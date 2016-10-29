«Вон Яшка костюм Бэтмена оденет!» Или почему игроки КХЛ не празднуют Хеллоуин

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов – об уверенной победе перед паузой, предстоящих матчах в сборной и американских праздниках.

Защитник бело-голубых Андрей Миронов в последнем поединке своей команды перед перерывом в чемпионате постоянно встревал в единоборства. И «Динамо» завершило матч победой. Теперь он отправляется в сборную России на Кубок Карьяла…

- Почему сегодня, наконец уверенно победили? Так мы работаем над этим, - заявил Андрей Миронов в раздевалке. – Теперь надо сделать все, чтобы эту игру сохранить. Хотя ошибки и недочеты все равно были. Мы их засекли и будем над этим работать. Сейчас как раз пауза в чемпионате. Нам дали пару выходных. Ребята отдохнут, восстановятся… И за работу! Будем гнуть в чемпионате свою линию, не сомневайтесь.

- Матч с «Йокеритом» вновь вышел боевым. Очень много стычек перед воротами. Особенно – перед динамовскими.

- Это хоккей. И эмоции, которые зашкаливают. Тут как раз все нормально.

- С чего начиналось? С трибуны было не разобрать…

- Они лезут… А мы им не даем лезть! Вот вам и всплеск эмоций. И у них, и у нас. Поэтому стычки и получаются. Там ничего личного. Если тебя бьют, бей в ответ. Все просто.

- Я то подумал, что это вы так настраиваетесь на Кубок Карьяла. В Хельсинки у сборной России первый матч как раз с финнами. Вот вы и решили на «Йокерите» разогреться…

- Если честно, то сегодня думал только об этом конкретном матче. На сборную начну настраиваться, когда там начну тренироваться.

- Так уже пора переключаться. Готовы к битвам за Россию?

- Матчи покажут, насколько я готов. Пока, я готов только работать. И доказывать, что достоин места в сборной.

- Вас не смущает, что нынешний состав нашей команды специалисты называют молодежным и даже экспериментальны м?

- Ну и что?

- Вы согласны с таким определением?

- Каждый игрок, которого сейчас вызвали в сборную, достоин сражаться за Россию. И мы едем на турнир не номер отбывать или авансы оправдывать, а биться, побеждать и выигрывать Кубок.

- Если вернуться к сегодняшнему матчу против «шутов» есть шуточный вопрос – как вы себя чувствуете в роли Бэтмена? Ведь если верить комиксам, только он может победить Джокера.

- Ну это явно не ко мне вопрос. Какие комиксы? У нас битва была! Как я к Бэтмену отношусь…

- Сегодня как раз начинается Хеллоуин…

- Понял – у вас что ли костюм Бэтмена уже готов?

- Просто в НХЛ все игроки его почему-то активно празднуют. Хотел узнать – как в КХЛ?

- Дома отпразднуем, - вставляет защитник Яков Рылов, занимающий в раздевалке место рядом с Мироновым. Давая понять, что интервью затянулось.

- Вон Яшка Бэтмена оденет, - смеется Миронов. – А, если серьезно, мы этот праздник не отмечаем. Хотя… Я по семьям не хожу, не проверяю, свечек не держу. У каждого народа свой менталитет. У нас другие праздники принято отмечать.

- И какой у вас самый любимый?

- Отпуск! Это первый. А еще – игра.

…Остается только позавидовать нашим хоккеистам. Благодаря календарю КХЛ у них праздники через день.





