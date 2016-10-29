Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Кузнецова- : -Цибулкова
Футбол  Амкар- : -Ростов
Футбол  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -ХК Сочи
Хоккей  Локомотив- : -Йокерит
Футбол  Боруссия- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Панарин очень жестко ругает себя – и набирает два очка». 5 гвоздей НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Артемий Панарин
Артемий ПанаринИсточник: Associated Press

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

ПРИЗНАНИЕ ДНЯ

Перед игрой с «Нью-Джерси» форвард «Чикаго» и обладатель «Харламов Трофи»-2016 Артемий Панарин, с которым поговорил NHL.com/ru, буквально занимался самобичеванием.

«Уверенность в себе я потерял на Кубке мира. Я не смог показать там своей игры. Точно не знаю, почему. Наверное, мне не хватило смелости больше рисковать, потому что цена ошибок была очень высока. Я старался действовать проще, поэтому много играл без шайбы. А моя игра – это обводки, хитрые передачи, изредка броски. Я же старался действовать просто, находился вне игры и, в общем, можно сказать, забыл как играть.

Сейчас я стараюсь вернуть эту уверенность. Но пока это произойдет, может пройти немало времени».

«В первых трех играх о наборе очков с моей стороны вообще не могло идти речи. Потому что я возил по полю... Плохую игру. Что касается команды в целом, то мы начинаем потихоньку находить себя. Я же к первым матчам я был не готов. А вообще каждый в команде должен задуматься над своей игрой».

Еще Панарин рассказал, что после стартовых матчей «Чикаго» почитал отзывы о своей игре в интернете: «Там такой ужас был... Я сразу с телефона все иконки интернета удалил, больше туда не захожу».

«Сейчас, конечно, уже чувствуется давление, все же в том году я установил определенную планку. А сейчас зачем-то начал себе в голову всякой жути нагонять...

Вопрос о контракте? Новостей пока нет, хвастаться нечем. Я играю в хоккей, и это самое главное. Вообще я тоже... Зачем-то в начале сезона стал думать про какие-то контракты, что-то там себе накручивать. Вот в том году приехал, спокойно играл, мне не надо было ничего!»

Очень эмоциональный и откровенный спич. По поводу Кубка мира я думаю, что напрасно Панарина начали ставить в разные звенья – то к Шипачеву, то к Малкину, то к Кузнецову. В каждой игре – новый центр (причем нет Анисимова). У любого пойдет голова кругом! Ну и контрактный вопрос не может не беспокоить. Хочется ведь снова набрать под 80 очков, из чего будет следовать все остальное.

Что делать, когда такой вихрь мыслей, и все валится из рук? Только работать. Маленькими шагами идти вперед. И вот Панарин вышел на матч против «Нью-Джерси»…

МАТЧ ДНЯ

Уже в середине первого периода Панарин забил гол. Ах как заорали комментаторы!... Или не забил? Видеоповтор показал, что шайба угодила в перекладину, от нее отскочила точно на ленточку, попала сзади в конек голкиперу, но в ворота не срикошетила.

Елки-моталки! У любого человека после такого опустятся руки. Посмотрели бы вы на Панарина в тот момент. Да тут еще «Нью-Джерси» реализовал большинство и начал опасно атаковать.

И тут Артемий забил. 27-я минута, большинство. Роскошно бросил из левого круга – и попал в самую девятку.

«Дьяволы» - зубастые ребята. Снова забили, расстреляв вратаря Кроуфорда. Но спасение пришло от Мариана Госсы, который на 58-й минуте в большинстве отправил шайбу в сетку.

А в овертайме Панарин пробрался к воротам «Нью-Джерси», нанес бросок, и первым на добивание успел Артем Анисимов. Снова выстрелила русская связка!

В общем, это хорошо, что Панарин думает о качестве своего хоккея. Но накручивать тоже не надо. Побольше таких матчей, и любой кризис пройдет.

ГЕРОЙ ДНЯ

«Коламбус» приехал в Калифорнию и внезапно порвал «Анахайм». Голкипер Сергей Бобровский сделал 35 сэйвов и сотворил уже второй сухарь в этом сезоне. Интересно, что Боб стартовал во всех семи матчах «мундиров» в этом чемпионате. Вратарь, у которого просто нет альтернативы. Проводит даже две игры за два дня, хотя в НХЛ принято ставить разных голкиперов.

Сезон только начался, но если Бобровский останется на таком уровне, то возьмет свою вторую «Везина Трофи» как лучший вратарь лиги.

КУРЬЕЗ ДНЯ

Форвард «Каролины» Джефф Скиннер уже забросил две шайбы в ворота «Рейнджерс». И вот Скиннер забивает третий гол Хенрику Лундквисту. И восторженные фанаты в Роли начинают срывать с себя бейсболки, да бросать их на лед. Много, много кепок!

И тут судьи объявляют, что гол записан на Брайана Бикелла. Никакого хет-трика. И кто теперь вернет болельщикам бейсболки, которые стоят по 30 долларов? Там ведь тыщи на две-три накидали.

ГОЛ ДНЯ

32-я минута, «Эдмонтон» выигрывает вбрасывание у «Ванкувера» в своей зоне. Милан Лючич разыгрывает с Коннором Макдэвидом быструю комбинацию, и капитан «Ойлерз» со скоростью Электроника улетает на рандеву с вратарем «Кэнакс» Райаном Миллером, которого переигрывает ловким и быстрым движением рук. Никакого мошенничества!

Вратарь Кэм Тальбо делает второй сухарь в последних трех матчах, «Эдмонтон» побеждает в седьмой игре из восьми (такого старта не было с сезона 1985-86). Коннор Макдэвид с 12 очками лидирует среди лучших бомбардиров НХЛ. Все у них очень хорошо.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Сергей БОБРОВСКИЙ («Коламбус»)

Сделал 35 сэйвов и сухарь в матче с «Анахаймом»

2** - Артем АНИСИМОВ («Чикаго»)

Забил в овертайме в матче с «Нью-Джерси»

3*** - Артемий ПАНАРИН («Чикаго»)

Гол и передача в матче с «Нью-Джерси»

ЦИТАТА ДНЯ

«Мы радуемся за Артема Анисимова. Он ходит с крыльями за спиной. Настоящий трудяга, который хорошо делает свою работу. Сейчас у него белая полоса. Главное, чтобы она была длиннее и толще».

Артемий ПАНАРИН, форвард «Чикаго»

ТАБЛО ДНЯ

Матч

Колорадо - Виннипег - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Голы:

Маттиас (Армиа, Моррисси), 28:29 (0:1).

Место и дата

29 октября 04:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

К: Задоров (0+0; -1, 0, 1, 18.30)
Григоренко (0+0; -1, 0, 2, 16.37)
в Варламов (21-20; 95,2%, 58.26)

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 1, 11.59)

Матч

Нью-Джерси - Чикаго - 2:3 О.Т. (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Паренто (Овитю, Смит-Пелли), 15:32 (1:0 - бол.). Панарин (Сибрук, Кейн), 26:48 (1:1 - бол.). Мур (Холл, Палмиери), 44:06 (2:1). Хосса (Тэйвс, Паник), 57:49 (2:2 - бол.). Анисимов (Кит, Панарин), 61:15 (2:3).

Место и дата

29 октября 02:30, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

НД: Калинин (0+0; 0, 0, 1, 13.20)

Ч: Панарин (1+1; +1, 0, 4, 18.10)
Анисимов (1+0; 0, 0, 3, 18.14)

Матч

Каролина - Рейнджерс - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы:

Зукарелло (Зибанежад, Бучневич), 8:31 (0:1 - бол.). Скиннер (Раск, Хэнифин), 12:34 (1:1). Скиннер (Славин, Песке), 20:33 (2:1). Зукарелло (Лундквист, Макдона), 32:17 (2:2). Бикелл (Скиннер, Раск), 39:39 (3:2 - бол.).

Место и дата

29 октября 02:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Р: Бучневич (0+1; 0, 0, 1, 17.40)

Матч

Анахайм - Коламбус - 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)

Голы:

Ганье (Хартнелл, Седлак), 10:12 (0:1). Саад (Фолиньо, Веренски), 10:33 (0:2). Саад (Фолиньо, Веннберг), 13:50 (0:3). Ганье (Фолиньо, Веннберг), 14:10 (0:4 - бол.).

Место и дата

29 октября 05:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

К: в Бобровский (35-35; 100%, 60.00)

Матч

Ванкувер - Эдмонтон - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Макдэвид (Ландер, Лучич), 31:31 (0:1). Лучич 58:40 (0:2 - п.в.).

Место и дата

29 октября 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Калгари - Оттава - 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Голы:

Хэмилтон (Йокипакка, Годро), 5:24 (1:0). Карлссон (Брассар, Хоффман), 11:31 (1:1 - бол.). Туррис (Фанёф, Дзингел), 14:51 (1:2 - бол.). Беннетт (Хэмилтон, Чиассон), 21:25 (2:2). Хэмилтон (Броди, Ферланд), 30:26 (3:2). Монахан (Чиассон, Годро), 49:33 (4:2). Фролик (Баклунд, Ткачук), 52:19 (5:2).

Место и дата

29 октября 04:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артемий Панарин: На Кубке мира забыл, как играть, и потерял уверенность в себеФорвард «Чикаго» Артемий Панарин заявил, что не чувствует уверенности в себе в начале сезона.Анисимов продлил свою результативную серию до шести матчейФорвард «Чикаго» Артем Анисимов забросил победную шайбу в овертайме матча с «Нью-Джерси» (3:2 OT).«Эдмонтон» выдал лучший старт сезона за 31 год«Эдмонтон» одержал победу над «Ванкувером» (2:0), которая стала для «нефтяников» седьмой в восьми матчах сезона.«Коламбус» обыграл «Анахайм», Бобровский отразил все 35 бросковХоккеисты «Анахайма» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».Шайба Макдэвида принесла «Эдмонтону» победу над «Ванкувером»Хоккеисты «Ванкувера» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Эдмонтону».НХЛ. «Нью-Джерси» проиграл «Чикаго», «Каролина» одолела «Рейнджерс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Калгари» дома обыграл «Оттаву»Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Оттаве».20 сэйвов Варламова не помогли «Колорадо» в матче с «Виннипегом»Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Виннипегу».Пас Бучневича не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Каролиной»Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Рейнджерс».Два очка Панарина и одно Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Нью-Джерси»Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Чикаго».Лукас Эйкройд: Верю, что Ничушкин может вернутся в НХЛИзвестный канадский журналист Лукас Эйкройд поделился мнением относительно карьеры нападающего ЦСКА Валерия Ничушкина.Виктор Тихонов: Было здорово играть в «Чикаго» с лучшими хоккеистами мираНападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о своем выступлении в НХЛ.Бывший защитник «Каролины и «Коламбуса» подписал контракт с «Адмиралом»Американский защитник Джеймс Висневски подписал контракт до конца сезона с «Адмиралом». Об этом сообщается на официальном сайте дальневосточного клуба.Кен Хичкок: Одни голевые моменты победы не принесут, надо забиватьГлавный тренер «Сент-Луиса» Кен Хичкок подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:2 Б).Уэйн Гретцки: Готов платить 99 долларов за билет, чтобы посмотреть на Овечкина и КросбиЛучший снайпер, ассистент и бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки заявил, что доволен ростом мастерства игроков лиги.Владимир Тарасенко-старший: Вовка мог стать футболистом, удар у него был сумасшедшийФорвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и его отец, бывший форвард ярославского «Торпедо» и Сибири» Андрей Тарасенко, могли профессионально заняться футболом. Об этом рассказал отец Андрея – Владимир Тарасенко-старший.Пол Морис: Лайне – потрясающий снайперГлавный тренер «Виннипега» Пол Морис после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:1) высказался о результативности форварда Патрика Лайне.Евгений Малкин: Сделал свои смайлы, а люди ругаются «Зачем за деньги продаешь?»Евгений Малкин: Сделал свои смайлы, а люди ругаются «Зачем за деньги продаешь?»Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс» и дал необычное интервью нашему корреспонденту в Питтсбурге.Кросби набирает очки в 22 из 23 последних матчей регулярного чемпионатаФорвард «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:2).Ягр вышел на седьмое место в истории по числу матчей в НХЛФорвард «Флориды» Яромир Ягр провел свою 1636-ю игру в НХЛ. В матче с «Торонто» (2:3) 44-летний чешский нападающий сыграл 17 минут 52 секунды, нанес три броска и сделал одну голевую передачу.

Виннипег
Виннипегкалендарьстатистика
Нью-Джерси
Нью-Джерсикалендарьстатистика
Чикаго
Чикагокалендарьстатистика
Каролина
Каролинакалендарьстатистика
Рейнджерс
Рейнджерскалендарьстатистика
Анахайм
Анахаймкалендарьстатистика
Коламбус
Коламбускалендарьстатистика
Ванкувер
Ванкуверкалендарьстатистика
Эдмонтон
Эдмонтонкалендарьстатистика
Калгари
Калгарикалендарьстатистика
Оттава
Оттавакалендарьстатистика
Колорадо
Колорадокалендарьстатистика
Артемий Панарин
Артемий Панаринвсе новости
Артём Анисимов
Артём Анисимоввсе новости
Джефф Скиннер
Джефф Скиннервсе новости
Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвидвсе новости
Никита Задоров
Никита Задороввсе новости
Михаил Григоренко
Михаил Григоренковсе новости
Семён Варламов
Семён Варламоввсе новости
Александр Бурмистров
Александр Бурмистроввсе новости
Сергей Калинин
Сергей Калининвсе новости
Павел Бучневич
Павел Бучневичвсе новости
Сергей Бобровский
Сергей Бобровскийвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение