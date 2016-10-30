Армейская осень. Дзичковский – о времени года, в котором пребывает ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» - о времени года, в котором пребывает сейчас ЦСКА.

Это не про «Спартак». Со «Спартаком» все ясно: команда испытывает подзабытое чувство — драйв. У команды получается даже тогда, когда не получается, - как с «Ростовом». В команде вылупляются те, кого в ней долгие годы не было, — лидеры. У «Спартака» все хорошо, и речь не про результаты.

Это, однако, и не про дерби. С дерби тоже все ясно: первый тайм получился «джебовый», один из соперников наступил на арбузную корку, исполнил, падая, «шьорт побьери», и выглядело все нервно, но прямовато, будто бились телами изделия Папы Карло. Второй тайм вернул ощущение большого события, не дав мощному разогреву пропасть впустую. Дерби вышло нужным по накалу, даром что друзья Дуремара, если продолжать аналогию, в очередной раз отрекламировали себя файерами на 60 стран, смотревших трансляцию.

Это про ЦСКА. Про то, что для армейцев дело пахнет не ямой, которую не может миновать ни одна команда в сезоне, а застоем.

Да, у всякого тренера случается отрицательный полупериод, и мы уже наловчились знать, у кого когда такое происходят. Вот у Слуцкого, скажем, осени бывают непростыми. В три предыдущих сезона ЦСКА ни разу не лидировал после 10-го тура, а однажды даже шел четвертым. Для другой команды - счастье, для этой - свидетельство объективных трудностей.

Теперь, похоже, трудности стали субъективными. И они — не стадион.

***

Глядя на оборону и вратаря ЦСКА, отдаешь себе отчет: со стадионом или без состав армейских тылов вряд ли заметно изменился бы. Потому что новых людей просто негде набрать. А набирать надо.

Они молодцы, те, что есть. Они пропускают от «Спартака» всего три, но турбированные Промес с Зе Луишем обгоняют их 20-метровке, стартуя позже.

Слушайте, я изваял бы памятники Игнашевичу с Василием Березуцким за то, что они сделали и делают в футболе. Но у них нет права даже чайку попить с сушками на своем четвертом десятке. Они вечно на передовой, их расстреливают без пауз десятилетиями. Причем еще и в сборной — какой-нибудь Уренья, бывший запасной «Кубани». И людям свойственно к такому привыкать. Как к процессу, так и к результатам. «Чу! Взорвалась АЭС недалече? Не беда, проживем без АЭС». Притупляются ощущения, снижается ежематчевый выброс адреналина.

У них нет права на ошибку, нет новизны восприятия, нет достойной смены, - только контракты, только слово «надо», только хардкор. Если верить в магию ротациии, в идею взбалтывания суспензии, в нарочитые тренерские провокации, то ничего такого в ЦСКА провернуть невозможно, потому что там годами один и тот же раствор в колбе, с одинаковой плотностью и валентностью. Разве что период полураспада неминуемо близится, поскольку молекулы, ядра и всякие катионы с анионами отменить невозможно, это жизнь.

Вратарь? С вратарем то же самое. Там даже второй голкипер, в ЦСКА, не видит себя нигде больше, кроме как в глубоком тылу. А первый, соответственно, - только на линии фронта. И у него есть ответственность! Но хорошая игра в футбол не определяется только персональной ответственностью , иначе в футбол хорошо играла бы треть населения Земли. Это еще и сумма внешних факторов, результат преодоления, карьерных сбоев, спортивной злости и недосыпов из-за того, что кто-то другой играет вместо тебя, причем играет лучше.

***

Сейчас из ЦСКА вынуты два стержня, Еременко и Дзагоев. Про обоих говорят то, что не хочется тиражировать. Про одного так точно. Но если правда, это лыко в ту же строку. Подтверждение чувства оседлости, которое вольно или невольно прописалось в ЦСКА. Когда есть к чему стремиться, и еще не все достигнуто, ты стремишься и достигаешь. Отсутствие высокой цели толкает в немного другую степь. Или превращает игру в работу.

Есть ли, скажем высокая цель, кроме контрактной, у притормозивших в росте Тошича, Фернандеса, Натхо? А у русскоговорящего костяка армейцев — есть? Можно к чему-то стремиться, можно - нет; все равно ЦСКА твой, а ты — его, пока ноги носят.

Человек на своем месте — хорошо. Но в офисе. В спорте лучше, чтобы на твое место претендовал кто-то еще. Пусть более слабый, но реально претендовал.

Ясно, что не уйди Муса, вернись Думбия, помолодей вдруг Семак или похудей Карвальо, многое было бы иначе. Но они ушли, постарели, пополнели. А те, кто остался, не взболтаны жизнью и не разбавлены свежим едким реактивом.

Раствор, если его не доливать, выдыхается. Даже если сам этого не хочет.

***

Было бы проще, если бы такое привиделось после одного-единствен ного матча. Но в армейском случае это выглядит отрицательной динамикой, процессом, а не разовым спотыканием.

Про 13 лет не имеющий титулов «Спартак» кто только не говорил: он нужен, сильный, всему нашему чемпионату. В полной мере это относится и к ЦСКА. Он нужен российскому футболу сильный и живой, с блеском в глазах, а не с ветеранской ответственностью .

Нет денег? Негде взять пополнение? Своя академия не родит? Бывает. Все бывает. Но ни команде, ни болельщикам не легче от истин такого порядка. У каждого игрока основы обязан быть дублер. А когда дублеры много лет не просматриваются, возникает непонимание перспектив и осень на футбольном поле.