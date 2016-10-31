Руслан Мурашов: На западе нас боятся, но не уважают

Руслан Мурашов и Павел Кулижников Источник: РИА «Новости»

Сначала, 15 октября, Мурашов показал лучшее время на первом этапе Кубка России - 35,21 секунды, результат Кулижникова - 35,48. Ровно через неделю на Всероссийских соревнованиях памяти Бориса Шавырина Руслан повторил свой фокус дважды. В первом забеге рядовой спортроты ЦСКА преодолел 500 метров за 35,10, во втором еще быстрее - 35,01. Его одноклубник Кулижников оба раза был вторым (первый забег – 35,27, второй – 35,15). Сойдя с пьедестала Мурашов рассказал, как сменив хоккейные коньки на беговые в 16 лет, год от года стремился приблизиться к результатам своего друга Павла.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Руслан МУРАШОВ Родился 29 декабря 1992 года в Воскресенске. Российский конькобежец. Специализация: 500 метров, 1000 м. Мастер спорта (2014). Серебряный призёр чемпионата России в спринтерском многоборье 2014 года, Бронзовый призер Кубка мира на дистанции 500 метров, бронзовый призер финала Кубков мира сезона 2014/2015, серебряный призер чемпиона мира на отдельных дистанциях (Коломна, 2016). Личный рекорд на 500 метров - 34,43 (22.11.2015, Солт-Лейк-Сити). СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ПЕРВЫХ ЭТАПАХ КМ-2016/2017: Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Денис Юсков, Данила Семериков, Ольга Фаткулина, Анна Юракова, Наталья Воронина, Ольга Граф, Сергей Грязцов, Екатерина Лобышева, Алексей Есин, Надежда Асеева, Елизавета Казелина, Сергей Трофимов, Михаил Казелин, Кирилл Голубев, Виктор Лобас, Екатерина Шихова. Первый этап Кубка мира пройдет в Харбине (Китай, 11-13 ноября), второй - в Нагано (Япония, 18-20 ноября).

«ПОДЛЕЦ НЕ МОЖЕТ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ МИРА»

- Руслан, что происходит? Трижды за неделю победили на пятисотке рекордсмена мира.

- Ничего особенного. Просто бежим – кто насколько готов. Может, Паша Кулижников еще не набрал форму. Посмотрим, как мы побежим на этапах Кубка мира. Паша прибавляет, он за неделю улучшил результат – было 35,48, а стало 35,15.

- Он поздравил вас с победой?

- Конечно. Негатива между нами нет. На соревнованиях мы живем в одном номере. Вне дорожки мы с Пашкой друзья. Война только на круге.

- Если военные действия перенести за пределы «овала», сколько возможностей выключить из борьбы основного конкурента за первое место.

- Конек что ли другу затупить? Так это подло. Вмиг выпадешь из конькобежного спорта. Все отвернутся от тебя. Подлец не может стать чемпионом мира. Мое мнение: кто не чист душой – не поднимется до высокого уровня в конькобежном спорте.

- На старте сезона всегда показываете высокие результаты?

- Обычно в начале сезона я бежал - 35,6 - 35,7, а разгоняюсь под конец сезона к февралю. Я и сейчас не на пике формы. Мои сегодняшние результаты - залог летней подготовки. Хорошо попрыгал летом на сборах в Белоруссии. Тренер Дмитрий Дорофеев подводит нас к Олимпиаде-2018. Чтобы мы бежали все быстрее и быстрее. В принципе, мы с Пашей работаем по одной программе.

- Слышал мнение, что вы практически ни в чем не уступаете Кулижникову. Однако сравнил ваши рекордные результаты на разных дистанциях – вы в каждом виде уступаете другу.

- Да, я знаю. Но я продолжаю верить, что побеждает тот, у кого больше желания выиграть. Есть желание – появится техника и сила.

- И все же его рекорд на 500 метров - 33,98 – кажется вечным.

-Технологии не стоят на месте. Может быть, новые лезвия появятся, комбинезоны…

«ЛЕД ПОДО МНОЙ ХРУСТИТ, ПОД ПАШКОЙ – НЕТ»

-Чем отличается конькобежная техника Кулижникова от вашей?

- В замедленной съемке заметно, что Павел всей стопой толкается в лед, и на повороте, и по прямой. Не через мысок давит, а всей стопой. Низкая посадка. Причем, бег у него не рваный. Он плавно катит. Лучше меня чувствует лед. Сил у меня не меньше, чем у Павла, но когда бегу - лед подо мной ломается, скорость падает, а под его коньками не слышно хруста. Стремлюсь катить как он. Кто ему подсказывает эту технику, не могу сказать. Это от рождения, наверное.

- Может, потому быстрее катит, что дольше вашего занимается конькобежным спортом? Или размер ноги больше…

- Не в этом дело. У него ступня всего на один размер больше. Мой размер - 42,5, у него - 43,5. Да, ростом он выше. Мой рост 185 см, а Паша под 190. Правда, я перед началом сезона пару-тройку кило сбросил – до 89,5.

- Так может в этом секрет успеха. Чем меньше вес, тем меньше лед трещит?

- Не знаю, надо анализировать.

- Так за счет чего вы планируете догнать и перегнать Кулижникова?

- Надо прибавить в технике. Техника – залог его успеха с детских лет. Кулижников – гений, а я - пахарь. Я давно это понял. Сегодня Судьба перед пахарем преклонилась. Надеюсь, не в последний раз. Да, техника у меня не идеальная. Поэтому изучаю по видео технику Павла и предыдущего рекордсмена мира на «пятисотке».

- Вы про Джереми Уотерспуна?

-Да. Уотерспун не был гением, а, кажется, в 28 лет установил мировой рекорд. Он экспериментировал, силу развивал, много анализировал и заслужил мировой рекорд за счет старания. И постоянно думаю над своей техникой, даже в ванной после тренировок. Наш тренер ставит технику, конечно, но постоянно напоминает, что надо самим искать важное для себя, то, что может улучшить результат.

- Например, больше времени проводить в зале штанги…

- С Кулижниковым у нас практически идентичные показатели в скорости подъема штанги. Но теперь реже занимаюсь с этим снарядом. Переусердствовал. Протрузия межпозвонкового диска. Мы ведь как с Пашей занимались? Давай штангу тягать весом в 170 кг, а давай 180, а – 200? В итоге заработал грыжу позвоночную. В прошлом году на этапах Кубка мира последние места занимал, потому что не мог боль погасить. Боль простреливающая - отдает в ягодицы. Но закачал мышечный корсет, к боли привык. Вработался. Сейчас спина не беспокоит. Посмотрим, что будет на этапах Кубка мира.

«КОЛЛЕГИ С НАМИ НЕ ЗДОРОВАЮТСЯ»

- Вы уже полгода – рядовой российской армии, приписаны к спортроте ЦСКА в Балашихе. На первый этап Кубка мира отправляетесь как на войну?

- Можно так сказать. Российских конькобежцев на Западе боятся, но не уважают. Когда в прошлом сезоне из-за скандала с мельдонием на финал Кубка мира в Херенвен не поехал Кулижников, я постоянно слышал в спину слова о том, что русские – допингеры. Русские конькобежцы ходили как отшельники. С нами не здороваются коллеги, и мы не идем на контакт. В соцсетях норвежский конькобежец Эспен Хваммен грязью поливал, бывший наш друг поляк Артур Вас туда же. Они думают, что мы не можем перевести в «Фейсбуке» их паршивые комментарии о том, что всех русских надо дисквалифицировать. Сейчас мы показали хорошие результаты в Коломне, и я уверен, кто-то из зарубежных партнеров напишет, что русские обожрались допинга. Расчет понятен, убери русских спринтеров, на первые роли выйдут иностранцы.

- То есть, на первом этапе Кубка мира в Харбине конькобежцы сборной России окажутся в международной изоляции?

- Мы не сами себе войну объявили. И не все иностранные конькобежцы от нас отвернулись. Например, 33-летний финн Мика Поутала сказал, что не верит, что русские ребята что-то принимали. Он взрослый человек, поэтому имеет собственное мнение.

- Какова психологическая обстановка в нашей команде накануне «войны»?

- Позитив и «напряженка». Пора закрыться. Думать тщательно над своей техникой, настраиваться на результат. Это летом можно было посмеяться.

«МУРАШОВ ХОРОШО ПОРАБОТАЛ НА ПРЕДСЕЗОНКЕ» Денис Юсков, трёхкратный чемпион мира на дистанции 1500 метров - Кулижников и Мурашов – сильнейшие спринтеры мира. Соглашусь, что Павел, как конькобежец, чуть больше наделен талантами, чем Руслан Мурашов. Но за счет работоспособности Мурашов может добиваться успеха на соревнованиях самого высокого уровня. Он это уже доказал. Руслан – единственный в мире спортсмен, кто опередил Павла на «пятисотке» на международных соревнованиях. Это произошло в феврале на чемпионате мира в Коломне в первом забеге на 500 метров. Руслан тогда выиграл пять тысячных секунды. Я не стал бы уделять большое внимание подготовительным стартам, впереди долгий сезон. Тем не менее, можно уверенно говорить, что Мурашов хорошо подготовился. Я наблюдал за ним в предсезонке, Руслан как никогда много работал над различными тонкостями конькобежного спорта с тренером Дмитрием Дорофеевым. Как человек – Руслан мне импонирует. Открытый и честный парень.

«У МЕНЯ БЫЛ НОМЕР ФЕТИСОВА»

- В такой ситуации не жалеете, что отказались от хоккейной клюшки? На войне хоккеистам с клюшками как-то сподручнее.

- Теперь не жалею. Конфликт у меня с тренером случился. В «Химике» я 11 лет хоккеем занимался. С 4 до 15 лет. Умер наш тренер, пришел новый. Недолюбливали мы друг друга. Он начал новых игроков вводить в состав первых двух пятерок, так я оказался в третьей пятерке. Тренер высказал: задержался в школе – туда и иди. Я собрал вещи и пошел. В спину услышал: «Такая машина - мог бы играть». Меня эти слова зацепили. Прощай хоккей, мой свитер номер 2.

- Хотели быть похожим на Вячеслава Фетисова?

- Это мой отец так хотел. А мне нравился №20. Играл я защитника - крюк пол левую руку, щелкал по шайбе хорошо – прямо под перекладину. Защитник должен быть крепким, с железным характером. Сдачи не дал на льду – дома от отца получишь. Отец не знал про то, что я меня взяли в конькобежный спорт. А когда узнал, спросил: чего не на фигурное катание? После этого мы перестали общаться. Но потом отец увидел, что у меня получается новое дело. Пошли успехи, он стал болеть за меня. Я понимаю отца, наш район в Воскресенске не самый благополучный. Отец переживал, что я бросил спорт. Улица любого может забрать.

ЗАСТУПИТЬСЯ ЗА ХОККЕИСТА НАМЕСТНИКОВА

- Ушли из хоккея прямиком в конькобежный спорт?

- Вышел я из раздевалки – в глазах слезы. Думал в бокс податься, но пошел в «качалку». Друг предложил ездить на электричке в Коломну – бесплатно посещать тренажерный зал в ледовом дворце. Там меня увидел тренер Дмитрий Николаевич Дементьев и предложил выйти на лед, но уже в других коньках. Мне было почти 16. Я будто заново учился кататься на льду на прямых лезвиях. Норматив мастера спорта только на третий год выполнил, причем не на полуторке, а на тысяче. Меня готовили к длинным дистанциям, а оказалось, что я спринтер.

- В хоккейной команде наверняка более дружная атмосфера, чем в сборной индивидуалистов – конькобежцев.

- Наоборот. В хоккейной команде постоянные драки, в раздевалке могли вратарям поддать товарищи за пропущенные шайбы. Я думаю. Все от тренера зависит. Из нашей хоккейной команды заиграл на высоком уровне только наш капитан Владислав Наместников. Мы с ним ладили. Один раз защитил его в драке, Влада били двое – я подъехал – вдарил одному сопернику, Влад вломил второму. Наместников мне потом сказал спасибо. Два года назад мы переписывались в соцсетях, но потом он удалил свой аккаунт.

«ПОРА ДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ»

- Наместников попал в сборную России из Воскресенска транзитом через Америку, а вы – перебравшись из родного города в Коломну. Ваш путь оказался короче. Всего-то 25 минут на электричке.

- Да, переехал в Коломну. Купил недорогую машину, чтобы ездить к родителям в воскресенье. Живем - не тужим вместе с моей девушкой. Взяли ипотеку. Да вы видели мою избранницу – она на 1500 метров сегодня стартовала. Евгения Волкова.

- Красивая такая блондинка?

- Она. В следующем году свадьба. Полтора месяца назад сделал ей предложение.

- Так вот выходит, чем объясняется рост ваших спортивных результатов. Задумались о создании семьи.

- Может быть. Вместе мы уже шесть лет. Пора делать следующий шаг. Ну и, конечно, в спорте тоже. Вот бы и мне установить мировой рекорд. Пашка же Кулижников сумел.