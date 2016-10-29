«Панарин очень жестко ругает себя – и набирает два очка». 5 гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

ПРИЗНАНИЕ ДНЯ

Перед игрой с «Нью-Джерси» форвард «Чикаго» и обладатель «Харламов Трофи»-2016 Артемий Панарин, с которым поговорил NHL.com/ru, буквально занимался самобичеванием.

«Уверенность в себе я потерял на Кубке мира. Я не смог показать там своей игры. Точно не знаю, почему. Наверное, мне не хватило смелости больше рисковать, потому что цена ошибок была очень высока. Я старался действовать проще, поэтому много играл без шайбы. А моя игра – это обводки, хитрые передачи, изредка броски. Я же старался действовать просто, находился вне игры и, в общем, можно сказать, забыл как играть.

Сейчас я стараюсь вернуть эту уверенность. Но пока это произойдет, может пройти немало времени».

«В первых трех играх о наборе очков с моей стороны вообще не могло идти речи. Потому что я возил по полю... Плохую игру. Что касается команды в целом, то мы начинаем потихоньку находить себя. Я же к первым матчам я был не готов. А вообще каждый в команде должен задуматься над своей игрой».

Еще Панарин рассказал, что после стартовых матчей «Чикаго» почитал отзывы о своей игре в интернете: «Там такой ужас был... Я сразу с телефона все иконки интернета удалил, больше туда не захожу».

«Сейчас, конечно, уже чувствуется давление, все же в том году я установил определенную планку. А сейчас зачем-то начал себе в голову всякой жути нагонять...

Вопрос о контракте? Новостей пока нет, хвастаться нечем. Я играю в хоккей, и это самое главное. Вообще я тоже... Зачем-то в начале сезона стал думать про какие-то контракты, что-то там себе накручивать. Вот в том году приехал, спокойно играл, мне не надо было ничего!»

Очень эмоциональный и откровенный спич. По поводу Кубка мира я думаю, что напрасно Панарина начали ставить в разные звенья – то к Шипачеву, то к Малкину, то к Кузнецову. В каждой игре – новый центр (причем нет Анисимова). У любого пойдет голова кругом! Ну и контрактный вопрос не может не беспокоить. Хочется ведь снова набрать под 80 очков, из чего будет следовать все остальное.

Что делать, когда такой вихрь мыслей, и все валится из рук? Только работать. Маленькими шагами идти вперед. И вот Панарин вышел на матч против «Нью-Джерси»…

МАТЧ ДНЯ

Уже в середине первого периода Панарин забил гол. Ах как заорали комментаторы!... Или не забил? Видеоповтор показал, что шайба угодила в перекладину, от нее отскочила точно на ленточку, попала сзади в конек голкиперу, но в ворота не срикошетила.

Елки-моталки! У любого человека после такого опустятся руки. Посмотрели бы вы на Панарина в тот момент. Да тут еще «Нью-Джерси» реализовал большинство и начал опасно атаковать.

И тут Артемий забил. 27-я минута, большинство. Роскошно бросил из левого круга – и попал в самую девятку.

«Дьяволы» - зубастые ребята. Снова забили, расстреляв вратаря Кроуфорда. Но спасение пришло от Мариана Госсы, который на 58-й минуте в большинстве отправил шайбу в сетку.

А в овертайме Панарин пробрался к воротам «Нью-Джерси», нанес бросок, и первым на добивание успел Артем Анисимов. Снова выстрелила русская связка!

В общем, это хорошо, что Панарин думает о качестве своего хоккея. Но накручивать тоже не надо. Побольше таких матчей, и любой кризис пройдет.

ГЕРОЙ ДНЯ

«Коламбус» приехал в Калифорнию и внезапно порвал «Анахайм». Голкипер Сергей Бобровский сделал 35 сэйвов и сотворил уже второй сухарь в этом сезоне. Интересно, что Боб стартовал во всех семи матчах «мундиров» в этом чемпионате. Вратарь, у которого просто нет альтернативы. Проводит даже две игры за два дня, хотя в НХЛ принято ставить разных голкиперов.



Сезон только начался, но если Бобровский останется на таком уровне, то возьмет свою вторую «Везина Трофи» как лучший вратарь лиги.

КУРЬЕЗ ДНЯ

Форвард «Каролины» Джефф Скиннер уже забросил две шайбы в ворота «Рейнджерс». И вот Скиннер забивает третий гол Хенрику Лундквисту. И восторженные фанаты в Роли начинают срывать с себя бейсболки, да бросать их на лед. Много, много кепок!

И тут судьи объявляют, что гол записан на Брайана Бикелла. Никакого хет-трика. И кто теперь вернет болельщикам бейсболки, которые стоят по 30 долларов? Там ведь тыщи на две-три накидали.

ГОЛ ДНЯ

32-я минута, «Эдмонтон» выигрывает вбрасывание у «Ванкувера» в своей зоне. Милан Лючич разыгрывает с Коннором Макдэвидом быструю комбинацию, и капитан «Ойлерз» со скоростью Электроника улетает на рандеву с вратарем «Кэнакс» Райаном Миллером, которого переигрывает ловким и быстрым движением рук. Никакого мошенничества!

Вратарь Кэм Тальбо делает второй сухарь в последних трех матчах, «Эдмонтон» побеждает в седьмой игре из восьми (такого старта не было с сезона 1985-86). Коннор Макдэвид с 12 очками лидирует среди лучших бомбардиров НХЛ. Все у них очень хорошо.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Сергей БОБРОВСКИЙ («Коламбус»)

Сделал 35 сэйвов и сухарь в матче с «Анахаймом»

2** - Артем АНИСИМОВ («Чикаго»)

Забил в овертайме в матче с «Нью-Джерси»

3*** - Артемий ПАНАРИН («Чикаго»)

Гол и передача в матче с «Нью-Джерси»

ЦИТАТА ДНЯ

«Мы радуемся за Артема Анисимова. Он ходит с крыльями за спиной. Настоящий трудяга, который хорошо делает свою работу. Сейчас у него белая полоса. Главное, чтобы она была длиннее и толще».

Артемий ПАНАРИН, форвард «Чикаго»

ТАБЛО ДНЯ

К: Задоров (0+0; -1, 0, 1, 18.30)

Григоренко (0+0; -1, 0, 2, 16.37)

в Варламов (21-20; 95,2%, 58.26)

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 1, 11.59)

НД: Калинин (0+0; 0, 0, 1, 13.20)

Ч: Панарин (1+1; +1, 0, 4, 18.10)

Анисимов (1+0; 0, 0, 3, 18.14)

Р: Бучневич (0+1; 0, 0, 1, 17.40)

К: в Бобровский (35-35; 100%, 60.00)