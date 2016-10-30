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И не хочется дышать... Евгения Медведева начинает сезон с яркой победы в Канаде

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Евгения Медведева
Евгения МедведеваИсточник: Youtube

Чемпионка мира россиянка Евгения Медведева начала новый сезон с убедительной победы на турнире «Скейт Канада». Год спустя после потрясающего взлета на этапе «Гран-при» в США 16-летняя фигуристка продемонстрировала, что все так же технически безупречна и артистически проникновенна — и при этом ее катание заиграло новыми красками.

Кажется, это было совсем недавно, но на самом деле пролетел уже год с момента, как такой же темной московской ночью откуда-то оттуда же, из-за Атлантического океана, пришла новость о победе юной российской фигуристки Евгении Медведевой на этапе взрослой серии «Гран-при». Тогда это была сенсация. Пусть Медведева и приехала на «Скейт Америка»-2015 в ранге чемпионки мира среди юниоров, среди ее соперниц были слишком серьезные люди — американка Грейси Голд, японка Сатоко Мияхара, наша Юлия Липницкая. Фигуристки, добивавшиеся громких побед на взрослом уровне.

Но тогда Медведева взвилась ввысь так, что опередила всех — а потом оказалось, что это было только начало. Лишь на московском этапе «Гран-при» ученица Этери Тутберидзе уступила Елене Радионовой, но после этого не проигрывала, собрав золото финала «Гран-при», чемпионата России, чемпионата Европы и чемпионата мира. О Медведевой заговорили как о феномене — юные фигуристки побеждали и раньше, но мало кому удавалось быть на голову сильнее и в технике, и в художественности катания.

Какой предстала сильнейшая фигуристка планеты на своем первом официальном турнире нового сезона? В первую очередь, хочется отметить, начинающей взрослеть. И задевающей уже какие-то совсем другие струны в душе. Если в прошлом году катание Медведевой вызывало восторг и все-таки немного умиление, то сейчас, если честно, смотришь — и не хочется дышать. Хочется замереть, застыть, заставить время остановиться — чтобы наслаждаться тем, что видишь, как можно дольше. Это состояние не позволяет даже считать обороты в прыжках — лишь по оценкам понимаешь, что все было, как всегда, прекрасно.

Глубочайший респект за такие эмоции очень хочется выразить, конечно же, не только самой фигуристке, но и ее тренеру Этери Тутберидзе, а также хореографу-постановщику обеих программ Илье Авербуху. Довелось где-то увидеть укор — и здесь, мол, «Ледниковый период». Если он здесь и есть, то в самом лучшем его проявлении — когда люди ставят перед собой задачу не просто получить высокие баллы и выиграть золото, но создать при этом произведение искусства. Сотворить что-то необычное, раздвинуть рамки правил — и в конечном итоге влюбить вас в то, что они делают.

Возможно, стоит поостеречься с выводами по первому турниру сезона, но все-таки раз мы говорим об удивительно проникновенном, но все же спорте, надо отметить, что Медведева остается явным лидером женского одиночного катания в мире. На «Скейт Канада» она недобрала двух с половиной баллов до мирового рекорда в короткой программе, около пяти с половиной баллов до своего же высшего достижения в произвольной, но это с двумя техническими мини-огрехами. Уже на этапе «Гран-при» в Париже, следующем старте чемпионки мира, она может их исправить и продолжить штурм заоблачных высот.

Говоря о выступлении второй российской участницы «Скейт Канада» - Елизаветы Туктамышевой, стоит отметить, что оно получилось намного более уверенным, чем три недели назад на турнире «Финляндия Трофи». Но без ошибок чемпионке мира-2015 все-таки обойтись не удалось. А еще обращают на себя внимание не слишком высокие баллы за компоненты программ. Возможно, судьи таким образом указывают на чересчур заметный уклон в техническую часть, возможно, руководствуются какими-то иными соображениями — но факт в том, что в том числе и нехватка второй оценки не позволила Туктамышевой войти в тройку лучших на канадском этапе. Теперь, чтобы претендовать на выход в финал «Гран-при», Елизавете нужно стать минимум второй на турнире в Китае, но там среди ее соперниц будут американка Эшли Вагнер, та же канадка Кейтлин Осмонд, что выиграла серебро у себя дома, а еще наша Елена Радионова...

Статистика

«Скейт Канада». Миссиссога

Итоговое положение

Женщины

1. Евгения Медведева (Россия) — 220,65

2. Кейтлин Осмонд (Канада) — 206,45

3. Сатоко Мияхара (Япония) — 192,08

4. Елизавета Туктамышева (Россия) — 187,99

Спортивные пары

1. Меган Дюамель/Эрик Редфорд (Канада) — 218,30

2. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) — 202,08

3. Любовь Илюшечкина/Дилан Москович (Канада) — 190,22

...5. Юко Кавагути/Александр Смирнов (Россия) — 182,75

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