Водник» (Архангельск) — «Енисей» (Красноярск) - 9:2

31.03.1993

Архангельск

«Зоркий» (Красногорск) — «Водник» (Архангельск)- 2:1

27.03.1994

Архангельск

«Водник» (Архангельск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск)- 9:4

26.03.1995

Архангельск

«Водник» (Архангельск) — СКА (Екатеринбург)- 6:5

26.03.1996

Архангельск

«Водник» (Архангельск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск)- 8:3

23.03.1997

Красноярск

«Енисей» (Красноярск) — «Водник» (Архангельск)- 5:4 (д.вр.)

22.03.1998

Красноярск

«Енисей» (Красноярск) — «Старт» (Нижний Новгород)- 4:2

21.03.1999

Красноярск

«Енисей» (Красноярск) — «Водник» (Архангельск)- 6:1

19.03.2000

Архангельск

«Водник» (Архангельск) — «Волга» (Ульяновск)- 8:2

10.03.2001

Кемерово

«Кузбасс» (Кемерово) — «Водник» (Архангельск)- 3:1

17.03.2002

Казань

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — «Ракета» (Казань)- 6:1

10.03.2003

Кемерово

«Кузбасс» (Кемерово) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) - 5:1

21.03.2004

Кемерово

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — «Енисей» (Красноярск) - 5:3

20.03.2005

Архангельск

«Водник» (Архангельск) — «Кузбасс» (Кемерово) - 13:6

10.11.2005

Москва

«Динамо-Москва» (Москва) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) - 14:4

07.11.2006

Москва

«Динамо-Москва» (Москва) — «Зоркий» (Красногорск) - 8:4

05.11.2007

Кемерово

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зоркий» (Красногорск) - 7:4

11.11.2008

Москва

«Динамо-Москва» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) - 7:4

10.11.2009

Казань

«Динамо-Казань» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) - 2:0

02.04.2011

Казань

«Динамо-Москва» (Москва) — «Зоркий» (Красногорск) - 6:5

04.11.2011

Москва

«Динамо-Москва» Москва — «Динамо-Казань» Казань - 8:2

04.11.2012

Красногорск

«Зоркий» Красногорск — «Динамо-Москва» Москва - 4:5

04.11.2013

Новосибирск

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Динамо-Казань» (Казань) - 0:3

04.11.2014

Хабаровск

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «»Енисей»» (Красноярск) - 5:3

31.10.2015

Иркутск

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - 10:4

(по материалам Википедии)


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