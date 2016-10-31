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На матчах Суперлиги будут работать 11 главных арбитров

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
На матчах Суперлиги будут работать 11 главных арбитров

На заседании судейского комитета ФХМР были утверждены кандидатуры главных судей предстоящего чемпионата России по хоккею с мячом.

В качестве главных арбитров матчи Суперлиги будут обслуживать:

1. Минаев Г.В. ВК г. Санкт-Петербург
2. Токмаков А.В. РК г. Москва
3. Шатунов А.Г. ВК г. Екатеринбург
4. Юкляевских Н.А. ВК г. Санкт-Петербург
5. Добрянский Д.М. ВК г. Кемерово
6. Курбанов В.А. РК г. Абакан
7. Горбачев С.М. ВК г. Балашиха, Моск. обл.
8. Масляев Д.С. 1К г. Нижний Новгород
9. Бескончин С.К. ВК г. Кемерово
10. Коробков А.В. ВК г. Тольятти
11. Тютюков Е.В. ВК г. Горно-Алтайск

Резерв

1. Халдин Е.М. 1К г. Первоуральск
2. Аникин Д.Ю. 1К г. Казань

Судьи-инспекторы для обслуживания матчей Чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2016-2017 г. г.:

1. Антипушин С.В. ВК г. Красногорск
2. Баранов В.В. ВК г. Киров
3. Иванов И.В. ВК г. Нижний Новгород
4. Кононов В.В. ВК г. Оренбург
5. Молодцов А.В. РК г. Архангельск
6. Попиков Р.В. ВК г. Балашиха, МО
7. Пороваев А.Б. г. ВК г. Калуга
8. Петровский В.А. 1К ЗТР г. Архангельск
9. Плишкин И.Ю. ВК г. Киров
10.Селиванов О.М. ВК г. Новокуйбышевск
11. Стук А.В. 1К ЗМС г. Архангельск
12. Тараканов И.Г. 1К г. Кемерово
13. Юкляевских А.В. РК г. Екатеринбург

Резерв

1. Кремзуков Д.Д. РК г. Абакан

Для обслуживания международных соревнований рекомендованы:

Главные судьи

1. Минаев Григорий 1970 Санкт-Петербург
2. Юкляевских Никита 1989 Санкт-Петербург
3. Горбачев Сергей 1976 Балашиха
4. Токмаков Андрей 1977 Москва
5. Коробков Александр 1981 Тольятти
6. Масляев Дмитрий 1986 Нижний Новгород
7. Бескончин Сергей 1985 Кемерово
8. Шатунов Александр 1973 Екатеринбург
9. Добрянский Дмитрий 1977 Кемерово

Помощники главных судей

1. Аникин Дмитрий 1986 Казань
2. Терентьев Александр 1989 Оренбург
3. Хлебников Алексей 1988 Ульяновск
4. Пронин Александр 1983 Ульяновск
5. Дердюк Игорь 1986 Казань
6. Сергеев Сергей 1973 Киров
7. Садаков Александр 1971 Киров
8. Халдин Евгений 1987 Первоуральск
9. Лебедев Евгений 1981 Красноярск

Тех – делегаты

1. Попиков Роман 1965 Балашиха
2. Петровский Виталий 1950 Архангельск
3. Антипушин Сергей 1960 Красногорск
4. Селиванов Олег 1951 Новокуйбышевск
5. Тараканов Игорь 1959 Кемерово
6. Иванов Игорь 1963 Нижний Новгород

Судьи-секретари

1. Фоминых Борис 1962 Иркутск
2. Кассихин Дмитрий 1967 Мытищи
3. Петровский Александр 1982 Архангельск
4. Козлов Александр 1990 Обухово
5. Зибарев Игорь 1966 Сыктывкар
6. Панин Андрей 1973 Сыктывкар

Список спортивных судей (женщины)

1. Дмитриева Оксана 1976 Иркутск
2. Прокофьева Кристина 1991 Красногорск
3. Федюкова Мария 1994 Королѐв
4. Гусева Анастасия 1982 Красногорск
5. Амосова Софья 1996 Новосибирск

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