Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Урал- : -Терек
Футбол  Арсенал Тула- : -Уфа
Футбол  Зенит- : -Томь
Футбол  Шинник- : -Динамо
Футбол  Химки- : -Спартак-2
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Армейская осень. Дзичковский – о времени года, в котором пребывает ЦСКА

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Армейская осень. Дзичковский – о времени года, в котором пребывает ЦСКА
Источник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» - о времени года, в котором пребывает сейчас ЦСКА.

Это не про «Спартак». Со «Спартаком» все ясно: команда испытывает подзабытое чувство — драйв. У команды получается даже тогда, когда не получается, - как с «Ростовом». В команде вылупляются те, кого в ней долгие годы не было, — лидеры. У «Спартака» все хорошо, и речь не про результаты.

Это, однако, и не про дерби. С дерби тоже все ясно: первый тайм получился «джебовый», один из соперников наступил на арбузную корку, исполнил, падая, «шьорт побьери», и выглядело все нервно, но прямовато, будто бились телами изделия Папы Карло. Второй тайм вернул ощущение большого события, не дав мощному разогреву пропасть впустую. Дерби вышло нужным по накалу, даром что друзья Дуремара, если продолжать аналогию, в очередной раз отрекламировали себя файерами на 60 стран, смотревших трансляцию.

Это про ЦСКА. Про то, что для армейцев дело пахнет не ямой, которую не может миновать ни одна команда в сезоне, а застоем.

Да, у всякого тренера случается отрицательный полупериод, и мы уже наловчились знать, у кого когда такое происходят. Вот у Слуцкого, скажем, осени бывают непростыми. В три предыдущих сезона ЦСКА ни разу не лидировал после 10-го тура, а однажды даже шел четвертым. Для другой команды - счастье, для этой - свидетельство объективных трудностей.

Теперь, похоже, трудности стали субъективными. И они — не стадион.

***

Глядя на оборону и вратаря ЦСКА, отдаешь себе отчет: со стадионом или без состав армейских тылов вряд ли заметно изменился бы. Потому что новых людей просто негде набрать. А набирать надо.

Они молодцы, те, что есть. Они пропускают от «Спартака» всего три, но турбированные Промес с Зе Луишем обгоняют их 20-метровке, стартуя позже.

Слушайте, я изваял бы памятники Игнашевичу с Василием Березуцким за то, что они сделали и делают в футболе. Но у них нет права даже чайку попить с сушками на своем четвертом десятке. Они вечно на передовой, их расстреливают без пауз десятилетиями. Причем еще и в сборной — какой-нибудь Уренья, бывший запасной «Кубани». И людям свойственно к такому привыкать. Как к процессу, так и к результатам. «Чу! Взорвалась АЭС недалече? Не беда, проживем без АЭС». Притупляются ощущения, снижается ежематчевый выброс адреналина.

У них нет права на ошибку, нет новизны восприятия, нет достойной смены, - только контракты, только слово «надо», только хардкор. Если верить в магию ротациии, в идею взбалтывания суспензии, в нарочитые тренерские провокации, то ничего такого в ЦСКА провернуть невозможно, потому что там годами один и тот же раствор в колбе, с одинаковой плотностью и валентностью. Разве что период полураспада неминуемо близится, поскольку молекулы, ядра и всякие катионы с анионами отменить невозможно, это жизнь.

Вратарь? С вратарем то же самое. Там даже второй голкипер, в ЦСКА, не видит себя нигде больше, кроме как в глубоком тылу. А первый, соответственно, - только на линии фронта. И у него есть ответственность! Но хорошая игра в футбол не определяется только персональной ответственностью, иначе в футбол хорошо играла бы треть населения Земли. Это еще и сумма внешних факторов, результат преодоления, карьерных сбоев, спортивной злости и недосыпов из-за того, что кто-то другой играет вместо тебя, причем играет лучше.

***

Сейчас из ЦСКА вынуты два стержня, Еременко и Дзагоев. Про обоих говорят то, что не хочется тиражировать. Про одного так точно. Но если правда, это лыко в ту же строку. Подтверждение чувства оседлости, которое вольно или невольно прописалось в ЦСКА. Когда есть к чему стремиться, и еще не все достигнуто, ты стремишься и достигаешь. Отсутствие высокой цели толкает в немного другую степь. Или превращает игру в работу.

Есть ли, скажем высокая цель, кроме контрактной, у притормозивших в росте Тошича, Фернандеса, Натхо? А у русскоговорящего костяка армейцев — есть? Можно к чему-то стремиться, можно - нет; все равно ЦСКА твой, а ты — его, пока ноги носят.

Человек на своем месте — хорошо. Но в офисе. В спорте лучше, чтобы на твое место претендовал кто-то еще. Пусть более слабый, но реально претендовал.

Ясно, что не уйди Муса, вернись Думбия, помолодей вдруг Семак или похудей Карвальо, многое было бы иначе. Но они ушли, постарели, пополнели. А те, кто остался, не взболтаны жизнью и не разбавлены свежим едким реактивом.

Раствор, если его не доливать, выдыхается. Даже если сам этого не хочет.

***

Было бы проще, если бы такое привиделось после одного-единственного матча. Но в армейском случае это выглядит отрицательной динамикой, процессом, а не разовым спотыканием.

Про 13 лет не имеющий титулов «Спартак» кто только не говорил: он нужен, сильный, всему нашему чемпионату. В полной мере это относится и к ЦСКА. Он нужен российскому футболу сильный и живой, с блеском в глазах, а не с ветеранской ответственностью.

Нет денег? Негде взять пополнение? Своя академия не родит? Бывает. Все бывает. Но ни команде, ни болельщикам не легче от истин такого порядка. У каждого игрока основы обязан быть дублер. А когда дублеры много лет не просматриваются, возникает непонимание перспектив и осень на футбольном поле.

Матч

Спартак - ЦСКА - 3:1 (1:0)

Голы

Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Газзаев: Весь стадион видел, что мяч попал в руку Комбарову, а арбитр не видел этого?Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал спорный эпизод в матче «Спартак» – ЦСКА (3:1), когда арбитр встречи Алексей Николаев не назначил пенальти в ворота красно-белых.Андрей Червиченко: ЦСКА оставил себя за бортом наградАндрей Червиченко: ЦСКА оставил себя за бортом наградБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (3:1) в 12-м туре чемпионата России.«Зе Луиш и Глушаков стали спартаковцами». Ловчев – о персонах дерби«Зе Луиш и Глушаков стали спартаковцами». Ловчев – о персонах дербиОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев анализирует матч «Спартака» и ЦСКА (3:1) в целом и по персоналиям.«Арсенал» - «Уфа». Начало текстовой трансляции – 14:30 мскВ воскресенье в матче 12-го тура чемпионата России сыграют «Арсенал» из Тулы и «Уфа».«Урал» - «Терек». Начало текстовой трансляции – 12:00 мскВ воскресенье в матче 12-го тура чемпионата России сыграют «Урал» из Екатеринбурга и «Терек» из Грозного.«Зенит» - «Томь». Начало текстовой трансляции – 17:00 мскВ воскресенье в матче 12-го тура чемпионата России сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Томь».«Анжи» - «Краснодар». Начало текстовой трансляции – 19:30 мскВ воскресенье в матче 12-го тура чемпионата России сыграют «Анжи» из Махачкалы и «Краснодар».Евгений Кафельников: Спасибо «Спартаку» за подаренные эмоцииОлимпийский чемпион по теннису, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказал мнение о победе красно-белых над земляками из ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России (3:1).Массимо Каррера: Я горжусь вами, болельщики!Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после победы своей команды в дерби с ЦСКА (3:1) заявил, что гордится болельщиками своего клуба.Что-то пригорело. Как пиротехнический беспредел омрачил дерби «Спартака» и ЦСКАЧто-то пригорело. Как пиротехнический беспредел омрачил дерби «Спартака» и ЦСКАКогда фанаты начали швырять из сектора в сектор горящие файеры, это выглядело дико. Корреспондент «Советского спорта» свидетельствует.РФПЛ. 12-й тур. «Зенит» - «Томь», «Анжи» - «Краснодар» и другие матчиРезультаты матчей 12-го тура чемпионата России.Юрий Белоус: Николаев должен был назначать пенальти в ворота «Спартака»Бывший президент ФК «Москва» и экс-генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус считает, что главный судья Алексей Николаев имел все основания назначить во втором тайме дерби с ЦСКА (3:1) пенальти в ворота московского «Спартака» за игру рукой защитника красно-белых Дмитрия Комбарова.Виктор Булатов: ЦСКА уступил «Спартаку» в средней зонеТрехкратный чемпион России в составе «Спартака», а ныне наставник московского «Торпедо» Виктор Булатов считает, что неправильно винить защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в пропущенных голах в дерби против красно-белых (1:3).Александр Бубнов: Акинфеев подвел ЦСКА, его ошибка сыграла роковую рольФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча «Спартак» - ЦСКА в 12-м туре чемпионата России. Напомним, что «Спартак» победил со счетом 3:1.Анатолий Бышовец: Ошибка Акинфеева придала сопернику уверенностиЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился эмоциями от матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).Сергей Юран: Рано говорить, что этот сезон для «Спартака» чемпионскийБывший футболист «Спартака» Сергей Юран поделился эмоциями от матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).Ролан Гусев: «Спартак» изменился в лучшую сторону по сравнению с предыдущими годамиЭкс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата РФПЛ между столичными «Спартаком» и ЦСКА (3:1).Этот «Спартак» – подлинник! Цыбанев – о ключевой причине победы красно-белыхЭтот «Спартак» – подлинник! Цыбанев – о ключевой причине победы красно-белыхОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о ключевой причине победы красно-белых над ЦСКА.Игорь Захаров: Не думаю, что Николаев будет наказанБывший арбитр ФИФА Игорь Захаров прокомментировал эпизод с возможным назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче с ЦСКА.«Спартак» сильнее ЦСКА». Игроки обеих команд признались в этом«Спартак» сильнее ЦСКА». Игроки обеих команд признались в этомПолузащитник ЦСКА Зоран Тошич и защитник «Спартака» Сердар Таски покинули «Открытие-Арену» с разным настроением, но с одной мыслью.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение