79-летняя история Кубка страны
Все финалы Кубка СССР
06.03.1937 Москва
«Динамо» (Москва) — ГОЛИФК (Ленинград) - 8:1
01.03.1938 Москва
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва)- 5:0
01, 04.03.1939 Москва ЦДКА — «Авангард» (Ленинград) - 1:1, 2:1
01-02.03.1940 Москва «Динамо» (Москва) — «Буревестник» (Москва)- 1:1, 1:0
02.03.1941 Москва «Динамо» (Москва) — «Буревестник» (Москва)
- 6:2
25.02.1945 Москва ЦДКА — «Авиаучилище» (Москва)- 2:1
24.02.1946 Москва ЦДКА — «Крылья Советов» (Москва)- 2:0
25.02.1947 Москва «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Ленинград)- 4:1
29.02.1948 Москва «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)- 4:0
20.02.1949 Москва «Динамо» (Москва) — «Метрострой» (Москва)- 4:0
26.02.1950 Москва «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Красноярск)- 1:0
18.02.1951 Москва «Динамо» (Москва) — ИФВ им. Ленина (Ленинград)- 2:1
02.03.1952 Москва «Динамо» (Москва) — ИФВ им. Ленина (Ленинград)- 2:1
01-02.03.1953 Москва «Динамо» (Москва) — ОДО (Свердловск)- 1:1, 2:1
07.03.1954 Москва «Динамо» (Москва) — ОДО (Хабаровск)- 2:1
28-29.03.1983 Москва «Старт» (Горький), турнир 4-х команд
24.03.1984 Москва «Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Алма-Ата)- 6:5
24.03.1985 Мурманск
«Зоркий» (Красногорск) — «Енисей» (Красноярск)- 2:2, 1:0
23.03.1986 Мурманск
«Зоркий» (Красногорск) — «Старт» (Горький)- 5:4
22.03.1987 Мурманск
«Динамо» (Москва) — «Водник» (Архангельск)- 4:3
20.03.1988 Сыктывкар
СКА (Хабаровск) — «Динамо» (Москва)- 8:4
19.03.1989 Сыктывкар
«Зоркий» (Красногорск) — «Динамо» (Москва)- 3:1
18.03.1990 Сыктывкар
«Зоркий» (Красногорск) — «Енисей» (Красноярск)- 3:1
02.03.1991 Киров
«Зоркий» (Красногорск) — «Динамо» (Москва)- 7:6
Все финалы Кубка России
18.03.1992
Архангельск
«Водник» (Архангельск) — «Енисей» (Красноярск) - 9:2
31.03.1993
Архангельск
«Зоркий» (Красногорск) — «Водник» (Архангельск)- 2:1
27.03.1994
Архангельск
«Водник» (Архангельск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск)- 9:4
26.03.1995
Архангельск
«Водник» (Архангельск) — СКА (Екатеринбург)- 6:5
26.03.1996
Архангельск
«Водник» (Архангельск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск)- 8:3
23.03.1997
Красноярск
«Енисей» (Красноярск) — «Водник» (Архангельск)- 5:4 (д.вр.)
22.03.1998
Красноярск
«Енисей» (Красноярск) — «Старт» (Нижний Новгород)- 4:2
21.03.1999
Красноярск
«Енисей» (Красноярск) — «Водник» (Архангельск)- 6:1
19.03.2000
Архангельск
«Водник» (Архангельск) — «Волга» (Ульяновск)- 8:2
10.03.2001
Кемерово
«Кузбасс» (Кемерово) — «Водник» (Архангельск)- 3:1
17.03.2002
Казань
СКА-Нефтяник (Хабаровск) — «Ракета» (Казань)- 6:1
10.03.2003
Кемерово
«Кузбасс» (Кемерово) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) - 5:1
21.03.2004
Кемерово
СКА-Нефтяник (Хабаровск) — «Енисей» (Красноярск) - 5:3
20.03.2005
Архангельск
«Водник» (Архангельск) — «Кузбасс» (Кемерово) - 13:6
10.11.2005
Москва
«Динамо-Москва» (Москва) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) - 14:4
07.11.2006
Москва
«Динамо-Москва» (Москва) — «Зоркий» (Красногорск) - 8:4
05.11.2007
Кемерово
«Кузбасс» (Кемерово) — «Зоркий» (Красногорск) - 7:4
11.11.2008
Москва
«Динамо-Москва» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) - 7:4
10.11.2009
Казань
«Динамо-Казань» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) - 2:0
02.04.2011
Казань
«Динамо-Москва» (Москва) — «Зоркий» (Красногорск) - 6:5
04.11.2011
Москва
«Динамо-Москва» Москва — «Динамо-Казань» Казань - 8:2
04.11.2012
Красногорск
«Зоркий» Красногорск — «Динамо-Москва» Москва - 4:5
04.11.2013
Новосибирск
«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Динамо-Казань» (Казань) - 0:3
04.11.2014
Хабаровск
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «»Енисей»» (Красноярск) - 5:3
31.10.2015
Иркутск
«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - 10:4
(по материалам Википедии)